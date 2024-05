Risultati GP Emilia Romagna 2024. Incassiamo la top-10 di un ottimo Yuki Tsunoda in top-10, ma anche ad Imola arriva la vittoria di Max Verstappen. La McLaren però c’è, e con Lando Norris ci prova e poteva anche vincere ancora dopo Miami. Terzo posto per Charles Leclerc e una Ferrari che non riesce a fare la differenza nella gara di casa. Ora si va nella mitica Montercarlo, che è la gara di casa di Leclerc; ecco tutti gli aggiornamenti F1 con quote, prossimo GP e classifiche.

Risultati GP Emilia Romagna 2024: Verstappen vince ma crescono le McLaren

Ad Imola è andato in scena il GP Emilia Romagna 2024 di Formula 1, un Gran Premio che lo scorso anno non si è disputato per l’alluvione, e che ovviamente era importante per la Ferrari che portava aggiornamenti, non abbastanza per battagliare alla pari con la Red Bull di Max Verstappen che porta a casa il quinto successo stagionale, e non abbastanza per tenere il passo di un altra monoposto cresciuta tantissimo negli ultimi GP, la McLaren che con Lando Norris si gioca la vittoria anche ad Imola, dopo il primo successo di Miami. La Ferrari salva comunque il weekend col gradino basso del podio di Charles Leclerc, una magra consolazione per la rossa che aspetta ancora il nuovo fondo, e la settimana prossima si corre a Montercalo, il tracciato cittadino per eccellenza che potrebbe far faticare le Ferrari.

Per Verstappen si tratta della terza vittoria consecutiva a Imola, un exploit riuscito in passato solo a Michael Schumacher con la Ferrari (dal 2002 al 2004). Devono accontentarsi della sesta e della settima casella della classifica le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Le Frecce d’Argento si consolano con il punto-bonus del giro più veloce del GP, messo a segno da Russell.

La top ten è chiusa, dall’ottavo al decimo posto, da Sergio Perez con la Red Bull, Lance Stroll con la Aston Martin e Yuki Tsunoda che termina con la conquista di un punto iridato l’ottimo weekend sulla pista di casa. Proprio su Tsunoda aveva giocato il nostro esperto Panda, che continua l’ottima stagione di F1 con pronostici ricercati e mirati.

F1 GP Emilia Romagna 2024 – ORDINE D’ARRIVO

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

Lando NORRIS (McLaren) +0.725

Charles LECLERC (Ferrari) +7.916

Oscar PIASTRI (McLaren) +14.132

Carlos SAINZ (Ferrari) +22.325

Lewis HAMILTON (Mercedes) +35.104

George RUSSELL (Mercedes) +47.154

Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +54.776

Lance STROLL (Aston Martin) +79.556

Yuki TSUNODA (Racing Bulls) 1L

Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1L

Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1L

Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) 1L

Esteban OCON (Alpine) 1L

Guanyu ZHOU (Kick Sauber) 1L

Pierre GASLY (Alpine) 1L

Logan SARGEANT (Williams) 1L

Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) 1L

Fernando ALONSO (Aston Martin) 1L

Alexander ALBON (Williams) ritirato

Risultati GP Emilia Romagna 2024: classifiche

A pochi giorni dal via del weekend di Montecarlo (24-26 maggio), Verstappen “svetta” nella classifica piloti del Mondiale F1 con 161 punti, mentre Leclerc mette la freccia su Perez: 113 punti contro i 107 del messicano, che aggiunge solo quattro punti al suo bottino ed è ora braccato anche da Norris che sale a 101 punti.

F1, CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 161 punti

Charles Leclerc (Ferrari) 113

Sergio Perez (Red Bull) 107

Lando Norris (McLaren) 101

Carlos Sainz (Ferrari) 93

Oscar Piastri (McLaren) 53

George Russell (Mercedes) 44

Fernando Alonso (Aston Martin) 33

Lewis Hamilton (Mercedes) 35

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 15

F1, CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 268 punti

Ferrari 212

McLaren 152

Mercedes 79

Aston Martin 44

Racing Bulls 20

Haas 7

Alpine 1

Williams 0

Kick Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP Montecarlo 2024

Max Verstappen per il titolo piloti e la Red Bull per il titolo costruttori, continuano a dominare @1.05 nelle lavagne delle quote antepost di Formula 1, nonostante in pista questo dominio si sia assottigliato. Come detto la McLaren si è avvicinata alla Red Bull, e senza la scia di Hulkenberg al sabato, Max non avrebbe fatto la pole, ma sarebbe partito 3°, e forse non avrebbe vinto. Ecco le quote.

QUOTE ANTEPOST F1 MONDIALE PILOTI

Verstappen, Max1,05

Leclerc, Charles25

Norris, Lando25

Perez, Sergio33

Sainz Jr, Carlos50

Piastri, Oscar250

Alonso, Fernando250

Hamilton, Lewis250

Russell, George250

Ocon, Esteban1.000

Ricciardo, Daniel1.000

Sargeant, Logan1.000

Bottas, Valtteri1.000

Hulkenberg, Nico1.000

Tsunoda Yuki1.000

Magnussen, Kevin1.000

Stroll, Lance1.000

Albon, Alexander1.000

Gasly, Pierre1.000

Zhou, Guanyu1.000

QUOTE ANTEPOST F1 COSTRUTTORI

Red Bull Racing1,05

Ferrari10

Mclaren15

Mercedes500

Visa Cash App Rb1.000

Aston Martin1.000

Stake F1 Team1.000

Alpine1.000

Haas F1 Team1.000

Williams1.000

Abbiamo detto che ora il Circus della F1 senza soste va subito nella mitica Montecarlo per il GP Monaco 2024. Anche qui Verstappen è al comando, ma la quota “sale” @1.66, con Norris che si gioca @6, al pari di Leclerc (quella del Principato è la gara di casa per Charles). Più attardate, e in doppia cifra di quota, le seconde guide, ma qui quella che da più affidabilità è Piastri, con Perez davanti a Sainz. Ne parleremo approfonditamente giovedì con articolo e free pick sul sito e sul canale Telegram (torna anche la MotoGP per un weekend ricchissimo per gli appassionati di motori).