Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio della stagione 2025 di F1 cel 16 marzo, dopo aver visto l’inizio di SBK e della MotoGP a seguito. In questo articolo andiamo a vedere le quote nel dettaglio, e a dare le nostre prime idee di scommesse antepost e il power ranking delle monoposto al via in questa Anteprima Formula 1 2025.

Anteprima Formula 1 2025: come inizia la stagione F1?

In questo articolo di anteprima della nuova stagione 2025 di Formula 1, entriamo nel dettaglio delle monoposto, dopo i test della settimana scorsa, e vediamo il power ranking di tutte le scuderie al via quest’anno, in base alla forza che stimiamo per questo 2025. Infine facciamo anche le nostre prime giocate antepost. Vi ricordiamo che sono già usciti diversi contenuti sulla stagione di F1 al via il 16 marzo:

CALENDARIO COMPLETO F1 2025

TEAM / PILOTI F1

LE NUOVE MONOPOSTO

HAMILTON IN FERRARI

Come sempre ogni giovedì parleremo di motori qui sul sito e con la free pick sul canale Telegram di BETTING MANIAC, anche se i contenuti completi e tutte le giocate sui motori di Panda (e su tutti gli altri sport principali) li trovate nel nostro VIP su Telegram.

Power Ranking F1: le scuderie top 4

Vediamo le migliori 4 monoposto del Circus al via, secondo la nostra stima di forza. La McLaren è la macchina da battere. Incertezza su Ferrari e RedBull, la Mercedes potrebbe sorprendere.

#1. MCLAREN

Evoluzione estrema della macchina che lo scorso anno ha dominato la seconda parte di stagione fino a riportare dopo tanta attesa il titolo costruttori a Woking, soffiandolo a Maranello. La McLaren ha un ottima aerodinamica, non ha avuto problemi di affidabilità (anche se non ha girato tantissimo nei test, 7° con 2.062 km). I piloti non hanno mai cercato il tempo e hanno girato con più benzina per nascondersi, mostrando il miglior passo. Non è quindi un caso che la McLaren sia la macchina da battere al via quest’anno, e Lando Norris il pilota favorito per succedere a Verstappen. Sulla carta non c’è storia stando ai test, ma attenzione perchè si è corso in Bahrain che è una pista amica della monoposto inglese forte nella gestione delle gomme posteriori.

Numeri nei test

Giri: 381 (7°)

Lando Norris (1.30.430) 13°

Oscar Piastri (1.29.940) 8°

Ritmo Gara: 1°

#2. FERRARI

C’è fermento a Maranello con l’arrivo di Lewis Hamilton e la stagione dello scorso anno dove il Cavallino è tornato a giocarsi il titolo piloti. Attenzione però, perchè la SF-25 è la macchina che è cambiata di più, completamente rivoluzionata come concetto dal 2024 (aerodinamica, sospensioni, distribuzione dei pesi…) quindi ci sarà tanto da lavorare per una partenza che potrebbe essere difficile per la Ferrari. Il problema è che arrivando a metà stagione indietro, i team potrebbero mollare un pò il colpo per pensare al 2026, hanno di cambiamento tecnico, quindi il pericolo a Maranello è proprio questo. Noi al momento la mettiamo 2° forza, ma con un punto interrogativo, infatti la SF-25 potrebbe scambiarsi facilmente di posto con la RedBull una volta che si scenderà davvero in pista a Melbourne. C’è stato anche qualche problema di affidabilità, in particolare Hamilton ha avuto un guasto idraulico e nonostante l’inglese sia carico per la nuova avventura, ha anche detto che c’è molto su cui lavorare (per tornare al discorso che facevamo qualche riga sopra). Al via diamo comunque la Ferrari come seconda forza del mondiale di F1, poi vedremo già dopo i primi GP.

Numeri nei test

Giri: 382 (6°)

Charles Leclerc (1.29.431) 3°

Lewis Hamilton (1.29.379) 2°

Ritmo Gara: 4°

#3. MERCEDES

Alcuni aspetti della Mercedes sono rimasti identici al 2024, non l’aerodinamica che è tutta nuova. I tedeschi sono stati quelli che in assoluto hanno girato di più (2.479 km) senza problemi di affidabilità con un programma molto vario e completo. Convincenti anche le prestazioni con un ottimo George Russell che si conferma, e sorprende subito in positivo anche il rookie azzurro Kimi Antonelli. Occhio alla sorpresa di una Mercedes in rinascita, soprattutto sul giro secco, meglio rispetto al passo gara che è stato comunque il 3° migliore, e a sorpresa mettiamo proprio i tedeschi sul podio davanti a RedBull.

Numeri nei test

Giri: 458 (1°)

George Russell (1.29.545) 4°

Kimi Antonelli (1.29.784) 7°

Ritmo Gara: 3°

#4. REDBULL

Ecco proprio la RB-21 che mettiamo al 4° posto prendendoci qualche rischio. Ci sono stati molti cambiamenti per la monoposto dei bibitari (raffreddamento diversi, qualche cambiamento aerodinamico e novità meccanica ma sembrano aver avuto diversi problemi, anche di affidabilità visto che hanno girato pochissimo e i 1.645 km sono il numero più basso di tutti i test (800 km in meno di Mercedes). Il talento di Max Verstappen lo conosciamo, ma anche il suo nervosismo, che non è mancato neanche nei test. Ha sorpreso in positivo Liam Lawson. Non avendo fatto nemmeno una simulazione gara completa è difficile stimare la RedBull, ma sul passo gara c’è potenziale, il problema sembra arrivare dal giro secco. Gli stessi tecnici hanno ammesso che la macchina ha ancora gli stessi problemi dello scorso anno.

Numeri nei test

Giri: 304 (10°)

Max Verstappen (1.29.566) 5°

Liam Lawson (1.30.252) 11°

Ritmo Gara: 2°?

Le monoposto da centro classifica

Qui vediamo le possibili sorprese e le monoposto da centro classifica che lottano per il Q3 al sabato, e tra queste potrebbe spiccare proprio la Williams in crescita, in un testa a testa con Alpine mentre vediamo un pò più indietro Haas.

#5. WILLIAMS

Carlos Sainz ha battuto subito un colpo importante nei test sulla monoposto Williams col giro secco più veloce in assoluto. Si tratta di una macchina molto simile a quella del 2024 (telaio e sospensione anteriore uguali, cambia la sospensione push road per i clienti Mercedes) di cui è un evoluzione molto spinta. Sainz e il compagnino Alex Albon nei test hanno fatto tanti km (395 giri, 5°). Il giro veloce di Sainz è dettato anche da condizioni ambientali positive, ma è stato comunque fatto, con una Williams positiva anche sul ritmo gara, il 5° migliore nei test. Incredibilmente dietro alle 4 grandi quest’anno potrebbe arrivare proprio la Williams in rinascita e con due ottimi pioti con l’arrivo dello spagnolo dalla Ferrari.

Numeri nei test

Giri: 395 (5°)

Carlos Sainz (1.29.348) 1°

Alexander Albon (1.29.650) 6°

Ritmo Gara: 5°

#6. ALPINE

Stesso telaio del 2024 per la scuderia francese che pensa già al prossimo anno in vista della nuova power unit clienti che sarà messa a disposizione da Mercedes dopo l’addio di Renault. Piccole modifiche al retrotreno e alla zona delle pance, ma fondamentalmente vedremo un Alpine molto simile a quella del finale della scorsa stagione. Anche Alpine ha girato molto (4° con 2.192 km) senza grossi problemi di affidabilità. Sul lato piloti Pierre Gasly è una certezza, ma occhio al rookie Jack Doohan che ha una grande pressione addosso, con Franco Colapinto pronto a subentrare se le cose non dovessero andare bene per il figlio del mitico Jack. Per Alpine meglio comunque il giro secco rispetto al passo gara.

Numeri nei test

Giri: 405 (4°)

Pierre Gasly (1.30.040) 9°

Jack Doohan (1.30.368) 12°

Ritmo Gara: 6°

#7. HAAS

Esteticamente molto simile a quella del 2024, quasi identica. Le Haas hanno girato tantissimo (2.473 km, il 2° dato più alto nei test per un solo giro) senza problemi di affidabilità e girando con tanta benzina, quindi il giro secco è fortemente influenzato dalle scelte del team che si è concentrato sul passo gara, un buon 6° posto, con i due nuovi piloti, Esteban Ocon ed Oliver Bearman che si sono detti entrambi soddisfatti. Stagione da centro gruppo secondo noi.

Numeri nei test

Giri: 457 (2°)

Oliver Bearman (1.32.361) 20°

Esteban Ocon (1.30.728() 17°

Ritmo Gara: 6°

Le ultime macchine in griglia

Qui chiudiamo con le tre macchine che vediamo messe peggio e più attardate al via di questa stagione 2025. L’Aston Martin potrebbe anche togliersi da questo pantano, ma partiamo negativi sulla scuderia inglese, così come sulla Racing Bulls, mentre la Sauber dovrebbe essere nettamente la peggior monoposto anche quest’anno, in attesa della rivoluzione del 2026.

#8. ASTON MARTIN

Anche per la scuderia inglese nessuna rivoluzione rispetto alla monoposto dello scorso anno, anche se è stata ripensata tutta l’aerodinamica (pance, fondo e ali). Aston Martin ha girato poco (penultimi con 1.656 km) e hanno avuto anche diversi problemi di affidabilità. Non si parte col piede giusto per una delle poche coppie confermate con Lance Stroll e Fernando Alonso (che si è apertamente lamentato della macchina), e mettiamo gli inglesi tra le tre scuderie peggiori al via, anche se nel corso della stagione potrebbero migliorare, con una macchina più guidabile ma che rimane troppo lenta.

Numeri nei test

Giri: 306 (9°)

Fernando Alonso (1.30.700) 16°

Lance Stroll (1.30.299) 10°

Ritmo Gara: 8°

#9. RACING BULLS

La Racing Bulls ha ereditato tutto il pacchetto principale della Red Bull dello scorso anno, anche se abbiamo visto che la RedBull nel 2024 non è stata la solita monoposto dominante. La Racing Bulls (in verità VCARB) ha girato tantissimo (454 lap, 3°) senza problemi di affidabilità con Yuki Tsunoda ed Isack Hadjar che rimane però un punto interrogativo alla sua prima stagione in F1. Il passo gara è stato comunque il 7° del Circus nei test, molto meglio rispetto al giro secco dove questa monoposto fatica.

Numeri nei test

Giri: 454 (3°)

Yuki Tsunoda (1.30.497) 14°

Isack Hadjar (1.30.675) 15°

Ritmo Gara: 7°

#10. SAUBER

L’anno prossimo arriva Audi e in Sauber si pensa al 2026, quindi questa stagione sarà presumibilmente ancora di attesa e da ultime posizioni anche con una coppia tutta nuova di piloti con l’esperto Nico Hulkenberg al fianco del rookie Gabriel Bortoleto. Nei test la Sauber ha girato per 354 giri, ovvero 1.916 km (8°) senza grossi problemi di affidabilità anche se la macchina è stata molto lenta sul giro secco e un pò meglio il passo gara dove è stata comunque ultima.

Numeri nei test

Giri: 354 (8°)

Nico Hulkenberg (1.31.475) 19°

Gabriel Bortoleto (1.31.057) 18°

Ritmo Gara: 10°

Quote Antepost: McLaren e Norris davanti a tutti

Le forse dei test e dei power ranking si riflettono anche sulle lavagne delle quote antepost, sia per la vittoria del titolo piloti con Lando Norris (con Max Verstappen sempre primo avversario davanti alle Ferrari), sia per il Costruttori con McLaren che stacca, anche se di poco la Ferrari, e attenzione alla Mercedes che potrebbe inserirsi e mettere pressione pure alla ReBull, nonostante i tedeschi abbiano una quota alta @16 (mentre è @6 la RedBull). Grande attesa per la Ferrari, con l’arrivo di Lewis Hamilton che però parte leggermente indietro nel testa a testa interno con Charles Leclerc.

Quote GP Australia 2025

Vediamo anche le prime quote del primo Gran premio dell’anno che si correrà a Melbourne in Australia. Anche qui abbiamo Lando Norris favorito, con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ancora dietro alla RedBull del campione del mondo Max Verstappen.

Pronostici Antepost F1 2025: puntiamo sulle papaya

Lo scorso anno avevamo dato fiducia alla Ferrari nel costruttori, quest’anno cambiamo, nonostante l’arrivo di Hamilton. Secondo noi la McLaren si presenta come monoposto più veloce e ancora da battere nel campionato costruttori. Ovviamente Lando Norris è quindi l’indiziato principale alla vittoria anche del titolo piloti. L’inglese ha la macchina, ha la qualità, e ora ha anche l’esperienza per migliorare gli aspetti che lo scorso anno non gli hanno permesso di vincere il titolo su Max.

Quest’anno quindi apriamo giocando sui favoriti e senza cercare sorprese, in una stagione che come sempre seguiremo GP dopo GP con analisi e consigli per le scommesse con l’articolo del giovedì.

PRONOSTICI ANTEPOST FORMULA 1

Vincitore Mondiale Piloti 2025: LANDO NORRIS @2.75 (stake 0.5)

Vincitore Mondiale Costruttori 2025: MCLAREN @2.00 (stake 0.5)

