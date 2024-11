Max Verstappen è già campione del mondo dopo Las Vegas, ma c’è ancora da giocare il titolo costruttori di Formula 1 in questo Gran Premio del Qatar 2024, penultimo appuntamento della stagione di F1. La Ferrari ha fallito a Las Vegas, tracciato che doveva essergli amico, e a Doha torna la McLaren favorita. Pronostici F1 GP Qatar 2024.

Pronostici F1 GP Qatar 2024: i protagonisti a Doha

Archiviato il Gran Premio di Las Vegas con la vittoria di George Russell davanti a Lewis Hamilton e Carlos Sainz e con la vittoria del mondiale piloti di F1 di Max Verstappen al 4° trionfo iridato con la red Bull, la Formula 1 è già a Doha dove questo weekend si disputerà il Gran Premio del Qatar 2024. Sarà il penultimo appuntamento della stagione e c’è ancora la lotta per il Mondiale Costruttori. McLaren, in testa alla classifica, ha un vantaggio di 24 punti sulla Ferrari. Red Bull in terza posizione, ha un distacco di 29 lunghezze dalla Scuderia di Maranello.

La situazione è molto in bilico per la Ferrari (il team britannico sarà Campione se guadagna 20 punti sulla Scuderia di Maranello), ma con la Sprint questa settimana ci saranno più punti in palio, e il team principali Vasseur non molla la presa, anche se ha ammesso che questa pista non è amica alla SF-24: “Preferisco essere indietro di 24 punti piuttosto che di 200: la situazione è ancora aperta, ma non sappiamo cosa potrebbe succedere in Qatar e ad Abu Dhabi, ma sicuramente sulla carta il Qatar non è favorevole a noi, ma siamo fiduciosi di poter fare un buon lavoro, e restiamo concentrati, cerchiamo di ottenere il meglio e di tenere sotto pressione la McLaren”. Del resto anche Carlos Sainz è stato negativo, dicendo che in Qatar la Ferrari vale al massimo un 5° posto (e qui il Cavallino non ha mai fatto meglio in effetti), e ci sono anche le frizioni di fine stagione col compagno Charles Leclerc, dopo le parole del monegasco via radio (a essere gentile mi f*** sempre).

Rimane un incognita la Mercedes, che è tornata alla vittoria con George Russell, e con un convincente uno-due grazie al 2° posto di Lewis Hamilton che si prepara agli ultimi 2 GP con i tedeschi, prima del passaggio a Maranello, ma in che condizioni? L’inglese ha già anticipato il poco ottimismo, visto che ha espresso dubbi sulla possibilità che Mercedes riesca a mantenere il livello di competitività nelle ultime gare della stagione.

Scordiamoci infatti la Strip, con i valori visti a Las Vegas che potrebbero essere totalmente stravolti in quel di Lusail, su una pista dalle caratteristiche quasi opposte. Il layout del Qatar sembra perfetto per esaltare i punti di forza della McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, estremamente competitiva su piste da medio-alto carico aerodinamico grazie ad una incredibile velocità di percorrenza nei curvoni e tutto sommato abbastanza efficace nella gestione degli pneumatici. Ferrari ha spesso fatto fatica proprio in questa tipologia di curve, quindi dovrа compensare questo handicap recuperando terreno sul dritto.

Lotta anche dietro visto che con la grande prestazione di Niko Hulkenberg a Las Vegas, la Haas ha guadagnato ben quattro punti, riportandosi al sesto posto nella classifica del mondiale costruttori, scavalcando nuovamente l’Alpine, a secco di risultati la settimana scorsa, dopo il doppio podio sorprendente del GP precedente.

Qatar speciale anche per Fernando Alonso che con Aston Martin taglierà un traguardo senza precedenti in 75 anni di storia del Mondiale di F1, diventando il primo pilota di ogni epoca a partecipare a 400 gare.

GP Qatar 2024: McLaren Campione se…

A due gare dal termine, i punti a disposizione sono 103: 88 nelle due gare principali considerando la doppietta e il giro veloce e 15 nelle Sprint Race (considerando un’eventuale doppietta).

Alla McLaren basterà guadagnare 20 punti in più della Ferrari per chiudere i conti in Qatar. Le due contendenti al titolo hanno 5 vittorie a testa ed in caso di parità, si considereranno i podi (al momento ne ha totalizzati di più il team di Woking).

GP Qatar 2024: le combinazioni Mondiali

-McLaren vince il Costruttori se ottiene 20 punti in più della Ferrari

-Red Bull esclusa se non recupera 9 punti alla McLaren e ne perde 15 dalla Ferrari

-McLaren campione se prende 20 punti alla Ferrari e non ne perde 9 dalla Red Bull

Programma completo e Guida TV Formula 1 GP Qatar 2024

Questo weekend ritorna la Sprint Race, quindi cambia il format. Si parte venerdì 29 novembre con le Prove Libere 1 alle 14:30, seguite dalle Qualifiche Sprint alle 18:30. Sabato 30 novembre si ritorna in pista alle 15:00 con la Sprint Race, cui seguiranno poi le Qualifiche alle 19:00. Domenica 1° dicembre alle 17:00 si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara. La diretta esclusiva verrà trasmessa su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare).

Venerdì 29 novembre

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.30-19.14 Sprint Qualifying

Sabato 30 novembre

Ore 15.00-16.00 Sprint Race

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Domenica 1 novembre

Ore 17.00 Gran Premio del Qatar

GP Qatar 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Il circuito di Doha lo conosciamo principalmente per il Motomondiale. Inaugurato nel 2004, la costruzione avvenne in un solo anno con il lavoro di 1000 operai, per un costo di circa 58 milioni di dollari. L’inaugurazione avvenne nel 2004 con la vittoria del pilota spagnolo Sete Gibernau nella classe MotoGP. Per quanto riguarda le competizioni automobilistiche, ospitò una tappa delle GP2 Asia Series nel 2009, vinta da Nico Hulkenberg con ART Grand Prix e Sergio Perez con Barwa International Campos.

Vincitori e record. Nell’edizione 2021, vinse Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. L’anno successivo la tappa fu annullata. Nel 2023, la Sprint Race fu vinta da Oscar Piastri davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Il Gran Premio del Qatar fu invece vinto da Max Verstappen che conquistò anche il terzo titolo consecutivo; a chiudere il podio le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

