La stagione di Formula 1 va in pausa per un paio di settimane di rifiato prima del gran finale con gli ultimi 3 Gran Premi. La Ferrari crede ancora nel campionato costruttori (e noi con loro visto che l’avevamo giocata antepost), vediamo quali sono le gare pro Maranello e quali potrebbero vedere un vantaggio di McLaren. Pronostici F1 ultimi GP 2024.

Pronostici F1 ultimi GP 2024: si torna in pista a Las Vegas

Continua il duello tra McLaren e Ferrari per il Mondiale costruttori della stagione 2024 di Formula 1 che si avvia verso il gran finale, con il team inglese che deve difendere un vantaggio di 36 punti sulla Rossa.

La Scuderia di Maranello ci crede ancora, ed è chiamata ad un rush conclusivo di alto livello per provare a ribaltare la situazione e a conquistare un titolo che manca da ben 16 anni.

Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno subito andare all’attacco tra le strade di Las Vegas, (22-24 novembre) su un layout (con lunghi rettilinei e curve lente) che potrebbe esaltare i punti di forza della SF-24.

Attenzione però al freddo (si gareggia in notturna nel deserto), che rischia di mettere in difficoltа le Ferrari soprattutto in qualifica sul giro secco ed in gara almeno all’inizio degli stint.

Le prime quote per il GP Las Vegas di F1

Ecco le quote per la vittoria della gara al Gran Premio di Las Vegas. Lando Norris e un ritrovato Mx Verstappen aprono favoriti alla pari, su Charles Leclerc poco dietro e Carlos Sainz pronto ad inserirsi.

Gli appuntamenti finali in Qatar ed Abu Dhabi

Il 29 novembre il circus si sposta in Qatar, con la gara del 1 dicembre e poi il grande finale ad Abu Dhabi dal 6 al 8 dicembre.

La Ferrari ha la necessità di accorciare le distanze su McLaren nell’appuntamento statunitense, perchè gli ultimi due circuiti dell’anno si adattano meglio sulla carta alle caratteristiche della MCL38, estremamente efficace in percorrenza nelle curve lunghe e ad alta velocitа.

