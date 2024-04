Risultati GP Cina 2024. Non si correva a Shanghai da 5 anni e Max Verstappen non aveva mai vinto il Gran Premio della Cina, si sblocca subito con la Red Bull che torna a dominare mentre la Ferrari finisce fuori dal podio e delude. Il 5 maggio la Formula 1 si sposta negli States per il GP Miami. Vediamo tutti gli aggiornamenti.

Risultati GP Cina 2024: Verstappen domina a Shanghai, male la Ferrari

Per questo Gran Premio della Cina 2024 alla fine non abbiamo fatto giocate, troppe incognite. L’unica certezza era Max Verstappen che corre una gara in totale controllo dopo aver vinto anche la prima Spint Race della stagione. E’ la quarta vittoria in cinque gare disputate fino a questo momento nel Mondiale 2024 di Formula 1 per l’olandese. Con quella di Shanghai, Max Verstappen ha centrato la vittoria in 30 gran premi differenti, uno in meno del primato di Lewis Hamilton.

Per la Red Bull si tratta del 117° successo nella storia, tutti racchiusi in 15 anni dal primo di Vettel in Cina nel 2009. In mezzo alle due Red Bull, sul traguardo, un prestigioso secondo posto per Lando Norris con una McLaren molto meglio del previsto, mentre la Ferrari svanisce l’appuntamento con il podio per la prima volta quest’anno: Charles Leclerc termina quarto, Carlos Sainz al quinto posto; urgono aggiornamenti da Maranello, perché gli altri team li hanno portati e hanno fatto passi in avanti.

In top 10 anche Fernando Alonso, Oscar Piastri e un super Lewis Hamilton che, partito dalla 18° posizione in griglia, ha saputo rimontare giro dopo giro chiudendo nono, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg. Fuori dalla zona punti, invece, la Alpine di Ocon, seguita dalla Williams di Albon e dal compagno di box Gasly. L’idolo di casa Zhou chiude al 14° posto, davanti a Magnussen, Stroll e Sargeant.

ORDINE D’ARRIVO GP CINA

Max Verstappen Red Bull

Lando Norris McLaren +13.724

Sergio Perez Red Bull +18.661

Charles Leclerc Ferrari +23.262

Carlos Sainz Ferrari +33.562

George Russell Mercedes +37.734

Fernando Alonso Aston Martin +43.479

Oscar Piastri McLaren +54.243

Lewis Hamilton Mercedes +55.522

Nico Hulkenberg Haas +58.400

Esteban Ocon Alpine +1.00.466

Alex Albon Williams +1.03.319

Pierre Gasly Alpine +1.08.084

Guanyu Zhou Kick Sauber +1.10.472

Kevin Magnussen Haas +1.13.283

Logan Sargeant Williams +1.19.953

Lance Stroll Aston Martin +1.20.495

R Valtteri Bottas Kick Sauber Ritirato

R Daniel Ricciardo Team RB Ritirato

R Yuki Tsunoda Team RB Ritirato

Risultati GP Cina 2024: classifiche

F1 CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 110 punti

Sergio Perez (Red Bull) 85

Charles Leclerc (Ferrari) 76

Carlos Sainz (Ferrari) 69

Lando Norris (McLaren) 58

Oscar Piastri (McLaren) 38

George Russell (Mercedes) 33

Fernando Alonso (Aston Martin) 31

Lewis Hamilton (Mercedes) 19

Lance Stroll (Aston Martin) 9

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 4

Kevin Magnussen (Haas) 1

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0

Alexander Albon (Williams) 0

Esteban Ocon (Alpine) 0

Pierre Gasly (Alpine) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1 CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Red Bull 195

2. Ferrari 151

3. McLaren 96

4. Mercedes 52

5. Aston Martin 40

6. Racing Bulls 7

7. Haas 5

Quote antepost e prossimo GP

Le quote antepost sono già una formalità, con Max Verstappen che si gioca vincente @1.05 per un altro titolo piloti, su Sergio Perez primo avversario, ma lontanissimo @20 volte la posta mentre Charles Leclerc si gioca @25.

I giochi sembrano fatti anche per il titolo costruttori, con Red Bull @1.01 mentre la Ferrari (purtroppo visto che l’avevamo presa pre-season in antepost) sale fino @12 volte la posta (@21 in alcuni book), ma nelle scommesse si conferma comunque seconda forza, visto che la McLaren rimane indietro @50, per non parlare di Mercedes @100 ed Aston Martin @500 volte la posta.

Su Bet365 si pensa già al prossimo GP, il Gran Premio di Miami 2024 e anche qui non c’è nessuna sorpresa, con Max Verstappen @1.14 su Perez staccato anche qui @12. Una sorpresa Ferrari si gioca @19 con Leclerc e @21 con Carlos Sainz. Una settimana di pausa e poi si torna in pista il 5 maggio.

