Risultati F1 GP Arabia Saudita 2024. Anche a Jeddah domina Max Verstappen per una doppietta Red Bull e Charles Leclerc a completare il podio con la Ferrari che vede anche il grande debutto di Bearman (7°). Tutti gli aggiornamenti con classifiche, quote antepost e il prossimo GP a Melbourne per il Gran Premio d’Australia 2024.

Risultati F1 GP Arabia Saudita 2024: prima free pick dell’anno in cassa

Iniziamo dai risultati che ci premono maggiormente, quelli del betting, perchè a Jeddah abbiamo giocato la prima pick ufficiale della stagione 2024 di Formula 1, dopo aver solo visto l’inizio in Bahrein. Si tratta del testa a testa giocato già dal giovedì con la bella quota di Lando Norris al raddoppio, davanti a Lewis Hamilton che sta faticando con la Mercedes.

Il pilota McLaren sta davanti al Re Nero per tutto il weekend, compresi i primi 40 giri, ma al momento del cambio la posteriore destra si blocca e questo ci fa soffrire gli ultimi 15 giri, con Lando che però è bravo a tenere dietro Hamilton e a mandarci in cassa.

Risultati F1 GP Arabia Saudita 2024: altra doppietta Red Bull

Seconda vittoria nelle prime due gare del Mondiale 2024 di F1 per Max Verstappen davanti al compagno di scuderia Sergio Perez (staccato di tredici secondi e 643 millesimi), a completare una nuova doppietta Red Bull come al via stagionale in Bahrain.

Si ripete anche la Ferrari: di nuovo terza, questa volta con Charles Leclerc (+18.639) che era scattato dalla prima fila e mette a segno proprio davanti alla bandiera a scacchi il giro più veloce della gara. Quarta posizione per Oscar Piastri che precede Fernando Alonso, George Russell e Oliver Bearman , il sostituto di Carlos Sainz, che chiude al settimo posto (ampiamente in zona punti) il suo gran premio d’esordio in Formula Uno con la Ferrari.

Il quasi diciannovenne Bearman precede al traguardo Lando Norris, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg (ottima prova quella del tedesco con la Haas) che sigillano in quest’ordine la top ten della classifica e la zona punti.

F1, GP Arabia Saudita: ordine di arrivo

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

Sergio PEREZ Red Bull Racing +13.643

Charles LECLERC Ferrari +18.639

Oscar PIASTRI McLaren +32.007

Fernando ALONSO Aston Martin +35.759

George RUSSELL Mercedes +39.936

Oliver BEARMAN Ferrari +42.679

Lando NORRIS McLaren +45.708

Lewis HAMILTON Mercedes +47.391

Nico HULKENBERG Haas F1 Team +76.996

Alexander ALBON Williams +88.354

Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +105.737

Esteban OCON Alpine 1 L

Yuki TSUNODA RB 1 L

Logan SARGEANT Williams 1 L

Daniel RICCIARDO RB 1 L

Valtteri BOTTAS Kick Sauber 1 L 2 18

Guanyu ZHOU Kick Sauber 1 L

Lance STROLL Aston Martin (ritirato)

Pierre GASLY Alpine (ritirato)

Formula 1, la classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti

Sergio Perez (Red Bull) 36

Charles Leclerc (Ferrari) 28

George Russell (Mercedes) 18

Oscar Piastri (McLaren) 16

Carlos Sainz (Ferrari) 15

Fernando Alonso (Aston Martin) 12

Lando Norris (McLaren) 12

Lewis Hamilton (Mercedes) 8

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Lance Stroll (Aston Martin) 1

Nico Hulkenberg (Haas) 1

Formula 1, la classifica costruttori

Red Bull 87 punti

Ferrari 49

McLaren 28

Mercedes 26

Aston Martin 13

Haas 1

Quote Antepost: la Ferrari rimane 2° forza ma si allontana da Red Bull

Ovviamente Max Verstappen rimane nettamente favorito per un altro titolo piloti di F1 nelle lavagne delle quote antepost. Anche per i costruttori domina la Red Bull. Noi in antepost avevamo provato la Ferrari che sale @7.50, ma rimaniamo positivi perché Perez era andato bene (anzi meglio) anche nell’inizio dello scorso anno, prima di un calo implacabile, e la Ferrari è vicina, almeno al messicano. Non dimentichiamo poi il polverone in casa Red Bull, con Chris Horner che adesso potrebbe saltare, e le frizioni anche con Hellmuth Marko.

Ora una settimana di pausa, poi si tornerà in pista dal 22 al 24 marzo a Melbourne per il GP Australia 2024, e questa volta si torna a correre normalmente la domenica. Le prime quote danno ovviamente Max Verstappen sempre davanti a tutti, col compagino Sergio Perez primo avversario, ma smaccatissimo, per non parlare di tutti gli altri, con Charles Leclerc ad aprire la serie di piloti in doppia cifra.

