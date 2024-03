Pronostici F1 GP Australia 2024. La Formula 1 torna in pista per il 3° Gran Premio della stagione, a Melbourne. Come sempre Max Verstappen parte davanti a tutti. La Ferrari riuscirà a confermarsi seconda forza? Hamilton e la Mercedes si riprenderanno? In arrivo un altro weekend F1 con molti interrogativi.

Pronostici F1 GP Australia 2024: i protagonisti a Melbourne

La stagione 2024 di Formula 1 è iniziata come sempre sotto il segno di Max Verstappen, dominante con la Red Bull, ma proprio la Red Bull è al centro di una serie di scossoni interni. Abbiamo già detto del caso Horner, degli attriti con Marko, e della possibilità che il pilota olandese vada in Mercedes il prossimo anno! Ora ci sono anche i rumors che vedrebbero la Ferrari impegnata a corteggiare Newey, l’ingegnere dietro al dominio della Red Bull. Intanto Simone Resta, responsabile del simulatore Ferrari, va in Merdeces. Ci sono state poi le polemiche su Ben Sulayem su GP di Las Vegas e il caso Alonso (ma da cui è stato pienamente assolto), e Susie Wolff che vuole fare causa alla FIA. Insomma, in F1 ci si diverte anche nei giorni di pausa.

Pensando alla pista, questa settimana si corre il Gran Premio d’Australia 2024 ad Albert Park, Meblurne. Max Verstappen (Red Bull), campione in carica, e attuale leader della classifica piloti con 51 punti, è inevitabilmente il favorito per il successo del GP d’Australia, ma Charles Leclerc (Ferrari, 28) è pronto a dare battaglia, anche se dovrà guardarsi le spalle dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e dal suo compagno di scuderia Carlos Sainz che dovrebbe rientrare dall’operazione, anche se per sua stessa ammissione potrebbe non essere al 100%, specialmente in gara. Da segnalare anche Sergio Perez e Lando Norris (McLaren), candidati anch’essi ad una piazza nella top-5.

Vediamo la Ferrari confermarsi 2° forza con Leclerc, ma Sainz potrebbe patire in gara. Una Ferrari che in qualifica potrebbe addirittura contendere anche la pole position alla Red Bull, mentre per domenica sembrano non esserci dubbi, anche questa volta Max Verstappen sembra troppo superiore. Dietro tutto aperto, potrebbe fare bene la McLaren, meglio di Mercedes, con un Oscar Piastri arrembante che cercherà di fare bene nella gara di casa, con più esperienza rispetto allo scorso anno dove chiuse in 8° posizione, comunque in rimonta dal un 16° posto dopo un sabato complicato.

Attenzione anche alla Racing Bull con Daniel Ricciardo, un altro pilota australiano, che potrebbe inoltre essere all’ultimo GP di casa della carriera. Aston Martin dovrebbe andare bene in qualifica, dove può contendere le prime 2 file, ma in gara è attesa ad un calo (sensazione confermata anche dalle parole di Fernando Alonso), e potrebbe essere dietro anche a McLaren e Mercedes.

Dispersa la Alpine, poco da chiedere anche ad Haas e Williams che però, specialmente in qualifica, possono sempre sparigliare le carte e centrare risultati inattesi, anche se in gara il calo è netto per entrambe. Sulla Sauber (acquistata da poco al 100% da Audi) sono arrivate invece dichiarazioni positive sia da Valtteri Bottas che da Guanyu Zhou, quindi potremmo vedere un piccolo passo in avanti.

Pronostici F1 GP Australia 2024: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend australiano della Formula 1, terzo appuntamento del Mondiale 2024, sarà trasmesso integralmente in diretta TV in esclusiva solo per gli abbonati su Sky Sport F1. In streaming live, invece, l’appuntamento è su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it), infine, si potranno seguire in chiaro ma in differita solo le qualifiche e la gara. Di seguito il programma in dettaglio.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 22 marzo

02:30 Prove Libere 1

06:00 Prove Libere 2

Sabato 23 marzo

02:30 Prove Libere 3

06:00 Qualifiche

Domenica 24 marzo

05:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 23 marzo

10:00 Qualifiche

Domenica 24 marzo

14:00 Gara

Pronostici F1 GP Australia 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici

Il tracciato australiano, lungo 5,303 km, è caratterizzato da 14 curve, che mettono alla prova l’abilità dei piloti e la performance delle monoposto. Le curve veloci e i rettilinei favoriscono sorpassi spettacolari, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. La prima edizione del GP d’Australia valida per il campionato del mondo di Formula 1 si è tenuta nel 1985, anche se la prima sul circuito dell’Albert Park risale solo al 1996.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,303 km. Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra. Carico Aerodinamico: Alto. Velocità Massima: 310 km/h. Possibilità di Safety Car: 50%. Possibilità di Sorpasso: Difficile. Vincitori dalla Pole Position: 14 su 22 edizioni su questo tracciato. Peggior Posizione di Partenza per un Vincitore: undicesimo (Coulthard 2003). Freni: Hard. Numero di Frenate: 9. Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3.

Record. Michael Schumacher detiene il record di vittorie (4), davanti a Jenson Button e Sebastian Vettel, che ne vantano 3 a testa. La McLaren eccelle come team con 11 vittorie e 10 pole position, in entrambe le graduatorie davanti alla Ferrari (10 e 7). Il giro più veloce in gara è stato invece ottenuto lo scorso anno da Sergio Perez, che a bordo della sua Red Bull ha fermato il tempo in 1’20″235.

Quote Gran Premio d’Australia 2024

Max Verstappen è il grande favorito secondo Sisal @1,60 per la pole position mentre per il successo in gara la quota scende fino @1,36. Il rivale più accreditato per l’Olandese della Red Bull rimane Charles Leclerc che, due stagioni fa, vinse una gara spettacolare al volante della sua Ferrari. Il Predestinato, terzo nel Gran Premio di Arabia Saudita, non si accontenta e vuole tornare sul gradino più alto del podio, anche se il successo del monegasco si gioca @9,00 mentre una partenza dal primo posto è offerta @3,00 volte la posta. Sergio Perez, in stagione sempre secondo dietro al caposquadra Verstappen, è quotato @9,00.

Discorso a parte meritano invece Lewis Hamilton, da un lato, e la McLaren dall’alto. Il sette volte iridato ha un rapporto particolare con il tracciato di Melbourne: Hammer per otto volte ha centrato la pole, record assoluto, ma solo in due occasioni è passato primo sotto la bandiera a scacchi. Il trionfo dell’inglese pagherebbe @25 volte la posta.

La McLaren è la scuderia che più di tutte può vantare successi in terra australiana, ben undici. Il più recente, però, è lontano 12 anni. Dodici come le vittorie che la McLaren sogna di raggiungere a Melbourne nel prossimo weekend nel segno del @12 che è anche la quota offerta per una vittoria di Norris o Piastri. Vediamo tutte le quote principali.

FREE PICK GP Australia 2024

Lo scorso GP a Jeddah abbiamo dato la prima free pick della stagione 2024 di F1, e l’abbiamo subito incassata, inoltre con quota al raddoppio grazie a Lando Norris che ha chiuso davanti a Lewis Hamilton in Arabia Saudita.

Anche questa settimana andiamo sulla McLaren, e anche questa settimana teniamo uno stake basso, per una quota comunque oltre la pari. Abbiamo detto della rimonta dello scorso anno di Piastri, che nella gara di casa, con più esperienza, e con una McLaren che sembra presentarsi come 3° forza in griglia, potrà centrare la top-6 quest’anno. Giochiamo quindi OSCAR PIASTRI TOP-6 GARA @2.10. Il resto delle giocate e dei contenuti uscirà nei prossimi giorni, dopo che avremo visto anche le libere, in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

