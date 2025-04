La Ferrari a Suzuka è chiamata al riscatto dopo il clamoroso doppio ritiro di Shanghai, anche se la scuderia di Maranello non vince il GP del Giappone 2025 dal 2004 con Schumacher. Anche nel terzo appuntamento del mondiale di Formula 1 è la McLaren la monoposto da battere. Pronostici F1 GP Giappone 2025.

Formula 1 GP Giappone 2025: i protagonisti a Suzuka

Col GP del Giappone il mondiale di Formula 1 si prepara ad un trittico di gare molto importanti. Si parte da Suzuka, pista mitica, dove la Ferrari non vince ormai dal 2004, ma proprio la Scuderia di Maranello sarà l’osservata speciale dopo la clamorosa doppia squalifica di Shaghai due settimane fa al GP Cina. Charles Leclerc e Lewis Hamilton partono però indietro rispetto alle McLaren che si sono dimostrate superiori con Lando Norris, ma anche con Oscar Piastri.

Max Verstappen si è detto soddisfatto degli incoraggianti passi in avanti della Red Bull, che rimane una monoposto complicata e inferiore alle papaya, tanto che Liam Lawson ha subito perso il posto, retrocesso in Racing Bulls, con Yuki Tsunoda promosso sulla RB-21 che guiderà per la prima volta proprio nella gara di casa giapponese.

Finora la prima avversaria della McLaren sembra la Mercedes, almeno con George Russell, stabilmente in zona podio, mentre continua l’apprendistato di Kimi Antonelli, rookie che però sta gestendo con grande solidità.

Dietro occhio alle Williams, perchè se Carlos Sainz è ancora in apprendistato, Alexander Albon è riuscito a piazzarsi in zona punti sia in Australia, sia in Cina e la Williams ha già diciassette punti iridati: praticamente gli stessi punti che la squadra aveva conquistato per tutto il corso del 2024.

Chi sta faticando ben oltre la attese è Alpine che è l’unica scuderia che non ha raccimilato nemmeno un punto nei primi 2 GP con Pierre Gasly e Jack Doohan, con quest’ultimo che lascerà la monoposto al secondo pilota di casa in pista a Suzuka questa settimana, la riserva della Alpine Ryo Hirakawa che lo sostituirà per la FP1.

Guida TV F1: dove vedere il GP del Giappone?

Si parte venerdì con le Prove Libere 1 alle 04:30, seguite dalle Prove Libere 2, alle 08:00. Sabato si ritorna in pista alle 04:30 con le Prove Libere 3 che anticipano le Qualifiche alle 08:00.

Domenica alle 07:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Giappone. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare).

GP Giappone 2025: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. Il tracciato di Suzuka fu inizialmente costruito nel 1962, all’interno di un luna park di proprietà della Honda, e sarebbe dovuto funzionare solamente come circuito per i test della casa giapponese. Negli anni ottanta però, la FIA decise di inserirlo nel calendario di Formula 1 al posto del tracciato del Fuji. Suzuka è l’unica pista del mondiale ad avere una conformazione ad otto.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,807km, Numero di curve: 18, nove a destra, nove a sinistra, Senso di marcia: a otto, Carico Aerodinamico: Medio, Velocità massima: 320 km/h, Possibilità di safety car: 45%, Possibilità di sorpasso: Media, Freni: Light, Numero di frenate: 11, Frenata più impegnativa: la nona staccata, alla curva 16.

Pneumatici. Questi i set di mescole scelti da Pirelli per il GP di Suzuka: C1, C2, C3. Scelte univoche per i tre top team per quanto concerne la gomma Hard (C1). Ferrari e Red Bull opteranno per gli stessi treni di gomme medie e soft. Mercedes invece è più conservativa per la mescola C3 ma disporrà di un set in più di gomme medie.

Scorso anno. Nella passata stagione, Max Verstappen ha conquistato il suo terzo successo consecutivo in Giappone. Alle sue spalle l’ex compagno di scuderia Sergio Perez, mentre le Ferrari riuscirono comunque a conquistare il terzo e quarto posto rispettivamente con Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc.

Record:

Giro prova: 1:27.064 – S Vettel – Ferrari– 2019

Giro gara: 1:30.983 – L Hamilton – Mercedes – 2019

Distanza: 1h23:53.413 – F Alonso – Renault – 2006

Vittorie pilota: 6 – M Schumacher

Vittorie team: 9 – McLaren

Pole pilota: 8 – M Schumacher

Pole team: 10– Ferrari

Migliori giri pilota: 4 – M Schumacher, Lewis Hamilton

Migliori giri team: 8 – Williams, McLaren

Podi pilota: 9 – M Schumacher

Podi team: 27 – McLaren

Meteo. Venerdì di sole per le libere, con solo un 10% di possibilità di precipitazioni, che salgono al 30% per il sabato di qualifica, che potrebbe essere nuvoloso. Domenica potremmo vedere un altra gara bagnata, con un 60% di possibilità di precipitazioni. In generale però per tutto il weekend di gara si teme per le forti raffiche di vento che potrebbero colpire il tracciato e mettere in difficoltà i piloti, inoltre non si dovrebbero mai superare i 18° di temperatura, quindi non farà caldo nella cosiddetta “stagione dei tifoni” del paese del Sol Levante.

Quote Gran Premio del Giappone 2025 di F1 a Suzuka

Per gli esperti di Sisal, dopo il successo nel primo GP della stagione e il secondo posto in Asia, il favorito è Lando Norris della McLaren @2,00, con il compagno di scuderia Oscar Piastri, vincitore dello scorso GP in Cina, che segue @3,00. Chiude il podio Max Verstappen, che lo scorso anno vinse in Giappone, siglando anche il giro più veloce: vederlo tagliare il traguardo per primo stavolta è un’ipotesi @9,00. Stessa quota per Leclerc, più indietro l’altro pilota Ferrari, Hamilton, che è proposto vincente @12,00, come George Russel della Mercedes.

Vincere il Gran Premio a Suzuka sembra un’impresa difficile, ma le Ferrari possono aspirare almeno a finire sul podio. Per gli esperti di Sisal, è una delle eventualità più probabili, specie per Leclerc, dato tra i primi tre @2,50. Anche Hamilton ha buone chance, con il podio @3,50.

Lando Norris davanti a tutti anche nelle quote per la pole del sabato @2.37, su Piastri vicino @2.87 su Bet365 mentre la qualifica vincente di Verstappen si gioca @7, con le Ferrari e le Mercedes più indietro: Leclerc ed Hamilton davanti a tutti si gioca @10 come Russell mentre si sale @81 volte la posta per il giro più veloce di Antonelli che ha dichiarato che deve migliorare proprio al sabato.

Pronostici F1 GP Giappone 2025: le nostre scommesse su Suzuka

Quello cinese non è stato un week end semplice da digerire per Lewis Hamilton, passato dalla gioia della prima Sprint Race vinta in carriera proprio con la scuderia di Maranello a Shanghai, alla delusione di una gara anonima (sesto) la domenica e di una squalifica dovuta all’eccessivo consumo del “pattino” del fondo della sua Ferrari. Il Re Nero si è detto fiducioso e vogliamo puntare su un suo riscatto, almeno in parte, con un piazzamento in top-4 in gara non così impossibile, specialmente a Suzuka dove è il pilota in attività più vincente (2014, 2015, 2017, 2018) e nella storia solo il Kaiser Schumi conta più successi dell’inglese (8). Hamilton qui è finito ben 7 volte a podio mentre qui il suo compagno. Leclerc, conta solo un 3° posto qui come miglior piazzamento.

Il pacchetto degli sviluppi arriverà solo nel prossimo GP (previsto un nuovo fondo per il Bahrein), ma a Maranello hanno lavorato tanto, anche al simulatore, per capire i problemi che sono costati il doppio ritiro in Cina dopo la vittoria della Sprint Race e Suzuka, con le sue sequenze di curve veloci su cui la SF-25 ha offerto fin qui il meglio di sé, può essere l’occasione giusta per riprendersi. Diamo fiducia ad Hamilton in top-4, ma a stake basso su una quota oltre la pari.

🏎F1 GP GIAPPONE

Lewis Hamilton TOP 4 @2.50

