Risultati GP Spagna 2024. A Barcellona vince ancora Max Verstappen che tiene dietro l’arrembante McLaren. Delusione Ferrari nonostante gli aggiornamenti, e il prossimo fine settimana si torna subito in casa a Spielberg per il GP di casa della Red Bull, il Gran Premio d’Austria 2024.

Risultati GP Spagna 2024: ennesimo capolavoro di Max Verstappen

Ultimi aggiornamenti dopo il weekend di Formula 1 dove è arrivata la terza vittoria consecutiva e quarta in assoluto per Max Verstappen nel Gran Premio di Spagna e a Barcellona. Il campione del mondo precede Lando Norris, che era scattato dalla pole position, e Lewis Hamilton, che prevale sul compagno di squadra Mercedes George Russell (brevemente al comando al via) nella sfida per il terzo gradino del podio e torna così tra i primi tre dopo dodici gran premi.

Non vanno oltre il quinto e il sesto posto (proprio come sullo schieramento di partenza) le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz con tanto di polemiche interne tra i due. Nella top ten anche Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez con la Red Bull e le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

F1, GP Spagna: ordine di arrivo

Max VERSTAPPEN

Lando NORRIS +2.219

Lewis HAMILTON +17.790

George RUSSELL +22.320

Charles LECLERC +22.709

Carlos SAINZ +31.028

Oscar PIASTRI +33.760

Sergio PEREZ +59.524

Pierre GASLY +62.025

Esteban OCON +71.889

Nico HULKENBERG +79.215

Fernando ALONSO 1 L

Guanyu ZHOU 1 L

Lance STROLL 1 L

Daniel RICCIARDO 1 Lù

Valtteri BOTTAS 1 L

Kevin MAGNUSSEN 1 Lù

Alexander ALBON 1 L

Yuki TSUNODA 1 L

Logan SARGEANT 2 L

Risultati GP Spagna 2024: classifiche

Nel Mondiale piloti, la vittoria di Barcellona permette a Verstappen di toccare quota 219 punti, ben sessantanove in più di Norris che fa cifra tonda (150) ma soprattutto prende il posto di Leclerc (148) nel ruolo di primo inseguitore del leader. Sainz è quarto con 116 punti, cinque in più di Perez che chiude la top five della generale con un confortante margine su Piastri che con 87 punti (ventiquattro meno del messicano) precede il duo Mercedes: 81 punti per Russell, 70 per Hamilton.

Sir Lewis e il suo delfino chiudono il secondo gruppo e la parte alta del ranking, occupato per intero dai piloti di Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes che occupano in questo stesso ordine la top four del Mondiale Costruttori. Red Bull al comando con 330 punti, sessanta in più della Scuderia di Maranello (270). McLaren è terza a quota 237, con la Mercedes lontana quarta a quota 55. Nella seconda parte del ranking continua la risalita Alpine che per il secondo GP consecutivo sposta da destra a sinistra altri tre punti e mette la freccia sul Team Haas per il settimo posto, salendo a quota otto punti.

Formula 1, classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 219 punti

Lando Norris (McLaren) 150

Charles Leclerc (Ferrari) 148

Carlos Sainz (Ferrari) 116

Sergio Perez (Red Bull) 111

Oscar Piastri (McLaren) 87

George Russell (Mercedes) 81

Lewis Hamilton (Mercedes) 70

Fernando Alonso (Aston Martin) 41

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19

Lance Stroll (Aston Martin) 17

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 9

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 6

Pierre Gasly (Alpine) 5

Esteban Ocon (Alpine) 3

Alexander Albon (Williams) 2

Kevin Magnussen (Haas) 1

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Formula 1, la classifica costruttori

Red Bull 330 punti

Ferrari 270

McLaren 237

Mercedes 151

Aston Martin 58

Racing Bulls 28

Alpine 8

Haas 7

Williams 2

Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP Austria

Le quote antepost aggiornate vedono dominare Max Verstappen per quello che sarebbe il suo 4° titolo del mondiale piloti consecutivo, e anche nelle lavagne per il titolo costruttori la Red Bull domina.

Nessuna pausa per la F1 che il prossimo weekend torna subito in pista per il Gran Premio d’Austria a Spielberg, che è la casa della Red Bull e ovviamente Max Verstappen apre da grande favorito. In Austria torna anche la Sprint Race e anche qui l’olandese è primissimo in lavagna. Noi come sempre vi diamo appuntamento al giovedì qui sul sito per analisi e free pick, un giovedì ricco di motori visto che nel weekend torna anche la MotoGP in Olanda ad Assen, l’università delle due ruote.

