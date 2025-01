Lewis Hamilton a Maranello, è ufficialmente iniziata la nuova avventura del pilota inglese, 7 volte campione del mondo, con la Ferrari. Un altro titolo per Hamilton nel 2025 si gioca @6.50, dietro comunque ai favoriti Max Verstappen e Lando Norris, e dietro anche al compagno di scuderia, Charles Leclerc. Pronostici F1 Hamilton Ferrari.

Pronostici F1 Hamilton Ferrari: sir Lewis a Maranello

La scuderia del Cavallino ha pubblicato il primo scatto ufficiale da ferrarista del campione britannico nella sua prima giornata a Maranello, in fabbrica e tra tifosi. L’inglese ha in programma i primi test al simulatore, l’incontro con i tecnici e gli ingegneri, la sistemazione del suo nuovo sedile e le foto di rito.

Lo scatto, pubblicato sugli account social del britannico e su quelli del team Ferrari, mostra il neo 40enne di fronte all’iconica casa bianca di Enzo Ferrari, con indosso un elegantissimo completo e al suo fianco una Ferrari F40 in bella mostra. Il Cavallino, sui propri canali di comunicazione, ha corredato l’immagine con un semplice ma potente “Benvenuto Lewis“.

Queste invece le parole del campione inglese: “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno, oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.

Ecco il video Sky del primo giorno di Hamilton a Maranello:

Hype su Hamilton, ma i favoriti sono sempre Verstappen e Norris

Archiviato il primo giorno a Maranello per Lewis Hamilton, si pensa già alla pista e alle quote. È iniziata la nuova era Ferrari e, in attesa del ritorno in pista al fianco di Charles Leclerc, la rossa ripartirà a caccia dei due titoli mondiali anche nel 2025. I bookmakers però favoriscono altri piloti per il mondiale 2025: con Lando Norris e Max Verstappen, entrambi bancati @3.25. Il primo titolo di Charles Leclerc è invece dato a quota @4.00.

L’ottavo titolo iridato per Lewis Hamilton, il primo in Ferrari, un successo che consegnerebbe definitivamente alla leggenda il pilota inglese, è offerrto @6.50. Seguono poi Oscar Piastri su McLaren @10.00, il pilota Mercedes George Russell @15.00 e il suo nuovo compagno, l’italiano Kimi Antonelli che da rookie debutterà proprio al posto di Hamilton ed un suo clamoroso trionfo Mondiale si trova a quota @50.00

