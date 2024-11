La Formula 1 torna in pista dopo una pausa di tre settimane, e lo fa sulla spettacolare Strip per il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del mondiale di F1 che potrebbe chiudersi già questo weekend in favore di Max Verstappen, mentre la Ferrari porta tante novità e ci crede ancora per i costruttori. Pronostici F1 GP Las Vegas 2024.

Pronostici F1 GP Las Vegas 2024: i protagonisti a Sin City

Dopo una lunga sosta torna il Circus della F1, con il Gran Premio di Las Vegas 2024, terzultimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1 che sembra tornata nelle mani di Max Verstappen che ha messo a segno una vittoria clamorosa in Brasile, partendo dal 17° posto e allungando ancora su un Lando Norris che vede scivolare GP dopo GP il titolo iridato, ormai ad un passo dall’olandese.

Riamane aperto il mondiale costruttori con la McLaren che mantiene un vantaggio sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz (che hanno conquistato rispettivamente il GP degli USA ad Austin e il GP del Messico), ma attenzione perchè la Scuderia di Maranello si presenterà a Las Vegas con importanti aggiornamenti della SF-24, che rappresenteranno un prologo di quello che si potrà vedere nel 2025. Nello specifico, ci sarà un’ala anteriore ancora più scarica da quella usata a Monza: sarà utilizzata solo se ci saranno sufficienti garanzie in termini di grip, altrimenti si manterrà l’ala che ha debuttato nel GP d’Italia. Novità anche sul fondo della monoposto, che sarà comunque sperimentale in modo da ottenere dati importanti in vista del 2025.

La scuderia di Maranello è seconda nel mondiale costruttori con 557 punti ed insegue la McLaren che di punti ne ha 593. La Red Bull è scivolata al terzo posto con 544 punti. Insomma, sarà un finale di stagione tutto da vivere. Dopo Las Vegas il Mondiale di Formula 1 farà tappa a Doha (Qatar) e ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

Sempre in penombra la Mercedes che si appresta al trittico finale con Lewis Hamilton, e Toto Wollf ha dichiarato che vogliono chiudere alla grande l’ultima stagione con l’inglese.

Continua la sfida per il 6° posto nei costruttori tra Alpine (che ha sorpreso col doppio podio di Esteban Ocon e Pierre Gasly ad Interlagos guadagnando tanti punti), la Racing Bulls (che potrebbe tornare ad essere favorita sulla Strip con Yuki Tsunoda e con l’esordio qui per Liam Lawson, motivato per farsi vedere pronto visto che il suo nome è tornato a circolare per il prossimo anno in Red Bull) e anche la Haas che ha fallito a sua volta in Brasile, col danese Kevin Magnussen che tornerà sulla sua VF-24 dopo i malanni di Interlagos e il suo compagno Nico Hulkenberg. Tanta attesa sulla Williams di Franco Colapinto; anche l’argentino è stato avvicinato a Red Bull per il prossimo anno, anche se il team di Grove ha rischiato di non partecipare a Las Vegas. I meccanici della Williams invece hanno riparato le vetture dopo il Brasile, spostando le risorse per i pezzi di ricambio.

Max Verstappen vince il mondiale piloti se…

I risultati del GP Brasile ad Interlagos sono stati un duro colpo per le speranze di rimonta di Lando Norris nel mondiale piloti. Max Verstappen ha incamerato 26 punti con vittoria e giro veloce, riportando a +62 il vantaggio sul pilota della McLaren. E ora, con tre gare in calendario (più la Sprint Race del Qatar), l’olandese ha già la chance di chiudere i conti nel prossimo appuntamento.

Norris ha un bottino massimo di 86 punti collezionabili tra Sin City, Qatar e Abu Dhabi, senza più margine di errore. SuperMax potrà mettere in bacheca il suo quarto titolo consecutivo se manterrà un vantaggio di 60 lunghezze dopo il weekend in Nevada. Quindi, Verstappen può laurearsi già campione del mondo a Las Vegas se:

-vince il Gran Premio;

-non vince il Gran Premio ma si classifica comunque davanti a Norris;

-lui e Norris non vanno a punti.

Programma completo e Guida TV Formula 1 (22-24 novembre 2024)

Il weekend del GP di Las Vegas sarà trasmesso in diretta TV integralmente su Sky Sport F1 e in streaming live su Sky Go e NOW. Su TV8 (streaming tramite il sito Tv8.it) si potranno seguire in chiaro ma in differita solo le qualifiche del sabato e la gara della domenica). Di seguito la programmazione in dettaglio.

Venerdì 22 novembre

03:30-04:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

07:00-08:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 23 novembre

03:30-04:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

07:00-08:00 Qualifiche (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 14:00)

Domenica 24 novembre

07:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 14:00)

GP Las Vegas 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. Il tracciato di Las Vegas che ospita il terzultimo Gran Premio della Formula 1 2024 è lungo 6,201 km, contiene due zone DRS e con i 50 giri previsti raggiungerà la distanza totale di 310,050 km. Quella di domenica sarà la quarta edizione del GP di Las Vegas valevole per il campionato di F1: le prime due si sono corse al Caesars Palace e sono state vinte entrambe dalla Ford con Alan Jones e l’italiano Michele Alboreto. Nel 2023, invece, la prima al Las Vegas Strip Circuit ha visto prevalere Max Verstappen su Red Bull, anche se il record della pista è stato registrato da Oscar Piastri su McLaren fermando il cronometro in 1’35″490.

Pneumatici. A differenza di altri Gran Premi in notturna (Singapore, Arabia Saudita, Qatar), le temperature a Las Vegas sono influenzate dal deserto del Mojave e dal periodo dell’anno, con l’aria e l’asfalto che potrebbero aggirarsi attorno ai 10 °C. Per affrontare questa sfida, Pirelli ha selezionato le mescole più morbide: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La difficoltà maggiore sarà portare rapidamente le gomme in temperatura.

Quote Gran Premio Las Vegas 2024

Norris è il favorito per la vittoria nel prossimo GP di Las Vegas secondo le principali quote dei bookmakers. Il pilota britannico della McLaren è in lavagna a 3.00 su Sisal, incalzato da Verstappen a 3.20. Leclerc terzo incomodo a 3.50, con Sainz che vale 5.00.

A 14.00 di quota su Snai troviamo Piastri, Russell ed Hamilton a 23.00. Sergio Perez offerto a 101.00, a 251.00 troviamo Hulkenberg e Magnussen a 251.00. Fernando Alonso si gioca a 351.00, Albon, Ocon, Zhou, Stroll, Gasly, Bottas, Tsunoda, Colapinto e Lawson chiudono a 501.00.

FREE PICK GP Las Vegas 2024

Sulla carta quello di Las Vegas è un tracciato favorevole alla Ferrari, che dovrà sfruttare al meglio l’appuntamento in Nevada per concorrere al mondiali costruttori, anche perchè gli ultimi 2 GP potrebbero essere più difficili per le Rosse. A Maranello ci credono, e hanno portato tanti aggiornamenti per questo weekend. Ci crediamo anche noi (che avevamo giocato in antepost la vittoria costruttori alla Ferrari nel pre-stagione) e andiamo con il Cavallino Rampante vincente a Las Vegas. Siamo a Sin City, la capitale mondiale del gioco d’azzardo, azzardiamo!

