Dal 14 marzo al 7 dicembre ci attende un altra lunga ed appassionante stagione di Formula 1 che seguiremo settimana dopo settimana con analisi e scommesse. E’ la stagione del riscatto di Lando Norris e della McLaren, di Hamilton in Ferrari e anche del ritorno di un italiano in F1, Kimi Antonelli su Mercedes. Calendario e Quote F1 2025.

Calendario e Quote F1 2025: tutte le date della stagione

Ufficiali le date di tutti i GP della stagione 2025 di Formula 1, ma anche delle giornate di test che ci attendono in questa stagione.

L’Albert Park di Melbourne ospiterа dal 14 al 16 marzo il primo round della stagione, il GP Australia che sarà il primo dei 24 GP che ci terranno compagnia fino a dicembre.

Due GP in Italia, l’8 maggio l’appuntamento a Imola (primo GP europeo della stagione) e il 7 settembre a Monza. La novitа è che quest’anno i round del Bahrain e dell’Arabia Saudita siano stati posticipati rispetto alle date canoniche. Questo per evitare le sovrapposizioni con il Ramadan, previsto a marzo.

In autunno saranno le Americhe protagoniste, visti gli appuntamenti di Austin, Cittа del Messico, Interlagos e di Las Vegas, a precedere la chiusura mediorientale in Qatar e ad Abu Dhabi (5-7 dicembre). Le Sprint Race saranno sei nel 2025 e si terranno a Shanghai, Miami, Spa-Francorchamps, Austin, San Paolo e Lusail. I test pre-season sono in programma dal 26 al 28 febbraio a Sakhir (Bahrain).

TEST PRE-SEASON F1

Dal 26 al 28 febbraio a Sakhir, in Bahrain

MONDIALE F1

1 – GP AUSTRALIA, 16 marzo (Melbourne)

2 – GP CINA, 23 marzo (Shanghai) *

3 – GP GIAPPONE, 6 aprile (Suzuka)

4 – GP BAHRAIN, 13 aprile (Sakhir)

5 – GP ARABIA SAUDITA, 20 aprile (Jeddah)

6 – GP MIAMI, 4 maggio (Miami Gardens) *

7 – GP EMILIA ROMAGNA, 18 maggio (Imola)

8 – GP MONACO, 25 maggio (Montecarlo)

9 – GP SPAGNA, 1 giugno (Montmelò)

10 – GP CANADA, 15 giugno (Montreal)

11 – GP AUSTRIA, 29 giugno (Spielberg)

12 – GP GRAN BRETAGNA, 6 luglio (Silverstone)

13 – GP BELGIO, 27 luglio (Spa-Francorchamps) *

14 – GP UNGHERIA, 3 agosto (Budapest)

15 – GP OLANDA, 31 agosto (Zandvoort)

16 – GP ITALIA, 7 settembre (Monza)

17 – GP AZERBAIGIAN, 21 settembre (Baku)

18 – GP SINGAPORE, 5 ottobre (Marina Bay)

19 – GP USA, 19 ottobre (Austin) *

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 26 ottobre (Mexico City)

21 – GP SAN PAOLO, 9 novembre (Interlagos) *

22 – GP LAS VEGAS, 22 novembre (Las Vegas)

23 – GP QATAR, 30 novembre (Lusail) *

24 – GP ABU DHABI, 7 dicembre (Yas Marina)

*sprint race

Team e Piloti ufficiali Formula 1 stagione 2025

Alpine-Renault

#7 Jack Doohan (AUS), nuovo e debuttante

#10 Pierre Gasly (FRA), confermato

Aston Martin-Mercedes

#14 Fernando Alonso (SPA), confermato

#18 Lance Stroll (CAN), confermato

Scuderia Ferrari

#16 Charles Leclerc (MON), confermato

#44 Lewis Hamilton (GBR), nuovo

Haas-Ferrari

#31 Esteban Ocon (FRA), nuovo

#87 Oliver Bearman (GBR), nuovo

Kick Sauber-Ferrari

#5 Gabriel Bortoleto (BRA), nuovo e debuttante

#27 Nico Hulkenberg (GER), nuovo

McLaren-Mercedes

#4 Lando Norris (GBR), confermato

#81 Oscar Piastri (AUS), confermato

Mercedes

#12 Andrea Kimi Antonelli (ITA), nuovo e debuttante

#63 George Russell (GBR), confermato

Racing Bulls-Honda

#6 Isack Hadjar (FRA), nuovo e debuttante

#22 Yuki Tsunoda (JPN), confermato

Red Bull Racing-Honda

#1 Max Verstappen (NED), confermato

#30 Liam Lawson (NZL), nuovo

Williams-Mercedes

#23 Alexander Albon (THA), confermato

#55 Carlos Sainz Jr. (SPA), nuovo

Quote GP Australia 2025: Lando e Max alla pari nel primo Gran Premio

Come al solito la stagione inizia nell’emisfero boreale con il GP Australia 2025 da Melbourne dove scatterà anche in quota il testa a testa tra Lando Norris e Max Verstappen che aprono alla pari @3.75, per la vittoria della gara, con Charles Leclerc poco dietro @4.50 mentre è più staccato Lewis Hamilton quotato @6.50 per la prima vittoria in rosso, alla prima gara con la Ferrari.

Quest’anno torna un italiano nel Circus di F1, e anche con una monoposto importante come la Mercedes, Kimi Antonelli, pagato @34 per l’esordio vincente a Melbourne, dietro comunque al compagno di scuderia, giovane a sua volta, ma con già una buona esperienza, George Russell @15 volte la posta.

Quote Antepost F1: Lando Norris ci crede

Lo scorso anno Lando Norris è partito peggio rispetto a Max Verstappen, ma poi la McLaren è cresciuta (di pari passo col calo RedBull) nella seconda parte, anche se all’inglese sembra essere mancato qualcosa dal punto di vista personale per vincere il titolo piloti che è possibile per il 2025, visto che Lando parte davanti a tutti, anche davanti a Verstappen, seppur di poco, con Charles Leclerc che anche qui si presenta da terzo incomodo, un pò meglio di Lewis Hamilton.

Novità in casa RedBull che ha finalmente salutato Sergio Perez che è stato un handicap pesante lo scorso anno per il titolo costruttori della scuderia austriaca che però parte dietro anche con Liam Lawson da seconda guida nel 2025, con la Red Bull un pò distante rispetto a McLaren e Ferrari appaiate @2.25 per un altro testa a testa come è stato fino all’ultimo GP del 2024 per questo titolo che ormai manca da un pò a Maranello, e che le rosse sperano di riportare a casa con un Hamilton in più.

