Capolavoro di Max Verstappen che si conferma mago del bagnato e ad Interlagos vince in rimonta dal 17° posto. Un Gran Premio del Brasile che potrebbe essere fatale per le speranze di Lando Norris e della McLaren. Prossimo GP a Las Vegas, ecco tutti gli aggiornamenti e i Risultati F1 GP Brasile 2024.

Risultati F1 GP Brasile 2024: vittoria incredibile di Max Verstappen ad Interlagos

Dopo 10 GP di astinenza in Formula 1, arriva una grande vittoria in rimonta per Max Verstappen che domina dal 17° posto sotto la pioggia battente di Interlagos che ha creato molti problemi nel fine settimana del Gran Premio del Brasile 2024 e vede ora il quarto titolo mondiale, che potrebbe ipotecare arrivando davanti al diretto rivale Norris tra tre domeniche a Las Vegas.

Per capire la confusione e le sorprese di Interlagos, basi pensare che a completare il podio ci sono le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly che resiste nel finale a George Russell e a Charles Leclerc, quinto al volante dell’unica Ferrari al traguardo visto che Carlos Sainz abbandona la gara per un incidente. Sesta piazza per un deludente Lando Norris (partito dalla pole) ma sotto inchiesta per un’infrazione procedurale al primo via insieme a Russell, Tsunoda e Lawson.

F1, GP Brasile: ordine di arrivo

Max Verstappen Red Bull Racing Esteban Ocon Alpine +19.477 Pierre Gasly Alpine +22.532 George Russell Mercedes +23.265 Charles Leclerc Ferrari +30.177 Lando Norris McLaren +31.372 Yuki Tsunoda RB +42.056 Oscar Piastri McLaren +44.943 Liam Lawson RB +50.452 Lewis Hamilton Mercedes +50.753 Sergio Perez Red Bull Racing +51.531 Oliver Bearman Haas F1 Team +57.085 Valtteri Bottas Kick Sauber +63.588 Fernando Alonso Aston Martin +78.049 Zhou Guanyu Kick Sauber +79.649 Carlos Sainz Ferrari (ritirato) Franco Colapinto Williams (ritirato) Nico Hulkenberg Haas F1 Team (squalificato) Alexander Albon Williams (non partito) Lance Stroll Aston Martin (non partito)

Le classifiche Formula 1 aggiornate

In classifica generale il vantaggio di Verstappen su Norris aumenta fino a 62 punti: 393 a 331. A Max basterà uscire dal weekend di Las Vegas con un deficit massimo di due punti da Norris, visto che a quel punto mancheranno solo due GP che mettono in palio in totale sessanta punti e a parità di punteggio vincerebbe per maggior numero di vittorie: attualmente, infatti, il conto è di otto a tre.

F1 classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 393 punti Lando Norris (McLaren) 331 Charles Leclerc (Ferrari) 307 Oscar Piastri (McLaren) 262 Carlos Sainz (Ferrari) 244 George Russell (Mercedes) 192 Lewis Hamilton (Mercedes) 190 Sergio Perez (Red Bull) 151 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 Nico Hulkenberg (Haas) 31 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 28 Pierre Gasly (Alpine) 26 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Esteban Ocon (Alpine) 23 Kevin Magnussen (Haas) 14 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Franco Colapinto (Williams) 5 Liam Lawson (Racing Bulls) 4 Guanyu Zhou (Sauber) 0 Valtteri Bottas (Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

F1 classifica costruttori

McLaren 593 punti Ferrari 557 Red Bull 544 Mercedes 382 Aston Martin 86 Alpine 49 Haas 46 Racing Bulls 44 Williams 17 Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP: il Circus si sposta a Las Vegas

Con il capolavoro di Max Verstappen sotto la pioggia di Interlagos, il mondiale di Formula 1, a tre gare dalla fine, prende decisamente la strada del quarto titolo consecutivo per l’olandese. Ne sono convinti i bookmaker: quote rasoterra a 1,01 su Snai e 1,02 su Sisal. Lando Norris, partito dalla pole e arrivato solo sesto ieri, precipita a 62 punti di distacco in classifica e sale da 4 a @13 in lavagna su Lottomatica.

In un weekend deludente per i piloti, la McLaren guadagna invece terreno sulla Ferrari nella sfida tra costruttori: la vittoria finale della scuderia di Woking scende da 1,40 a 1,20, con le Rosse che si allontanano da 2,50 a 4. Resta distante la Red Bull, a 33, nonostante le prodezze di Mad Max e i soli 13 punti di distacco dal secondo posto del team di Maranello.

Ora due settimane di pausa e il 22-24 novembre si torna in pista per il Gran Premio di Las Vegas 2024 che potrebbe decidere le sorti del mondiale di F1. Max Verstappen torna a fare la voce grossa anche nelle lavagne delle scommesse con quota @3.25 da favorito per la vittoria nel deserto del Nevada, al comando assieme a Lando Norris, ma rimane molto vicina anche la Ferrari di Charles Leclerc @4.00, con Carlos Sainz poco dietro @6.50. Con Oscar Piastri si sale invece ampiamente in doppia cifra @15 volte la posta. Ecco le quote complete per il prossimo GP Las Vegas 2024:

