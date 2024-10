Un altro fine settimana ottimo per la Ferrari che vince con Carlos Sainz e finisce sul podio anche con Charles Leclerc, guadagnando punti sulla McLaren nel mondiale costruttori più aperto che mai, anche secondo le quote. Affonda la Red Bull e Max Verstappen pensa già al prossimo weekend, si torna nuovamente in pista in Brasile. Risultati F1 GP Messico 2024.

Risultati F1 GP Messico 2024: ancora un successo per la Ferrari

Continua l’ottimo momento della Ferrari che ha vinto la seconda gara consecutiva del mondiale di Formula 1, riaprendo proprio la classifica costruttori. Nel GP del Messico è Carlos Sainz a trionfare davanti a Lando Norris e a Charles Leclerc, con la rossa che accarezza il sogno della doppietta prima di un errore del monegasco in difficoltà nella seconda parte di gara.

Sesto posto di Max Verstappen a un minuto di ritardo dal vincitore e con la stangata di ben 20 secondi di penalità in una acceso confronto diretto con Lando. Red Bull malissimo se pensiamo che Sergio Perez chiude 17°, con Checo che non riesce a riprendersi nemmeno nel GP di casa, sotto agli occhi di tantissimi tifosi.

L’altra McLaren di Oscar Piastri invece rimonta dalla penultima fila all’ottavo posto finale. Ai piedi del podio invece le Mercedes, con Lewis Hamilton che scavalca George Russell nel finale.

La Ferrari non trionfava in Messico dal 1990 con Alain Prost, interrompendo la striscia di tre edizioni consecutive vince da Max Verstappen. Il quale prolunga il digiuno a dieci GP senza successo, escludendo le Sprint Race.

Da segnalare infine l’ottimo momento della Haas che si conferma anche in Messico con un doppio piazzamento a punti di Kevin Magnussen (7°) e Nico Hulkenberg (9°). Dura poco il 400° GP in carriera di Fernando Alonso, costretto a ritirarsi con la sua Aston Martin dopo pochi giri.

Ordine d’arrivo F1 GP Messico 2024

TOP-10 GP MESSICO 2024

1.Sainz

2.Norris +4.705

3.Leclerc +34.387

4.Hamilton +44.780

5.Russell +48.536

6.Verstappen +59.558

7.Magnussen +1.03.642

8.Piastri +1.04.928

9.Hulkenberg +1 giro

10.Gasly +1 giro

Le classifiche di Formula 1 aggiornate

La scuderia di Maranello a -29 punti dalla vetta occupata dalla McLaren, scavalcando la Red Bull che fatica moltissimo anche a Città del Messico. 20 secondi di penalità per Max Verstappen che però rimane saldamente al comando della classifica piloti.

Classifica Piloti F1 2024

1.Max Verstappen 362

2.Lando Norris 315

3.Charles Leclerc 291

4.Oscar Piastri 251

5.Carlos Sainz 240

6.Lewis Hamilton 189

7.George Russell 177

8.Sergio Perez 150

9.Fernando Alonso 62

10.Nico Hulkenberg 31

Classifica Costruttori F1 2024

1.McLaren 566

2.Ferrari 537

3.Red Bull 512

4.Mercedes 366

5.Aston Martin 86

6.Haas 46

7.Racing Bulls 36

8.Williams 17

9.Alpine 14

10.Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP. Si corre ancora, senza soste, in Brasile

Lando Norris non sembra avere il giusto mordente per rimontare su Max Verstappen, nonostante i gravi problemi della monoposto dell’olandese che rimane comunque favorito nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti @1.22 contro Lando Norris che si gioca @4.30.

Si riapre invece il mondiale costruttori, con una Ferrari arrembante, sempre più vicina alla McLaren, anche in quota. La scuderia di Woking rimane in testa alle lavagne @1.44, ma quella di Maranello scende @2.75, e ovviamente facciamo il tifo per la Ferrari anche per interessi personali, visto che nel pre-stagione avevamo consigliato nelle scommesse antepost proprio la vittoria della Rossa nei costruttori. Tagliato fuori la Red Bull che tra problemi di macchina e l’handicap Perez si gioca ora @51 volte la posta.

La F1 corre anche il prossimo weekend per il 3° GP consecutivo. Tocca al Gran Premio del Brasile 2024 nella storica pista di Interlagos in cui la Ferrari cerca la sua tripletta, una possibilità non così scontata con Charles Leclerc @3.50 di quota e c’è anche Carlos Sainz adesso @4.33, anche se entrambi i ferraristi devono accodarsi a Lando Norris, di poco avanti @3 volte la posta.

Staccato come non mai Max Verstappen @8.50 che però si tiene dietro al seconda McLaren di Oscar Piastri @9.50. Con le Mercedes si sale in doppia cifra, visto che sia Lewis Hamilton che George Russell si giocano @21 per la vittoria, con Sergio Perez che decolla @101.

Noi vi diamo appuntamento a giovedì, giornata in cui ci occupiamo di motori con analisi e consigli per le scommesse, e si corre anche in MotoGP a Sepang, col GP Malesia.

