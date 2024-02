Pronostici F1 GP Bahrain 2024. Questo fine settimana inizia il mondiale di Formula 1 a Shakir, dove si sono appena svolti i test pre-stagionali. Vediamo le forze al via e tutti i dettagli su questo primo Gran Premio (che si correrà di sabato), con anche un consiglio antepost che farà felici i tifosi Ferrari, anche se è sempre Max Verstappen a partire davanti a tutti e a dominare.

Pronostici F1 GP Bahrain 2024: Protagonisti della prima gara dell’anno

Dopo aver visto il programma stagionale del 2024 di Formula 1, e dopo aver assistito ai test qui a Shakir, si apre la nuova stagione dei motori con la F1 impegnata sempre qui per il Gran Premio del Bahrain 2024.

Il Mondiale di Formula 1 riparte dal circuito di Manama dove sabato è in programma la prima gara dell’anno Con il ritorno del Grande Circus si riapre la caccia al cannibale Max Verstappen che, alla guida della sua Red Bull, da tre anni guarda tutti dall’alto (e secondo le quote antepost lo farà anche in questo 2024 visto che è quotato @1.16 per la vittoria finale del titolo piloti).

Verstappen vuole mettere subito le cose in chiaro e parte davanti a tutti nei tornanti del Golfo Persico, dove trionfò lo scorso anno: il successo di SuperMax a Manama è offerto a 1,25 mentre si sale leggermente per la pole position data a 1,57. La Tripletta per Verstappen, pole, vittoria e giro veloce, è in quota a 2,75.

La Ferrari, in attesa di abbracciare Lewis Hamilton nel 2025, però è lì e, su un circuito che l’ha vista trionfare più di chiunque altro team, 7 volte, prova a imitare il 2022 quando Charles Leclerc portò al successo la Rossa numero 16. La vittoria della scuderia di Maranello si gioca a 2,75 mentre, andando nel dettaglio dei piloti, il secondo successo del monegasco a Manama è dato a 7,50 che si candida anche per la pole position, ne ha centrate due in Bahrein, in quota a 3,50. Parte più lontano Carlos Sainz, al suo ultimo anno con la Rossa, tanto che la vittoria dello spagnolo pagherebbe 25 volte la posta.

Anche Lewis Hamilton è alla sua ultima stagione, con la Mercedes. L’inglese (che qui ha vinto 5 volte), vuole riassaporare un successo che manca ormai da oltre due anni: il sesto trionfo tra le dune del Golfo Persico è in quota a 20. Se Sergio Perez, sulla seconda Red Bull, è dato vincente a 12, sia George Russell, Mercedes, che Lando Norris, McLaren, sono appaiati a 20.

Pronostici F1 GP Bahrain 2024: Power ranking Formula 1 stagione 2024

1 – RED BULL

Al netto delle difficoltà di Perez e dei problemi di Horner (comunque assolto da RedBull nelle ultime ore), la RB20 rimane la monoposto da battere visto che sembra ancora un binomio perfetto con Verstappen.

2 – FERRARI

Tutti gli addetti ai lavori hanno parlato di grandi miglioramenti sulla SF-24, rispetto alla rognosa SF-23 dello scorso anno, ad iniziare da degrado gomme.

3 – MERCEDES

Ci aspettiamo un miglioramento anche dai tedeschi che non possono sbagliare la terza macchina di fila, ma anche qui nei box ci sono stati degli scossoni legati al caso Toto Wolff, e non dimentichiamo che Hamilton è all’ultimo anno con Mercedes. Quanto sarà motivato il team?

4 – MCLAREN

La monoposto che ha sorpreso ed è cresciuta maggiormente nel 2023. La McLaren ha anche due piloti giovani e talentassi, e nei circuiti più tecnici potrà giocarsi anche la vittoria. Da capire se a Wiking sono riusciti a migliorare le velocità di punta, tallone d’Achille dello scorso anno.

5 – RACING BULLS

Per molti la ex Alpha Tauri è troppo simile alla RB23 che ha dominato la passata stagione. La sinergia tra la casa madre e la scuderia secondaria si è intensificata e potrebbe dare soddisfazioni con un pilota esperto come Daniel Ricciardo che questa volta inizia dal primo GP, e un talentuoso Yuki Tsunoda, poco costante, ma capace di grandi imprese.

6 – ASTON MARTIN

Calo netto lo scorso anno dopo un avvio sopra le attese. Quest’anno potremmo vedere il contrario, un avvio difficile di Aston e una crescita nella seconda parte di stagione. Ma il team ed Alonso reggeranno l’attesa?

7 – ALPINE

Molti sono scettici e mettono la scuderia francese addirittura al 9° posto. Noi rimaniamo un pò più ottimisti sull’Alpine che nei test potrebbe essersi anche un pò nascosta, e che ha sempre due discreti piloti come Gasly e Ocon, che se non faranno colpi di testa, potrebbero portare a casa qualche punto.

8 – WILLIAMS

Tra le small-3 è quella che si è mossa meglio e Albon è talento innegabile. Almeno sul giro secco gli inglesi ed Albon potranno dire la loro, lo hanno dimostrato anche nell’ultima giornata di test con un 6° tempo incoraggiante, almeno per Alxender, mentre Sargeant potrebbe anche chiudere ultimo nella classifica piloti.

9 – SAUBER

La C44 ha avuto molti cambiamenti rispetto alla macchina deludente del 2023, non solo nella livrea verde acceso, dopo l’addio di Alfa Romeo e in attesa dell’ingresso di Audi nel 2026. La macchina dovrebbe però essere andata maggiormente incontro alle esigenze di Bottas.

10 – HAAS

Certamente la macchina più indietro, dopo il fuggi fuggi degli ultimi mesi, e dopo un 2023 davvero deludente, in cui la macchina bruciava le gomme come burro. Gli americani sulla VF-24 si sono concentrati su questo aspetto, ma dai test di Shakir non si capisce se abbiano centrato l’obiettivo. In ogni caso si prospetta un altra stagione nei bassi fondi per Magnussen e Hulkenberg.

Pronostici F1 GP Bahrain 2024: Programma completo e Guida TV Formula 1

In osservanza del Ramadan, la gara si disputerà eccezionalmente sabato:

Giovedì 29 febbraio (Prove Libere 1 alle 12:30 – Prove Libere 2 alle 16:00)

Venerdì 1 marzo (Prove Libere 3 alle 13:30 – Qualifiche alle 17:00)

Sabato 2 marzo (Gara alle 16:00)

Orari su TV8 da confermare.

Pronostici F1 GP Bahrain 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici, Statistiche

Circuito. Bahrain International Circuit a Manama, Sakhir, Bahrain. Il complesso è stato costruito in tempi record nei primi mesi del 2004. La carreggiata è molto ampia e le curve possono essere affrontate con varie traiettorie: tutto ciò facilita la manovra di sorpasso. Le monoposto dovranno saper trovare il giusto compromesso tra curve veloci e lunghi rettilinei. Un fattore da non sottovalutare, visto che parliamo di una pista situata sul deserto, sarà la sabbia presente sull’asfalto in quanto c’è il pericolo di perdere aderenza e in un attimo trovarsi fuori pista. Inoltre, ci saranno diversi cambiamenti di temperatura, in quanto le prove libere, le qualifiche e la gara avverranno in orari differenti.

Freni. La staccata più impegnativa per i piloti è quella alla curva 1, dove arrivano a 331 km/h e frenano per 2,4 secondi in 118 metri per scendere poi a 83 km/h.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,412km. Numero di curve: 15, nove a destra e sei a sinistra.

Quote GP Bahrain 2024 e Quote Antepost F1 2024

Vediamo tutte le quote principali offerte per il Gran Premio del Bahrain, ma anche le principali quote antepost stagionali.

FREE PICK GP Bahrain 2024

Per questo primo GP non daremo giocate pre-corsa e pensiamo di non dare proprio pick per vedere le reali forze in campo. In ogni caso tutti gli aggiornamenti, e le eventuali giocate sul GP Bahrain, saranno nel nostro canale VIP Telegram.

Non vi lasciamo però a secco e vi proponiamo una bet antepost su questa stagione 2024: Ferrari Vince Campionato Costruttori @5.50 su Snai. I perché: la nuova monoposto di Maranello è cresciuta sotto vari punti di vista e tutti gli esperti sono ottimisti; Leclerc per molti potrà contestare a Verstappen almeno qualche gara, e Sainz, all’ultimo anno in Ferrari, non potrà adagiarsi, anzi, dovrà dimostrare di essere competitivo se vuole, come ha dichiarato, un altro volante con cui giocarsi il titolo nel 2025 quando verrà sostituito da Hamilton.

Infine la RedBull inizia il mondiale con il caso Horner, archiviato dai bibitari, ma non è il massimo iniziare la stagione così, e le frizioni interne al box resistono secondo alcuni rumors. Qui il problema però non è ne Horner, ne tanto meno Verstappen che vincerà il suo 4° mondiale piloti consecutivo, ma Sergio Perez. La seconda guida RedBull si è dimostrata inadeguata lo scorso anno, ma è stata confermata. Non è colpa del messicano, la monoposto austriaca è disegnata sullo stile di guida unico di Max, Newey ha estremizzato ancora di più le caratteristiche della macchina, e quindi di guida, e questo potrebbe far faticare ancora di più Perez.

La Mercedes difficilmente sbaglierà la 3° macchina di fila, ma secondo noi non sarà migliorata abbastanza, e c’è lo scossone Hamilton che andrà in Ferrari nel 2025, portandosi a Maranello diversi tecnici. Ci sarebbe anche la McLaren in crescita, potrebbe anche vincere qualche GP, ma da qui a vincere il titolo mondiale lo escludiamo, nonostante due ottimi piloti (e Oscar Piastri potrebbe fare anche lo scherzetto al compagno, chiudendo davanti a Lando Norris in classifica a fine anno). Giochiamo il titolo costruttori che ormai a Maranello manca da troppi anni (2008).

