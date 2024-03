Risultati F1 GP Bahrain 2024. C’era ottimismo nell’aria, Ferrari e Mercedes non sembravano così indietro come al solito rispetto a Red Bull, ma anche l’inizio della stagione 2024 di Formula 1 vede Max Verstappen dominatore assoluto, e ora si va subito in Arabia Saudita per la 2° gara dell’anno.

Risultati F1 GP Bahrain 2024: Verstappen dominante

Come piccolo consiglio antepost abbiamo dato Ferrari Vincente Campionato Costruttori @5.50, quota invariata, anche se Max Verstappen e la Red Bull hanno dominato subito al primo Gran Premio della nuova stagione 2024 di Formula 1, il GP Bahrain. In verità Ferrari e Mercedes non erano tanto lontane da Sergio Perez, la differenza come al solito l’ha fatta l’olandese. L’unica cosa che potrebbe rovinare i piani in Red Bull è il caso Horner che è tornato a riaccendersi.

Per capire il dominio di Verstappen, basti pensare che ha fatto il Grand Chelem alla prima gara, ovvero pole position, vittoria, giro veloce ed è rimasto sempre in testa. Era successo solo altre 4 volte nella storia della F1, e non capitava dal 2004, con un certo Michael Schumacher.

La Ferrari si conferma comunque nettamente la 2° forza in gioco, e nel primo confronto interno nella scuderia di Maranello, la spunta Carlos Sainz che chiude al 3° posto, sul gradino basso del podio dietro alle due Red Bull. Una SF-24 dai due volti però, visto che Charles Leclerc (4° all’arrivo) ha combattuto per tutta la gara con un problema ai freni.

Il monegasco riesce comunque a chiudere davanti a George Russell, al 5° posto con la prima delle Mercedes, con Lewis Hamilton al 7° posto. Ci si aspettava forse qualcosa in più dalla McLaren che si piazza al 6° posto con Lando Norris e 8° con Oscar Piastri.

Risultati F1 GP Bahrain 2024: classifiche finali e quote antepost

TOP-10 GP BAHRAIN

1. VERSTAPPEN (RED BULL) 1

2. PEREZ (RED BULL) +22.457

3. SAINZ (FERRARI) +25.110

4. LECLERC (FERRARI) +39.669

5. RUSSELL (MERCEDES) +46.788

6. NORRIS (MCLAREN) +48.458

7. HAMILTON (MERCEDES) +50.324

8. PIASTRI (MCLAREN) +56.082

9. ALONSO (ASTON M.) +1:14.887

10. STROLL (ASTON M.) +1:33.216

Ovviamente nelle quote antepost Max Verstappen è sempre favorito con micro quota @1.10, e si inizia già a guardare alle scommesse senza l’olandese. Anche per il campionato costruttori domina la Red Bull.

Prossimo GP: si torna subito in pista in Arabia

Niente pausa, il prossimo weekend si torna subito in pista (e vi ricordiamo che inizia anche la stagione di MotoGP), col 2° Gran Premio della stagione di F1, il GP Arabia Saudita 2024. Anche questa volta la gara sarà anticipata al sabato (9 marzo, ore 18:00 italiane) sul circuito cittadino di Jeddah. Si inizia con le libere del giovedì, al venerdì le qualifiche e poi la gara del sabato (qualifiche e gara in notturna).

PROGRAMMA E ORARI GP ARABIA SAUDITA 2024

Giovedì 7 marzo

Prove libere 1: 14:30 – 15:30

Prove libere 2: 18:00 – 19:00

Venerdì 8 marzo

Prove libere 3: ore 14:30 – 15:30

Qualifiche: ore 18:00

Sabato 9 marzo

Gara: ore 18:00

I bookmakers non prevedono sorprese, con Verstappen che domina in quota @1.25 per la vittoria in gara, mentre per la pole Leclerc @2.75 potrebbe contestare il giro più veloce rispetto a Max, che anche qui rimane favorito, ma con una quota più “umana” @2.00. Potrebbero dire la loro anche le seconde guide Carlos Sainz e Sergio Perez in qualifica, mentre la sorpresa Lando Norris si gioca @20, come una pole per i due Mercedes.

