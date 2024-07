Risultati GP Austria 2024. A sette giri dalla fine Max Verstappen e Lando Norris sono protagonisti di un finale anticipato, in una sfida che non si vedeva da tempo, e che sembra incrinare anche i rapporti tra i due piloti. In Austria, casa della Red Bull, è George Russell a ringraziare e a portare la Mercedes alla vittoria. Prossimo weekend ancora in pista a Silverstone.

Risultati GP Austria 2024: Verstappen e Norris si eliminano, Russell e Mercedes ringraziano

Va in archivio con una sorpresa l’undicesima tappa del Mondiale di Formula 1, il GP Austria a Spielberg, l’incidente tra il leader Max Verstappen e Lando Norris a sette giri dalla fine (con foratura per entrambi) apre la strada alla vittoria di George Russell (si tratta della seconda vittoria in carriera, dopo quella ottenuta in Brasile nel 2022, per lui) con la Mercedes davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Ferrari di Carlos Sainz.

Quarta posizione per Lewis Hamilton davanti allo stesso Verstappen che, penalizzato di dieci secondi per l’incidente, riesce a rientrare in gara dopo la sosta ai box, mentre Norris è costretto al ritiro. Gara complicata per l’altro ferrarista Charles Leclerc, ai box al primo giro dopo un contatto con Piastri pochi secondi dopo il via e undicesimo al traguardo, fuori dalla zona-punti.

F1, GP Austria: ordine di arrivo

George RUSSELL

Oscar PIASTRI +1.906

Carlos SAINZ +4.533

Lewis HAMILTON +23.142

Max VERSTAPPEN +37.253

Nico HULKENBERG +54.088

Sergio PEREZ +54.672

Kevin MAGNUSSEN +60.355

Daniel RICCIARDO +61.169

Pierre GASLY +61.766

Charles LECLERC +67.056

Esteban OCON +68.325

Lance STROLL 1L

Yuki TSUNODA 1L

Alexander ALBON 1L

Valtteri BOTTAS 1L

Guanyu ZHOU 1L

Fernando ALONSO 1L

Logan SARGEANT 2L

Lando NORRIS (ritirato)

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultati GP Austria 2024: classifiche aggiornate

In classifica generale, Verstappen guadagna dieci punti (237 a 156) su Norris che non muove la classifica così come Leclerc che resta fermo a quota 150 e vede avvicinarsi il compagno di squadra Sainz (135). Da parte sua Piastri si difende con il minimo margine dal ritorno di Russell (112 punti a 111 per l’australiano) ed entrambi mettono nel mirino Perez (118). Tra i piloti delle Big Four il fanalino di coda è Lewis Hamilton, che ha totalizzato fino a questo momento 85 punti.

Formula 1, classifica piloti

Max VERSTAPPEN (Red Bull) 237 punti

Lando NORRIS (McLaren) 156

Charles LECLERC (Ferrari) 150

Carlos SAINZ (Ferrari) 135

Sergio PEREZ (Red Bull) 118

Oscar PIASTRI (McLaren) 112

George RUSSELL (Mercedes) 111

Lewis HAMILTON (Mercedes) 85

Fernando ALONSO (Aston Martin) 41

Yuki TSUNODA (Racing Bulls) 19

Lance STROLL (Aston Martin) 17

Nico HULKENBERG (Haas) 14

Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) 11

Oliver BEARMAN (Ferrari) 6

Pierre GASLY (Alpine) – 6

Kevin MAGNUSSEN (Haas) 5

Esteban OCON (Alpine) 3

Alexander ALBON (Williams) 2

Guanyu ZHOU (Sauber) 0

Valtteri BOTTAS (Sauber) 0

Logan SARGEANT (Williams) 0

Nel Mondiale Costruttori Mercedes lascia Spielberg con il bottino più ricco (45 punti) ma rimane quarta con 196 punti. La McLaren rosicchia dieci lunghezze alla Ferrari e ora si trova a 268 punti contro i 291 della Rossa. In vetta c’è sempre Red Bull con 355 punti ma – tra i Costruttori – la sfida per il titolo è in prospettiva più aperta rispetto a quella che tra i piloti vede Verstappen lanciatissimo verso il quarto titolo consecutivo.

Formula 1, la classifica costruttori

Red Bull 335 punti

Ferrari 291

McLaren 268

Mercedes 196

Aston Martin 58

Racing Bulls 30

Haas 19

Alpine 9

Williams 2

Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP Gran Bretagna a Silverstone

Ancora nessuna pausa per la F1 che conclude il tris di gare consecutive a Silverstone col GP di Gran Bretagna 2024 che parte, come al solito, con Max Verstappen favorito, ma attenzione alla voglia di rivalsa di Lando Norris con una McLaren sempre più convincente. Male invece le Ferrari, e lo vediamo anche dalle quote che mettono i piloti della Rossa dietro anche ai due Mercedes, per cui quello di Silverstone è il weekend di casa (come per Norris in verità).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB