Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2024. A Silverstone si riaccende la sfida tra Max Verstappen e Lando Norris, dopo lo scontro in Austria, gara vinta da un altro inglese, George Russell. Questa settimana si corre proprio a Silverstone, casa di Lando, ma anche di Russell (e di Lewis Hamilton ovviamente). E la Ferrari? Ecco tutte le info su questo Gran Premio.

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2024: i protagonisti a Silverstone

Dopo il GP d’Austria vinto a sorpresa da George Russell su Mercedes, il circus della Formula 1 torna subito in pista per la dodicesima prova del Mondiale 2024, la 3° consecutiva senza soste. Appuntamento domenica 7 luglio a Silverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna 2024, una prova che si preannuncia molto rovente per via di quanto accaduto anche al Red Bull Ring.

C’è grande attesa soprattutto per il nuovo round tra Max Verstappen (leader del mondiale a bordo della sua Red Bull) e Lando Norris (pilota della McLaren primo inseguitore nella classifica piloti). I due sono venuti a contatto in Austria mentre erano in lotta per la vittoria finale e questo ha inevitabilmente inasprito i rapporti tra i due rivali. Il duello potrebbe rinnovarsi anche a Silverstone, proprio perché l’evoluzione della McLaren ha avvicinato soprattutto Norris alla Red Bull, con i bibitari che vanno subito a rispondere con alcune novità per riprendere gap; è stato lo stesso Helmut Marko a dichiarare che a Silverstone arriverà un pacchetto di aggiornamenti alla RB20. Intanto Sergio Perez sarà in “panchina” nelle PL1 dove ci sarà spazio per il giovane Hadjar.

La Ferrari invece deve ancora trovare la quadra con il nuovo pacchetto di aggiornamenti, anticipato appunto al Red Bull Ring, nonostante fosse inizialmente previsto per la Gran Bretagna. I primi upgrade avevano dato qualcosa in più alle Rosse di Maranello, mentre gli ultimi hanno indubbiamente creato degli scompensi, soprattutto a Charles Leclerc, che più di Carlos Sainz fatica a trovare l’assetto meno penalizzante. La SF-24 deve migliorare sul bouncing che è diventato un problema enorme e lo stesso Vasseur ha dichiarato che gli aggiornamenti vanno bene, ora sta a loro farli funzionare al meglio.

Bene invece la Mercedes con un Toto Wolff raggiante che ha detto che la monoposto tedesca ora si può giocare il podio ogni weekend. Questa inoltre sarà la gara di casa sia di George Russell, che sogna una doppietta dopo la vittoria austriaca, che di Lewis Hamilton che qui detiene diversi record.

In Haas i piloti Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg sono carichi per il weekend di Silverstone, ma la notizia più importante per la scuderia americana riguarda il mercato visto che è arrivata la firma di Oliver Bearman, 19enne in orbita Ferrari, che proprio con la rossa di Maranello ha debuttato a sorpresa, e bene, al posto di Sainz.

Alpine in Inghilterra arriva sulle ali dell’entusiasmo per cercare di confermare i trend positivi delle ultime settimane con Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Questa è la gara di casa anche per la Williams che non se la passa bene, per non parlare della Sauber che è nettamente la peggior macchina in pista in questo momento, e da qui a fine stagione non ci aspettiamo grandi rivoluzioni.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2024: programma completo e guida TV

Il weekend della Formula 1 a Silverstone sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1. In streaming, l’appuntamento live è sulle piattaforme di Sky Go e Now. In chiaro, invece, TV8 (anche in streaming su Tv8.it) trasmetterà solo qualifiche e gara ma in differita. Di seguito il programma completo.

DIRETTA TV SKY SPORT F1

Venerdì 5 luglio

13:30 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 6 luglio

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

Domenica 7 luglio

16:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 6 luglio

19:45 Qualifiche

Domenica 7 luglio

19:30 Gara

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2024: circuito, meteo, pneumatici

Tracciato di Silverstone. Il Gran Premio della Gran Bretagna si correrà sul suggestivo e storico circuito di Silverstone, che ha ormai più di 80 anni di vita, anche se nel corso delle varie epoche è stato modificato fino alla configurazione attuale. Oggi il tracciato è lungo 5,891 km e per completare il Gran Premio serviranno 52 giri, per un totale di 306,198 km (due zone DRS).

Record. Sarà il 75° GP di Gran Bretagna valido per il campionato del mondo di Formula 1 e il recordman assoluto dell’evento è Lewis Hamilton (oggi in Mercedes, ma il prossimo anno in Ferrari) con 8 vittorie e 7 pole position. La Ferrari (18) è la scuderia con il maggior numero di successi, davanti a McLaren (14), Williams (10), Mercedes (9) e Lotus (8). La Scuderia di Maranello prevale anche per partenze dalla prima posizione (16), contro le 13 della Williams e le 10 di Lotus e Mercedes.

Pneumatici. Per il GP d’Inghilterra, Pirelli ha scelto di portare i set di mescole più dure: C1, C2, C3

Quote Gran Premio di Gran Bretagna 2024

Dopo il contatto tanto discusso, Max Verstappen e Lando Norris si sfidano, da favoriti, per la vittoria finale. Su William Hill comanda a 1,66 l’olandese della Red Bull (vincente su questo tracciato nel 2023) con la prima volta del britannico della McLaren offerta in quota a 3,25. Terzo in lavagna un altro pilota di casa, George Russell, reduce dalla rocambolesca vittoria al Red Bull Ring, fissato a 13, seguito a 15 dal compagno di scuderia Lewis Hamilton, beniamino di Silverstone, tracciato sul quale ha già trionfato ben otto volte tra 2008 e 2021. Lontane invece le due Ferrari: si gioca a 26 l’acuto di Charles Leclerc, già tre volte a podio ma senza vittorie in Gran Bretagna, vittoria centrata invece nel 2022 da Carlos Sainz, terzo in Austria e visto vincente domenica a 34.

Sarà lotta a due anche per le qualifiche del sabato: avanti sempre Max Verstappen, già otto volte in pole position nel 2024, a 1,57, seguito a 3,25 da Norris, questa volta invece terzo su William Hill l’altro pilota della McLaren, Oscar Piastri, a 10 volte la posta. Dopo la gara in Spagna con tutti i piloti al traguardo, in Austria solo Norris ha lasciato la corsa prima della bandiera a scacchi. Occhio invece alla Safety Car, protagonista solo in “versione” Virtual domenica scorsa: un ingresso in pista a Silverstone paga 1,30 volte la posta.

FREE PICK GP Gran Bretagna 2024

La Mercedes sta tornando e Silverstone è una gara importante per questa scuderia, e per i propri piloti che sono entrambi inglesi. Qui Lewis Hamilton è il beniamino di casa, e il recordman con con 8 vittorie e 7 pole position su questo circuito dove ha vinto per 5 anni di fila. La settimana scorsa Lweis non è andato male, ma i riflettori se li è presi Russell che è andato a vincere, anche se deve ringraziare il contatto e lo scontro tra Norris e Verstappen. Qui a Silverstone torniamo sul Re Nero e siamo contenti di giocarlo nel testa a testa interno da sfavorito @2.15 in una giocata fondamentalmente da 50-50. Nel 2023 qui ha vinto Verstappen, ma Hamilton chiuse con un ottimo podio, al 3° posto, e davanti a Russell 5°. Stessa cosa nel 2022 con vittoria di Sainz, e altro podio col 3° posto di Hamilton mentre Russell faceva parte dei 6 ritirati.

🏁TaT Gara Russell v Hamilton: HAMILTON @2.15

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB