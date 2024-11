Weekend di festa per Max Verstappen che non riesce a vincere il GP Las Vegas 2024, che va alla Mercedes di George Russell, ma la strip si colora di Orange lo stesso perchè con questi risultati l’olandese vince il 4° titolo mondiale piloti. Con 2 GP ancora da correre rimane aperto il costruttori, e la prossima settimana si torna subito in pista in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Risultati F1 GP Las Vegas 2024.

Risultati F1 GP Las Vegas 2024: sulla strip vince Russell, ma Verstappen è campione del mondo

Una Mercedes sorprendente vince il GP Las Vegas 2024, terzultimo appuntamento del mondiale di Formula 1, anche se il vero protagonista della domenica è Max Verstappen che col 5° posto finale conquista, con una gara di anticipo, il quarto titolo mondiale in carriera, raggiungendo due leggende come Alain Prost e Sebastian Vettel per numero di allori ed eguaglia per numero di titoli consecutivi lo stesso tedesco ex Red Bull, Ferrari e Aston Martin, ma anche Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio.

Come detto a dominare sulla Strip è la Mercedes che completa la doppietta con il 2° posto di Lewis Hamilton grazie ad una grande rimonta dalla quinta fila del via, terzo gradino del podio per Carlos Sainz, quarta posizione per Charles Leclerc. Non va oltre la sesta piazza Lando Norris che precede al traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri.

F1, GP Las Vegas: ordine di arrivo

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) +7.313 Carlos Sainz (Ferrari) +11.906 Charles Leclerc (Ferrari) +14.283 Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.582 Lando Norris (McLaren) +43.385 Oscar Piastri (McLaren) +51.365 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +59.808 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +62.808 Sergio Perez (Red Bull Racing) +63.114 Fernando Alonso (Aston Martin) +69.195 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +69.803 Zhou Guanyu (Kick Sauber) +74.085 Franco Colapinto (Williams) +75.172 Lance Stroll (Aston Martin) +84.102 Liam Lawson (Racing Bulls) +91.005 Esteban Ocon (Alpine) 1L Valtteri Bottas (Kick Sauber) 1L Alexander Albon (Williams) ritirato Pierre Gasly (Alpine) ritirato

Le classifiche Formula 1 aggiornate

Il bottino di Las Vegas (27 punti) spinge la Ferrari a ventiquattro lunghezze dalla McLaren nella corsa al titolo iridato Costruttori, di fatto tagliando un terzo del deficit della vigilia (36 punti). Red Bull terza a quota 555, non del tutto tagliata fuori per il secondo posto (39 punti di ritardo dal Cavallino Rampante).

Formula 1: classifica piloti

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 403 punti Lando NORRIS (McLaren) – 340 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 319 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 268 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 259 punti George RUSSELL (Mercedes) – 217 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 208 punti Sergio PEREZ (Red Bull) – 152 punti Fernando ALONSO (Aston Martin) – 62 punti Nico HULKENBERG (Haas) – 35 punti Yuki TSUNODA (RB) – 30 punti Pierre GASLY (Alpine) – 26 punti Lance STROLL (Aston Martin) – 24 punti Esteban OCON (Alpine) – 23 punti Kevin MAGNUSSEN (Haas) – 14 punti Alexander ALBON (Williams) – 12 punti Daniel RICCIARDO (RB) – 12 punti Oliver BEARMAN (Ferrari) – 7 punti Franco COLAPINTO (Williams) – 5 punti Liam Lawson (RB) – 4 punti Guanyu ZHOU (Stake F1 Team Kick Sauber) – 0 punti Logan SARGEANT (Williams) – 0 punti Valtteri BOTTAS (Stake F1 Team Kick Sauber) – 0 punti

Formula 1: Classifica costruttori

McLaren – 608 punti Ferrari – 584 punti Red Bull – 555 punti Mercedes – 425 punti Aston Martin – 86 punti Haas – 50 punti Alpine – 49 punti Racing Bulls – 46 punti Williams – 17 punti Stake F1 Team Kick Sauber – 0 punti

Quote Antepost e prossimo GP: si torna subito in pista in Qatar

Rimangono in piedi le quote antepost per la vittoria del titolo costruttori F1, ma Las Vegas, che doveva essere l’ultimo GP stagionale a vantaggio della Ferrari, non fa guadagnare abbastanza alla scuderia di Maranello che rimane in corsa, ma il titolo si gioca ora @4.33 su Bet365, rispetto alla McLaren @1.20.

La prossima settimana si torna subito in pista col GP Qatar 2024 dove le Ferrari potrebbero trovarsi nuovamente a rincorrere, e lo vediamo dalle quote per la vittoria di gara che danno Charles Leclerc @10 e Carlos Sainz @11 volte la posta su Sisal, dietro anche alle Mercedes si George Russell e Lewis Hamilton @6.50 volte la posta. Favorito Lando Norris @2.87 su Max Verstappen @5 e poi arriva Oscar Piastri che senza più ordini di scuderia interni alla McLaren (le famose Papaya rules), potrà giocare per la vittoria personale.

