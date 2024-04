Pronostici F1 GP Cina 2024. Dopo 5 anni di assenza il Circus della Formula 1 torna a Shanghai per il Gran Premio della Cina 2024 che sarà quanto mai imprevedibile, visto che oltre alla lunga assenza da questo tracciato, ci sarà anche poco tempo per prepararsi visto che c’è anche la prima Sprint Race dell’anno.

Pronostici F1 GP Cina 2024: i protagonisti a Shanghai

In Giappone la Red Bull e Max Verstappen sono tornati a dominare, dopo il ritiro ed il passo falso nel GP precedente con la doppietta Ferrari. A Suzuka abbiamo pagato le scellerate scelte di Aston Martin e Lance Stroll (che si conferma un pilota poco affidabile e anni luce dietro al compagno veterano, Fernando Alonso) ci hanno costretto a sbagliare la prima free pick dell’anno in Formula 1, il doppio piazzamento Aston Martin che non è arrivato proprio per colpa di Stroll.

Questa settimana il Circus della F1 si sposta a Shanghai, dove si torna dopo ben 5 anni di assenza per il Gran Premio della Cina 2024. I dubbi sono tanti visto che qui non si hanno dati recenti, il nuovo asfalto potrebbe dare grossi problemi e ci sarà anche meno tempo nelle prove libere visto che in Cina ci sarà anche la prima Sprint Race dell’anno a complicare le cose per i team.

La Ferrari cercherà di confermarsi seconda forza, dietro alla Red Bull che affinerà i tanti aggiornamenti portati a Suzuka, che hanno funzionato, inoltre in Cina serve una macchina il più completa possibile, e la monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez in questo senso rimane la migliore, aldilà dei già citati dubbi. Va però detto che Shanghai è uno dei due tracciati (assieme a Singapore) in cui Super Max non ha mai vinto, e siamo certi che farà di tutti per sbloccarsi anche qui e per far cadere un altro tabù nella sua fantastica carriera. Ferrari aspetta invece Imola per gli aggiornamenti, ma per alcuni aspetti Shanghai è simile a Suzuka, e Charles Leclerc con Carlos Sainz potrebbero giocarsi ancora il podio. La SF-24 è migliorata molto nella gestione degli pneumatici ma Vasseur ha dichiarato di essere comunque preoccupato da questo e da altri aspetti della pista cinese.

Felice per gli aggiornamenti anche Toto Wolf con la sua Mercedes che ha rivisto competitiva con George Russell, anche se preoccupano le difficoltà di Lewis Hamilton che in Cina dovrà dare risposte sia alla Mercedes che alla Ferrari per il futuro, visto che qui l’inglese è il pilota più vincente con 6 affermazioni, ed è anche quello con più pole (6) e podi (9). I tedeschi sperano di ritrovare il miglior Hamilton e di continuare nella direzione di una ripresa anche questo weekend. C’è però sempre da considerare la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, anche se lo stesso team manager, Andrea Stella, ha dichiarato che su questo tracciato la monoposto inglese potrebbe faticare maggiormente, e gli ha fatto eco Norris che ha dichiarato nettamente: “La pista di Shanghai non sembra adatta alla nostra macchina”. Realtà o si stanno nascondendo?

Gara speciale per il pilota di casa, Guanyu Zhou, che proverà a fare un miracolo con la Sauber, ed attenzione anche al compagno di scuderia, Valtteri Bottas, protagonista di un bel passo in avanti con la monoposto durante l’ultimo fine settimana mondiale.

Al momento per l’Alpine sembra non bastare nemmeno un miracolo, e anche sui lunghi rettilinea di Shanghai la scuderia francese potrebbe fare una figuraccia, e vedersi passare come una monoposto di categoria inferiore. Quello a cui abbiamo assistito a Suzuka è stato davvero amareggiante per un marchio così storico, e per i due piloti, Esteban Ocon e Pierre Gasly, che in queste condizioni non possono assolutamente fare la differenza.

Pronostici F1 GP Cina 2024: programma completo e Guida TV Formula 1

Per questa trasferta asiatica la sveglia andrà puntata presto ancora una volta, inoltre cambia il format del weekend perché ci sarà la Sprint Race. Si parte venerdì 19 aprile alle ore 05:30 con le Libere 1 mentre alle 09:30 si disputerà la Sprint Qualifying. Sabato 20 aprile, appuntamento alle 05:00 con la Sprint Race mentre le qualifiche si disputeranno alle 09:00. Domenica alle 09:00 si spengono i semafori per il Gran Premio della Cina. Come sempre, la diretta TV è un’esclusiva Sky Sport F1 (canale 207) ma per questo weekend sarà live anche su TV8.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Cina 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici

Circuito. Lungo 5,451 metri, lo Shanghai International Circuit presenta 16 curve, alcune molto lente (come la combinazione 1-3, la 6 e la 14) oppure veloci, come la esse composta dalla 7 e dalla 8. Due i rettilinei principali, cui corrispondono anche le due zone DRS: quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente sopraelevata, alla 14. Mediamente il tracciato si affronta con la farfalla dell’acceleratore completamente aperta per il 56% del giro. L’assetto ideale è dato dal compromesso tra carico aerodinamico e velocità di punta. Il tracciato rientra inoltre nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni.

Dati Tecnici. Quella di Shanghai, è una pista particolarmente tecnica, per la quale è necessario avere una monoposto perfettamente aerodinamica. Qui il carico aerodinamico è di notevole importanza, soprattutto per la trazione in uscita dalle curve lente. Per quanto riguarda l’ala mobile, si può attivarla nei due lunghi rettilinei, punti strategici per il sorpasso sfruttando la scia dell’avversario. La superficie liscia dell’asfalto, è un aiuto per i team in quanto facilita di non poco la ricerca del giusto setup.

Record. Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (6) ha trionfato nel 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019. È peraltro l’unico a poter vantare due affermazioni consecutive. 6 vittorie anche per FERNANDO ALONSO qui. Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6). Maggior numero di podi: 9 (6-1-2) – HAMILTON Lewis. Team con più vittorie: MERCEDES (6), davanti a Ferrari (4), McLaren (3) e RedBull (2). Team con più pole position: MERCEDES (7). Giro prova: 1’31″095– S Vettel – Ferrari– 2018. Giro gara: 1:32.238 – M Schumacher – Ferrari – 2004. Distanza: 1h29:12.420 – R Barrichello – Ferrari – 2004

Pneumatici. C2, C3, C4, queste sono le mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio di Shanghai. Le curve più impegnative per le gomme, sono la 1 e la 13 che si percorre ad altissima velocità. Lo sforzo maggiore, sarà sostenuto dallo pneumatico anteriore sinistro e Pirelli prevede graining, un fenomeno che compare in caso di pista sporca o non gommata.

Statistiche: Su 16 GP disputati a Shanghai: in 9 occasioni (56,2%) il vincitore è partito dalla pole position. In 11 occasioni (68,8%) il vincitore è partito dalla prima fila. I piloti peggio qualificati capaci di vincere sono stati Michael Schumacher e Daniel Ricciardo, scattati dal 6° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2018. Nelle prime sette edizioni si sono susseguiti sette vincitori diversi! Il primo a ripetersi è stato Lewis Hamilton, nel 2011. Hamilton è anche l’unico ad aver realizzato un back-to-back (2014-2015).

Quote Gran Premio della Cina 2024

Vediamo come sempre le principali quote su vittorie e piazzamenti di piloti e scuderie, le quote sui giri veloci e anche sulle qualifiche per la pole, ma questa settimana aggiungiamo anche le quote per la vittoria della Sprint Race dove c’è sempre Max Verstappen a dominare.

FREE PICK GP Cina

Abbiamo detto dei tanti dubbi su questo GP dove non si corre da tempo (prima volta con le vetture effetto suolo), riasfaltato e con anche poco tempo per prepararsi alle libere vista la presenza della Sprint Race. Per tutto questo, e per la mancanza di dati recenti a Shanghai, ci muoviamo con i piedi di piombo nelle scommesse di questo GP Cina. Al momento non diamo giocate, aspettiamo almeno le prime libere e forse anche la Sprint, per concentrarci solo sulla gara, quindi questa volta non usciremo con free pick del giovedì qui sull’articolo, ma ci aggiorniamo tra venerdì e sabato sul nostro canale TELEGRAM (trovi tutti i dettagli qui sotto) con le idee e le giocate di Panda, il nostro esperto di motori.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.