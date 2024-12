Con Isack Hadjar in Racing Bulls anche l’ultimo sedile della prossima stagione di F1 è stato occupato. Andiamo quindi a vedere i team ufficiali di tutte le scuderie e le quote antepost aggiornate. Team Formula 1 2025.

Team Formula 1 2025: le coppie ufficiali di tutte le scuderie

Isack Hadjar ha occupato l’ultimo sedile ancora vacante (Racing Bulls), definendo così la griglia di partenza ufficiale della stagione 2025 di Formula 1. Le scuderie partecipanti al campionato di F1 saranno ancora 10 (in attesa dell’ingresso di Cadillac) e rispetto al 2024 con ben 10 cambi di guida su 20, pari al 50%.

Soltanto Aston Martin (Alonso-Stroll) e McLaren (Norris-Piastri) hanno confermato la line-up della stagione da poco conclusa, mentre Haas (Ocon-Bearman) e Sauber (Bortoleto-Hulkenberg) hanno totalmente stravolto le coppie.

Considerando anche Oliver Bearman, che ha ufficialmente perso lo status di pilota rookie avendo corso tre GP nel 2024, sono cinque i piloti debuttanti nella stagione 2025: Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber, campione in Formula 2), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, unico driver italiano del circus), e il già citato Isack Hadjar (RB).

Il cambio più importante è ovviamente quello che si è concretizzato ormai da mesi, con la Ferrari che ha salutato Carlos Sainz per arrivare a firmare Lewis Hamilton, che dopo tanti anni di vittorie lascia la Mercedes per accasarsi a Maranello al fianco di Charles Leclerc.

Il campione in carica, Max Verstappen, avrà al suo fianco Liam Lawson, promosso dalla RB al fianco dell’olandese sulla Red Bull che dopo diverse stagioni ha messo la parola fine al contratto con Sergio Perez, che era stato rifirmato, ma con diverse clausole, tanto che il messicano alla fine è stato escluso dopo due annate davvero pessime.

Alpine-Renault

#7 Jack Doohan (AUS), nuovo e debuttante

#10 Pierre Gasly (FRA), confermato

Aston Martin-Mercedes

#14 Fernando Alonso (SPA), confermato

#18 Lance Stroll (CAN), confermato

Scuderia Ferrari

#16 Charles Leclerc (MON), confermato

#44 Lewis Hamilton (GBR), nuovo

Haas-Ferrari

#31 Esteban Ocon (FRA), nuovo

#87 Oliver Bearman (GBR), nuovo

Kick Sauber-Ferrari

#5 Gabriel Bortoleto (BRA), nuovo e debuttante

#27 Nico Hulkenberg (GER), nuovo

McLaren-Mercedes

#4 Lando Norris (GBR), confermato

#81 Oscar Piastri (AUS), confermato

Mercedes

#12 Andrea Kimi Antonelli (ITA), nuovo e debuttante

#63 George Russell (GBR), confermato

Racing Bulls-Honda

#6 Isack Hadjar (FRA), nuovo e debuttante

#22 Yuki Tsunoda (JPN), confermato

Red Bull Racing-Honda

#1 Max Verstappen (NED), confermato

#30 Liam Lawson (NZL), nuovo

Williams-Mercedes

#23 Alexander Albon (THA), confermato

#55 Carlos Sainz Jr. (SPA), nuovo

Aggiornamenti quote antepost F1 2025

Dopo le conferme e le ufficializzazioni di tutti i team, andiamo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria del titolo piloti di F1 2025 e anche per il titolo costruttori, dove dominano Lando Norris e la McLaren, anche se la Ferrari ha agganciato la scuderia di Woking.

