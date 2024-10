Sosta di ottobre finita per la Formula 1 che tornerà in pista questo fine settimana ad Austin, per il Gran Premio degli USA 2024. Norris e la McLaren ripartono come favoriti, la Red Bull avrà sistemato i problemi? La Ferrari potrà confermare i passi in avanti? Le domande sono tante per questo GP, ecco le nostre analisi e i consigli per le scommesse sui motori, in un weekend in cui torna anche il Motomondiale in Australia. Pronostici F1 GP USA 2024.

Pronostici F1 GP USA 2024: i protagonisti ad Austin

La pausa è finita, questa settimana la Formula 1 torna in pista col primo di tre appuntamenti consecutivi nelle Americhe, il Gran Premio degli Stati Uniti 2024 dal Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Texas che rappresenta il secondo dei tre Gran Premi che si svolgono negli Stati Uniti quest’anno, dopo Miami e in attesa di Las Vegas.

Ci saranno delle novità, ad iniziare dalla riasfaltatura che potrebbe influenzare il comportamento degli pneumatici, poiché il nuovo asfalto è generalmente più liscio rispetto a quello più usurato. Per questo motivo, le prove libere, già ridotte a soli sessanta minuti per il ritorno del formato Sprint, saranno fondamentali.

La situazione della McLaren

La McLaren, con tre vittorie nelle ultime 4 gare, si presenta come la monoposto migliore, e lanciata verso il titolo costruttori, anche se la rimonta nel mondiale piloti di Lando Norris, nei confronti di Max Verstappen, rimane non semplice.

Nelle tappe disputate tra Zandvoort e Singapore, il team di Woking ha massimizzato i risultati in pista, assicurandosi la leadership con la MLC38 che ha visto trionfare anche il compagno Oscar Piastri, anche se ormai le papaya rules sembrano chiare, facilitare la rimonta dell’inglese.

RedBull con tanti aggiornamenti al COTA

Va comunque ricordati che la Red Bull si prepara a introdurre un importante pacchetto di aggiornamenti per la RB20 in occasione del GP statunitense. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti, che si concentra su miglioramenti sia meccanici che aerodinamici, è frutto delle lezioni apprese durante il Gran Premio d’Ungheria, dove la Red Bull ha affrontato problemi di bilanciamento con la RB20.

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha sottolineato che tutte le squadre presenteranno degli update significativi ad Austin, ma ha assicurato che il suo team sta lavorando duramente per risolvere le criticità che hanno rallentato le loro prestazioni nelle ultime gare.

La classifica mondiale, vede ancora davanti a tutti Max Verstappen, con un vantaggio di 52 punti su Lando Norris. Charles Leclerc segue in terza posizione con Oscar Piastri distaccato di 8 lunghezze. Chiude la TOP 5, Carlos Sainz a quota 190 punti.

Ferrari, prova del nove sulle curve di Austin

Approposito di Ferrari, quello americano sarà un weekend importante che dovrà confermare se la SF-24 sarà ancora competitiva dopo una serie di GP favorevoli. Quello del COTA non dovrebbe essere altrettanto positivo per Charles Leclerc e Carlos Sainz, e a Maranello ci hanno ripensato e hanno deciso di dividere le modifiche previste nell’ultimo aggiornamento aerodinamico in due appuntamenti.

Nel GP degli Stati Uniti vedremo l’ala estrema tanto attesa, mentre le novità al fondo quasi sicuramente appariranno solo in Messico la settima a dopo. La Scuderia è comunque rinforzata dagli arrivi di Loic Serra come direttore tecnico dell’area telaio e di Jerome D’Ambrosio come vice team principal.

Le altre scuderie: la situazione di Alpine, Racing Bulls ed Haas

Nelle retrovie è un momento complicato per l’Alpine, che non va a punti da tre gare. Pierre Gasly ed Esteban Ocon vogliono tornare a conquistare punti, sfruttando magari anche la Sprint Race, visto che il team è fermo in classifica dal round di Zandvoort grazie al nono posto dell’ex Red Bull, e anche nelle dichiarazioni Gasly si è dimostrato più ottimista e focalizzato nel finale di stagione, con ancora tanto in ballo per le scuderie minori, anche se sull’Alpine pende la spada di Damocle della decisione della casa madre, Renault che smetterà di produrre motorida Formula 1 a partire dal 2026, mettendo fine a quasi 50 anni di attività nello sport automobilistico, non una buona notizia (e Ferrari avrebbe iniziato decine di colloqui con ingegneri Renault).

Parliamo di Racing Bulls, e in particolare sul “nostro” Yuki Tsunoda che abbiamo appoggiato spesso nella prima parte di stagione, ma dopo la conferma di Sergio Perez in Red Bull, il giapponese sembra essersi svuotato. Ora tornano rumors che tengono una porta aperta per Yuki in Red Bull (parole di Helmut Marko, con la situazione di Perez che rimane incerta). Ci aspettiamo uno Tsunoda motivato per questo finale di stagione e ce lo segniamo per le scommesse. Dall’altra parte della barricata invece è arrivata la conferma che Daniel Ricciardo non sarà più un pilota della Visa Cash APP RB già da Austin dove al suo posto ci sarà il neozelandese Liam Lawson.

Rientriamo dalla pausa anche con la novità dell’accordo tra Haas e Toyota, anche se il il team principal Ayao Komatsu ha dichiarato che questa collaborazione non cambierà il rapporto con Ferrari, attivo fin dal debutto nel 2016 della scuderia americana in Formula 1, e che continuerà ad essere la base.

Programma completo e Guida TV Formula 1 (18-20 ottobre)

Torna la Sprint Race e quindi il format del weekend subirà delle modifiche. Si parte venerdì 18 ottobre con le Prove Libere 1 alle 19:30. Successivamente, alle 23:30 si torna in azione con la Sprint Qualifying. Sabato 19 ottobre, alle 20:00 si disputerà la Sprint Race, seguita poi dalle Qualifiche a mezzanotte. Domenica 20 ottobre, alle 21:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio degli Stati Uniti.

La diretta esclusiva, sarà trasmessa su Sky Sport F1 al canale 207 (orari differita su TV8 da confermare). Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito con live timing, news e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Venerdì 18 ottobre

Ore 19.30-20.30 Prove libere 1

Ore 23.30-00.14 Sprint Qualifying

Sabato 19 ottobre

Ore 20.00-21.00 Sprint Race

Domenica 20 ottobre

Ore 00.00-01.00 Qualifiche

Ore 21.00 Gran Premio degli Stati Uniti

GP USA 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Tracciato. Il COTA, progettato da Hermann Tilke, è un circuito completo che incorpora elementi ispirati a piste leggendarie come Silverstone, Suzuka, Hockenheim e Istanbul. La sua peculiarità principale è la ripida salita dopo la linea di partenza, che porta a una prima curva molto larga, offrendo ampie possibilità di sorpasso e rendendo sempre spettacolari le partenze.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,513km. Numero di curve: 20, 9 a destra, 11 a sinistra. Senso di marcia: antiorario. Carico Aerodinamico: Medio/Alto. Possibilità Safety Car: 45%. Possibilità di sorpasso: Medio. Freni: Medi. Numero Frenate: 11. Frenata più impegnativa: la 7° staccata alla curva 12.

Record. due piloti con più successi negli Stati Uniti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, saranno ancora in pista questo weekend, entrambi a quota sei vittorie (l’olandese ha vinto gli ultimi 3 appuntamenti). Tra i team, Ferrari e McLaren condividono il primato con 13 vittorie ciascuno.

Giro prova: 1:32.029 – V Bottas – 2019

Giro gara: 1:36.169 – C Leclerc

Distanza: 1h33:50.991 L Hamilton

Vittorie pilota: 6 – L Hamilton

Vittorie team: 10 – Ferrari

Pole pilota: 4 – M Schumacher

Pole team: 10 – Ferrari

Migliori giri pilota: 5 – S Vettel

Migliori giri team: 12 – Ferrari

Podi pilota: 10 – L Hamilton

Podi team: 27 – Ferrari

Pneumatici. Per questa edizione del GP degli USA, Pirelli ha selezionato le stesse mescole degli ultimi due anni: C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft.

Quote Gran Premio degli USA 2024

Le quote per il GP di Austin rvedono Norris favorito per la vittoria finale della gara lunga di domenica, proposto @2.00 volte la posta. Segue Verstappen con una quota @5.50.

Piastri non è da sottovalutare e la sua vittoria si gioca @6.00 mentre Leclerc è più indietro @7.50, col compagno di scuderia Sainz @17. La Mercedes sembra in un momento di flessione negativa e sia Russell che Hamilton si giocano @17.

Anche per la Gara Sprint le forze sono le medesime, con Norris favorito @2 su Verstappen qui un pò più vicino @4 e Piastri @5, mentre in questo caso Leclerc si allontana @9 volte la posta.

Infine le Qualifiche e anche qui quota al raddoppio per la Pole position di Norris @2 su Verstappen @5. Qui l’olandese è alla pari con Piastri @5 e poi troviamo Leclerc @9. Tutti gli altri piloti sono in doppia (o tripla) cifra di quota per il giro veloce al sabato.

FREE PICK GP USA 2024

Questa settimana facciamo una giocata che di solito non utilizziamo, una doppia, visto che in F1 non è semplice anche solo mettere insieme due quote favorite, ma questa volta ci proviamo.

Se avete letto l’articolo sapete già tutto, prendiamo quindi Gasly che in questo momento vediamo meglio di Ocon nello scontro interno in Alpine (tra l’altro Ocon lascerà la monoposto francese il prossimo anno). Prendiamo anche Tsunoda meglio di Lawson nello scontro interno in Racing Bulls, col giapponese che parte ovviamente favorito su Lawson che da tempo non corre in F1, e con la ritrovata motivazione di essere tornato in orbita Red Bull.

DOPPIA TaT Gara (GASLY su Ocon + TSUNODA su Lawson) @2.06

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.