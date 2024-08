Nel fine settimana è tornata la F1 dalla sosta estiva, e per il 5° GP di fila Max Verstappen non si sblocca, nonostante corresse il 200° GP in carriera e corresse in casa a Zandvoort dove aveva sempre vinto nelle precedenti 3 edizioni. McLaren troppo veloce, Lando Norris stra vince e ora si guarda al GP d’Italia della prossima settimana a Monza dove si spera di vedere ancor una Ferrari competitiva. Risultati GP Olanda 2024 e pronostici Formula 1.

Risultati GP Olanda 2024: Norris e la McLaren stravincono

Gli aggiornamenti hanno funzionato eccome e la McLaren sembra sempre più la monoposto dominante del 2024, invertendo la situazione del pre-season con la Red Bull che ora si ritrova dietro, ad iniziare da Max Verstappen che nella gara di casa (dove aveva sempre vinto nelle 3 edizioni precedenti) e al 200° GP in carriera, si prende circa 20 secondi da un super Lando Norris ed arriva a 5 GP senza vittorie. Al Gran Premio d’Olanda 2024 la McLaren si dimostra sempre più la monoposto da battere in questo momento, col mondiale costruttori ampiamente riaperto, e forse anche quello piloti, con Max che deve iniziarsi a guardare le spalle dall’amico-rivale Lando alla seconda vittoria della stagione e della carriera.

Meglio del previsto la Ferrari che strappa un insperato gradino basso del podio con Charles Leclerc che riesce a tenere dietro Oscar Piastri. Positivo anche il 5° posto di Carlos Sainz che si tiene alle spalle Sergio Perez e le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton che inspiegabilmente vengono richiamati ai box per una sosta in più rispetto alla concorrenza. Giungono in zona punti, in nona e decima posizione, Pierre Gasly con la Alpine e Fernando Alonso con la Aston Martin.

F1, GP d’Olanda: ordine di arrivo

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull Racing) +22.896

Charles Leclerc (Ferrari) +25.439

Oscar Piastri (McLaren) +27.337

Carlos Sainz (Ferrari) +32.137

Sergio Perez (Red Bull Racing) +39.542

George Russell (Mercedes) +44.617

Lewis Hamilton (Mercedes) +49.599

Pierre Gasly (Alpine) 1L

Fernando Alonso (Aston Martin) 1L

Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) 1L

Daniel Ricciardo (RB) 1L

Lance Stroll (Aston Martin) 1L

Alexander Albon (Williams) 1L

Esteban Ocon (Alpine) 1L

Logan Sargeant (Williams) 1L

Yuki Tsunoda (RB) 1L

Kevin Magnussen (Haas F1 Team) 1L

Valtteri Bottas (Kick Sauber) 2L

Guanyu Zhou (Kick Sauber) 2L

Risultati GP Olanda 2024: classifiche aggiornate

Nel Mondiale Piloti, la vittoria in Olanda (con l’aggiunta del punto-bonus per il giro più veloce del GP) permette a Norris di accorciare di 8 punti il ritardo da Verstappen, passato da 78 a 70 punti: 295 a 225 in avvicinamento al Gran Premio d’Italia del weekend che segna il passaggio tra il mese di agosto e quello di settembre. La sfida per la terza piazza vinta in pista su Piastri consente invece a Leclerc di respirare un po’ anche in classifica generale: 192 punti per Charles, 179 per il secondo pilota della McLarenche a sua volta allunga su Sainz (172). Hamilton segue a quota 154, Perez sale a 139, Russell chiude con 122 punti la parte nobile della classifica.

F1, classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 295 punti

Lando Norris (McLaren) 225

Charles Leclerc (Ferrari) 192

Oscar Piastri (McLaren) 179

Carlos Sainz (Ferrari) 172

Lewis Hamilton (Mercedes) 154

Sergio Perez (Red Bull) 139

George Russell (Mercedes) 122

Fernando Alonso (Aston Martin) 50

Lance Stroll (Aston Martin) 24

Nico Hulkenberg (Haas) 22

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

Pierre Gasly (Alpine) 8

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Kevin Magnussen (Haas) 5

Esteban Ocon (Alpine) 5

Alexander Albon (Williams) 4

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1, classifica costruttori

Red Bull 434 punti

McLaren 404

Ferrari 370

Mercedes 276

Aston Martin 74

Racing Bulls 34

Haas 27

Alpine 13

Williams 4

Sauber 0

Quote Antepost e propssimo GP

Nessuna sosta per la Formula 1 che la prossima settimana tornerà subito in pista nel tempio della velocità, a Monza, per un appuntamento da non perdere col GP d’Italia 2024 dove anche la Ferrari potrebbe tornare protagonista con tanti aggiornamenti (che speriamo funzioneranno) per il Gran Premio di casa. Ecco tutte le quote con McLaren e Norris che partono favoriti. Ok gli aggiornamenti, ma i bookmakers non si fidano del tutto della Ferrari che ha quote alte che la mettono dietro anche alla Mercedes.

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost. Per il campionato piloti Verstappen rimane nettamente al comando @1.28 di quota, ma nel campionato costruttori le cose cambiano letteralmente visto che adesso come favorita massima c’è la McLaren @1.28, nonostante la scuderia inglese sia ancora dietro qualche punto alla RedBull che però paga un momento di calo, tante partenze interne nel team che si sta sgretolando, e un Perez sempre insufficiente.

