Pronostici F1 GP Giappone 2024. Domenica 7 aprile la Formula 1 torna in pista per il quarto appuntamento della stagione, dopo la doppietta Ferrari in Australia che ha riacceso gli animi a Maranello. La rossa riuscirà a confermarsi anche sulla difficile e storica pista di Suzuka? L’impressione è che Max Verstappen e la Red Bull (con aggiornamenti) torneranno a dominare.

Pronostici F1 GP Giappone 2024: i protagonisti a Suzuka

Archiviato il Gran Premio dell’Australia con la fantastica doppietta Ferrari e la disfatta Red Bull, dopo una settimana di pausa il circus della Formula 1 si sposta a Suzuka per il quarto appuntamento della stagione, il Gran Premio del Giappone 2024. Nel prossimo weekend, per la prima volta nella storia, il GP Giappone si correrà in primavera e non verso il finale di stagione.

L’attesa è massima e gli occhi di tutti saranno sulla Red Bull numero 1 che va a caccia di un pronto riscatto. Max Verstappen ha un doppio obiettivo domenica 7 aprile: riprendere la sua marcia verso il quarto titolo mondiale e vincere per la terza volta consecutiva a Suzuka, impresa riuscita solo a Michael Schumacher. Gli esperti Sisal vedono l’Olandese Volante favoritissimo sia per la gara, vittoria @1,25, che per la pole position, offerta @1,65, con il giro più veloce in quota @1,70. Ci sarà anche qualche aggiornamento per Red Bull (in particolare alcune novità tecniche al fondo) mentre la Ferrari porterà solo un piccolo aggiornamento sul retrotreno (lo sviluppo evolutivo ci sarà nel week end di Imola). Il layout di Suzuka dovrebbe adattarsi particolarmente alle caratteristiche della RB20, se si guarda anche alla storia recente.

In scia a Verstappen però c’è la Ferrari che, dopo la doppietta in terra australiana, vuole continuare il suo percorso di crescita. La scuderia di Maranello, che sui tornanti nipponici ha vinto in 7 occasioni, sogna di interrompere un tabù che dura da 20 anni: infatti è dal 2004, anno dell’ultimo trionfo del Kaiser Schumacher, che la Ferrari non si impone nel Gran Premio del Giappone. La vittoria della scuderia italiana è in quota @2,25. Restando all’ambito dei singoli piloti, invece, Charles Leclerc e Carlos Sainz partono alla pari in quasi tutte le sessioni del weekend: dalla pole, offerta @5,00, alla gara, @7,50, mentre per il giro veloce Leclerc, dato @5,00, è leggermente avanti rispetto a Sainz, in quota @6,00. La Ferrari sembra fare la differenza sulle curve lente dove va meglio anche di Red Bull, e qui a Suzuka ce ne qualcuna, ma sono più curve veloci che dovrebbero aiutare i bibitari, ma attenzione anche a McLaren che su queste curve veloci è la 2° forza al momento.

Il resto della griglia di partenza, se si esclude Sergio Perez sulla seconda Red Bull, anche lui vincente @7,50, parte lontanissimo e tutti in doppia cifra: Lando Norris @20, e Oscar Piastri @33, vogliono riportare sul gradino più alto del podio la McLaren che su questi tornanti ha vinto più di tutti oltre a scrivere pagine storiche anche se negli ultimi giorni c’è stato uno scossone con David Sanchez (ex Ferrari) che lascia il team di Woking dopo soli 3 mesi. Il successo numero 6 di Lewis Hamilton, Mercedes, nel Gran Premio del Giappone pagherebbe @66 volte la posta.

Tra le scuderie minori la Williams tornerà in pista con due macchine dopo il pasticcio a Melbourne con Alexander Albon che la sbatte a muro e prende la macchina di Logan Sergeant (che potrebbe perdere il sedile anche durante questa stagione, con Antonelli pronto a subentrare) perché la Williams non aveva a disposizione il muretto. Sergeant tornerà in pista a Suzuka, ma con il telaio distrutto da Albon.

In Sauber Valtteri Bottas e Guanyu Zhou sono soddisfatti dalle prestazioni della macchina, ma bisogna mettere una pezza ai continui problemi nei box al momento dei pet-stop. Alpine A524 riceverà i primi aggiornamenti a Suzuka, ma la scuderia francese (ancora a secco di punti) parte davvero da una situazione pessima. Il Giappone sarà un banco di prova importante anche per la VF-24 della Haas che ha iniziato la stagione dando una sterzata dopo un 2023 nero, e andando meglio del previsto con i veterani Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen che hanno già conquistato 4 punti nelle prime tre gare della stagione.

Lo scorso anno a dominare Suzuka fu la Red Bull di Max Verstappen, che chiuse la corsa davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri; solo quarto e sesto posto per le due Ferrari, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quest’anno, però, la nuova Rossa sembra essere più adatta alle curve ad alta velocità, ragion per cui potrebbe esserci qualche chance in più di vedere una gara equilibrata, anche se la Ferrari non vede la vittoria in Giappone dal lontano 2004 con Michael Schumacher. Dal 2009 a oggi è stato sostanzialmente un dominio Mercedes-Red Bull, con una sola parentesi McLaren.

Pronostici F1 GP Giappone 2024: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1, mentre in streaming l’appuntamento live è sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (anche in streaming sul sito ufficiale Tv8.it), invece, si potranno seguire in differita solo le qualifiche e la gara.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 5 aprile

04:30 Prove Libere 1

08:00 Prove Libere 2

Sabato 6 aprile

04:30 Prove Libere 3

08:00 Qualifiche

Domenica 7 aprile

07:00 Gara F1

Differita TV8

Sabato 6 aprile

15:30 Qualifiche

Domenica 7 aprile

15:30 Gara

Pronostici F1 GP Giappone 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici

Tracciato. La pista giapponese di Suzuka misura 5,807 km e per completare la gara di 307,471 serviranno in totale 53 giri. È presente una zona DRS e 12 curve. Inaugurato nel 1962, questo tracciato ha iniziato a ospitare la Formula 1 a partire dal 1987, ad eccezione di sole due edizioni, quelle del 2007 e del 2008, quando il circus ha vissuto una parentesi nel rinnovato Fuji Speedway. Non disputate per via dell’emergenza Covid le due edizioni del 2020 e 2021.

Il record della pista in gara regge dal 13 ottobre 2019 quando a registrarlo fu Lewis Hamilton su Mercedes in 1’30″983. Michael Schumacher è il recordman del GP del Giappone con 6 vittorie e ben 8 pole position. Alle sue spalle troviamo, per quanto riguardi i successi in gara, Lewis Hamilton (5) e Sebastian Vettel (4), che è però secondo nella graduatoria delle pole con 5 partenze dalla prima casella. La McLaren comanda nella classifica dei successi totali, ovvero 9 contro i 7 della Ferrari e i 6 di Red Bull e Mercedes. La scuderia di Maranello vanta però la prima piazza nelle pole con ben 10 partenze dalla prima posizione in griglia.

Pneumatici. L’anticipo del GP all’inizio della primavera porterà anche temperature inferiori a quelle cui le squadre sono abituate per questa gara visto che la media stagionale oscilla fra gli 8°C e i 13°C. Solitamente la gara si sviluppa su due soste, considerato appunto lo stress cui vengono sottoposte le gomme e il loro degrado termico: peraltro, le eventuali temperature più basse rispetto al passato potrebbero essere un suo fattore mitigante e creare così le condizioni, soprattutto per vetture e piloti particolarmente gentili nella gestione dei pneumatici, per provare ad arrivare al traguardo fermandosi solamente una volta per l’obbligatorio cambio di mescola. Questi i set di mescole scelti da Pirelli per il GP di Suzuka: C1, C2, C3:

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,807km. Numero di curve: 18, nove a destra, nove a sinistra. Senso di marcia: a otto. Carico aerodinamico: Medio. Possibilità di safety car: 45%. Possibilità di sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 14 su 29 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: diciassettesimo (Raikkonen 2005). Categoria di circuito Freni: Light. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la nona staccata, alla curva 16.

Meteo. Le previsioni meteorologiche prevedono l’arrivo della pioggia domenica e questo elemento andrà considerato. Potrebbe essere la prima gara stagionale sul bagnato, e questo potrebbe dare un altro vantaggio a Max che sotto l’acqua è imprendibile.

Quote Gran Premio del Giappone 2024

Vediamo tutte le quote principali per questo Gran Premio del Giappone 2024 a Suzuka.

FREE PICK GP Giappone 2024

Grande inizio stagione con un 2 su 2 con le free pick di Panda (sempre puntando su piloti McLaren), e per questo appuntamento giapponese proviamo a calare il tris. Questa settimana ci prendiamo un pò di rischi e teniamo sempre lo state basso, ma proviamo Aston Martin ENTRAMBE A PUNTI @2.60. Lo scorso GP doppia top-10 per la monoposto inglese, con Lance Stroll 6°, anche meglio di Fernando Alonso, penalizzato, ma lo stesso in 8° posizione. L’Aston Martin è la 4° monoposto più veloce nelle curve veloci, meglio anche di Mercedes. Lo scorso anno a Suzuka arrivò l’8° posto di Fernando, ma il ritiro di Stroll, speriamo che questa volta il canadese e figlio del proprietario, non faccia errori, continuando sulla buona prestazione australiana. Nelle ultime 2 gare giapponesi Stroll non ha mai raggiunto la top-10, ma nel 2019 raggiunse il 9° posto con l’allora Racing Point.

Non dimentichiamo poi che il team di Lawrence Stroll introdurrà un pacchetto di novità sulla AMR24 che in fabbrica è stato valutato intorno ai due decimi di secondo su una pista come quella di Suzuka. Tra le prime novità che vedremo in pista ci sarà un aggiornamento al fondo, al posteriore e alla tanto importante beam wing. Un pacchetto di aggiornamenti che sarà sotto le lente di ingrandimento soprattutto di Fernando Alonso, molto interessato per capire se quanto promessogli in fabbrica poi si avvererà e vedrà in pista.

