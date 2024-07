Risultati GP Ungheria 2024. All’Hungaroring leggiamo perfettamente il weekend di Formula 1 con un 3 su 3 nelle nostre scommesse al GP Ungheria dove la McLaren cala una doppietta che riapre i giochi per il mondiale (almeno quello costruttori) e fa perdere la testa a Verstappen che la prossima settimana proverà a riscattarsi nella mitica Spa per il GP del Belgio, anche se questa volta i book aprono con Lando favorito su tutti, anche sul campione olandese!

Risultati GP Ungheria 2024: doppietta McLaren, perfetti nelle scommesse

La McLaren si conferma la miglior monoposto di Formula 1 in questo momento, e all’Hungaroring arriva la doppietta con la prima vittoria in carriera di Oscar Piastri su Lando Norris, nonostante qualche pasticcio nella gestione dei due piloti che hanno comunque dominato il GP Ungheria 2024.

Un nervoso Max Verstappen litiga via radio col proprio box e perde la testa tentando un sorpasso impossibile su Lewis Hamilton, una manovra che non solo non gli fa prendere il gradino basso del podio, ma gli fa perdere un ulteriore posizione, con l’olandese che chiude solo al 5° posto, dietro anche a Charles Leclerc al 4° posto

Non è stato comunque un weekend convincente per la Ferrari che anche questa settimana ha deluso, nonostante avesse portato delle modifiche al fondo per far funzionare gli aggiornamenti che sembrano aver imposto un calo alla SF-24 più che un miglioramento, e al momento la rossa di Maranello è scesa come 4° forza del mondiale di F1, dietro anche alla Mercedes.

RISULTATI GP UNGHERIA 2024

1 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:38:01.989

2 Lando Norris MCLAREN MERCEDES +2.141s

3 Lewis Hamilton MERCEDES +14.880s

4 Charles Leclerc FERRARI +19.686s

5 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT +21.349s

6 Carlos Sainz FERRARI 70 +23.073s

7 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT +39.792s

8 George Russell MERCEDES +42.368s

9 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT +77.259s

10 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES +77.976s

11 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES +82.460s

12 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT +1 lap

13 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI +1 lap

14 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES +1 lap

15 Kevin Magnussen HAAS FERRARI +1 lap

16 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI +1 lap

17 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES +1 lap

18 Esteban Ocon ALPINE RENAULT +1 lap

19 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI +1 lap

NC Pierre Gasly ALPINE RENAULT

Ferrari deludente all’Hungaroring, al contrario delle nostre scommesse che sono andate tutte in cassa con Panda che ci aveva consigliato la vittoria McLaren all’ottima quota @3.50 già dal giovedì come free pick, e ha continuato con altri due testa a testa nel canale VIP di TELEGRAM BETTING MANIAC (trovi tutte le informazioni e i link in fondo all’articolo).

Risultati GP Ungheria 2024: classifiche aggiornate

Forse i giochi per il Mondiale Piloti non sono ancora riaperti del tutto, con Max Verstappen che mantiene un buon vantaggio, ma sul Campionato Costruttori la McLaren in crescita inizia a spaventare davvero la Red Bull.

CLASSIFICA PILOTI F1

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 265

2 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 189

3 Charles Leclerc MON FERRARI 162

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 154

5 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 149

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 125

7 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 124

8 George Russell GBR MERCEDES 116

9 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 24

11 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 22

12 Yuki Tsunoda JPN RB HONDA RBPT 22

13 Daniel Ricciardo AUS RB HONDA RBPT 11

14 Oliver Bearman GBR FERRARI 6

15 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 6

16 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 5

17 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

18 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 3

19 Zhou Guanyu CHN KICK SAUBER FERRARI 0

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Valtteri Bottas FIN KICK SAUBER FERRARI 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 389

2 MCLAREN MERCEDES 338

3 FERRARI 322

4 MERCEDES 241

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 69

6 RB HONDA RBPT 33

7 HAAS FERRARI 27

8 ALPINE RENAULT 9

9 WILLIAMS MERCEDES 4

10 KICK SAUBER FERRARI 0

Quote Antepost e prossimo GP Belgio

Ecco gli aggiornamenti delle quote antepost, ma vediamo anche le prime quote per il prossimo GP, che sarà anche l’ultimo prima della pausa estiva, il Gran Premio del Belgio dalla mitica Spa.

Qui abbiamo già una novità importante perché per la prima volta in stagione (e da tanti mesi a questa parte) non è Max Verstappen, ma troviamo Lando Norris davanti a tutti al via, col campione in carica olandese che si accoda al 2° posto, poi arriva Oscar Piastri che si tiene alle spalle le Mercedes. Male le Ferrari su cui c’è poca speranza nelle Ardenne con Charles Leclerc @29 e Carlos Sainz addirittura a @41 volte la posta. Noi da giovedì saremo pronti con analisi e scommesse sulla Formula 1.

Ecco le prime quote per il Gran Premio del Belgio in pista a Spa-Francochamps dal 26 al 28 luglio.

