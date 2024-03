Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2024. La Formula 1 non si ferma e dopo il Bahrain è di nuovo in pista a Jeddah, dove è atteso un altro dominio di Max Verstappen, con la Ferrari chiamata a confermarsi seconda forza del mondiale, ma attenzione a McLaren.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2024: Protagonista a Jeddah

Si corre il secondo round del Mondiale 2024 di Formula 1 con il GP dell’Arabia Saudita, in programma tra il 7 e il 9 marzo. Anche la seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1 si disputerà al sabato, per motivi religiosi. Il programma della settimana del GP Arabia Saudita segue dunque la scaletta della prova inaugurale: prove libere al giovedì e venerdì pomeriggio, a seguire qualifiche e gara in notturna (ovvero nel tardo pomeriggio italiano).

Max Verstappen sarà ancora l’uomo da battere. Il tre volte campione del mondo, al volante della Red Bull, è favoritissimo per gli esperti Sisal @1,25: in caso di vittoria, Super Max diventerebbe il primo pilota a trionfare due volte sul circuito di Gedda. L’olandese sembra non avere rivali neanche per la pole position, in quota @1,72, e per la Tripletta (vittoria, partenza al palo e giro veloce) offerta @2,75.

Nonostante un avvio tutt’altro che memorabile in Bahrain, con i problemi ai freni e un 4° posto deludente, Charles Leclerc cerca un pronto riscatto e una vittoria storica su un circuito dove la Ferrari non ha mai trionfato. Il Predestinato vuole tornare a festeggiare, come non accade da un anno e mezzo, con la sua Rossa numero 16, un’ipotesi offerta @9,00. Scende decisamente la quota, @3,50, per la pole numero 24 in carriera mentre una Tripletta pagherebbe @50 volte la posta.

Il Gran Premio d’Arabia ha un significato importante anche per Lewis Hamilton visto che è l’ultima corsa vinta dal sette volte campione del mondo. Hammer non sale sul gradino più alto del podio dal 2021 e rifarlo qui a Gedda avrebbe un sapore particolare. L’impresa di Lewis e della sua Mercedes si gioca @16. Stessa quota sia per Carlos Sainz, con la seconda Ferrari, che per George Russell con l’altra Freccia d’Argento. Leggermente avanti, a questo gruppone, c’è Sergio Perez, trionfatore lo scorso anno, la cui conferma è offerta @9,00.

Curiosità sulla McLaren, che anche lei ha visto il bicchiere mezzo vuoto in Bahrein con Lando Norris ed Oscar Piastri. I piloti di Alpine hanno invece già dichiarato che non si aspettano miracoli da una settimana all’altra. Sia Pierre Gasly che Esteban Ocon non navigano in buone acque con la scuderia francese che in questi giorni ha perso un altro pezzo, l’ingegnere Bob Bell.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2024: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il GP Arabia Saudita di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma Sky. Sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile seguire in differita qualifiche e gara. Di seguito tutti i dettagli dell’appuntamento.

Giovedì 7 marzo

Prove libere 1: 14:30 – 15:30

Prove libere 2: 18:00 – 19:00

Venerdì 8 marzo

Prove libere 3: ore 14:30 – 15:30

Qualifiche: ore 18:00

Sabato 9 marzo

Gara: ore 18:00

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici e Statistiche

Si gareggia al Jeddah Corniche Circuit, tracciato cittadino atipico considerate le velocità alte e i lunghi tratti da affrontare a gas spalancato tra le numerose curve e i muri stretti che attraversano la località portuale del Medio Oriente, che per la quarta edizione consecutiva ospita una gara del Mondiale di F1. Composto da 27 curve (16 a sinistra e 11 a destra), il tracciato saudita misura 6,174 km di lunghezza e dunque, al termine dei 50 giri previsti in gara, piloti e monoposto avranno percorso in totale 308,45 km.

Quote Gran Premio Arabia Saudita 2024

FREE PICK: GP Arabia Saudita 2024

Dopo un primo GP in cui siamo rimasti a guardare, usciamo con la prima free pick dell’anno in un tracciato molto diverso dal Bahrain, un cittadino velocissimo e pericolosissimo in cui la McLaren potrebbe fare bene, stando almeno alle parole ottimiste del team principal Stella. Norris ha il potenziale per stare davanti ad Hamilton (come ha fatto la settimana scorsa) quindi giochiamo questo interessante raddoppio, ma a stake basso visto che siamo solo all’inizio, e anche se la McLaren lo scorso anno qui non andò benissimo. Andiamo con Testa a Testa Gara: Norris v Hamilton: NORRIS @2.00.

