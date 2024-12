Il 4 volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, non è mai sazio e vince a Losail, battendo Russell. La Ferrari tiene vivo il campionato costruttori che si giocherà con la McLaren la prossima settimana ad Abu Dhabi, nell’ultimo appuntamento della stagione 2024 di F1. Risultati F1 GP Qatar 2024.

Risultati F1 GP Qatar 2024: successo per Max Verstappen già campione del mondo

Max Verstappen, fresco campione del mondo piloti di Formula 1 stagione 2024, quarto successo in carriera, non si arresta e vince il Gran Premio del Qatardavanti a Charles Leclerc e a Oscar Piastri al traguardo di una gara movimentata da tre interventi della Safety Car e da una penalità inflitta nel finale a Lando Norris che costa tanto al pilota inglese retrocesso fino al 10° posto,

Rinviata al Gran Premio di Abu Dhabi la sfida per il titolo Costruttori tra McLaren e Ferrari. Ventuno punti tra la squadra inglese e la Rossa. Giù dal podio George Russell che aveva ereditato la pole position da Verstappen. Pierre Gasly quinto con la Alpine davanti a Carlos Sainz sulla seconda SF-24, Fernando Alonso (Aston Martin) e Guanyu Zhou che regala alla Sauber i primi punti della stagione.

Formula 1, GP Qatar: ordine di arrivo

Max Verstappen Charles Leclerc +6.031 Oscar Piastri +6.819 George Russell+14.104 Pierre Gasly+16.782 Carlos Sainz+17.476 Fernando Alonso+19.867 Zhou Guanyu+25.360 Kevin Magnussen+32.177 Lando Norris+35.762 Valtteri Bottas+50.2433 Lewis Hamilton+56.122 Yuki Tsunoda+61.100 Liam Lawson+62.656 Alexander Albon 1L

Nico Hulkenberg (ritirato)

Sergio Perez (ritirato)

Lance Stroll (ritirato)

Franco Colapinto (ritirato)

Esteban Ocon (ritirato)

Le classifiche di Formula 1 Aggiornate

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle classifiche F1, e come detto 21 punti di ritardo della Ferrari sulla McLaren mantengono vive le speranze per gli uomini di Maranello.

Formula 1, Classifica Piloti

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 429 punti Lando NORRIS (McLaren) – 349 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 341 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 291 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 272 punti George RUSSELL (Mercedes) – 235 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 211 punti Sergio PEREZ (Red Bull) – 152 punti Fernando ALONSO (Aston Martin) – 68 punti Nico HULKENBERG (Haas) – 37 punti Pierre GASLY (Alpine) – 36 punti Yuki TSUNODA (RB) – 30 punti Lance STROLL (Aston Martin) – 24 punti Esteban OCON (Alpine) – 23 punti Kevin MAGNUSSEN (Haas) – 16 punti Alexander ALBON (Williams) – 12 punti Daniel RICCIARDO (RB) – 12 punti Oliver BEARMAN (Ferrari) – 7 punti Franco COLAPINTO (Williams) – 5 punti Guanyu ZHOU (Stake F1 Team Kick Sauber) – 4 punti Liam Lawson (RB) – 4 punti Logan SARGEANT (Williams) – 0 punti Valtteri BOTTAS (Stake F1 Team Kick Sauber) – 0 punti

Formula 1, la classifica costruttori

McLaren 640 Ferrari 619 Red Bull 581 Mercedes 446 Aston Martin 92 Alpine 59 Haas 54 Racing Bulls 46 Williams 17 Sauber 4

La Ferrari vince il campionato costruttori se…

-Vince il GP Abu Dhabi e conquista 21 punti in più della McLaren

-Non vince il GP Abu Dhabi e conquista 22 punti in più della McLaren

-In caso di doppietta Ferrari, sia Norris sia Piastri terminano fuori dal podio (con e senza giro veloce McLaren)

-Nel caso in cui le Ferrari arrivano 2ª e 3ª, entrambe le McLaren devono ottenere un piazzamento tra il 7° e l’8° posto o peggiore

Quote Antepost e prossimo GP: titolo costruttori in ballo nel gran finale di Abu Dhabi

Si torna in pista per il 3° appuntamento consecutivo la prossima settimana, con l’ultimo Gran Premio della stagione 2024 di Formula 1, il GP Abu Dhabi dove è Lando Norris il favorito per la vittoria della gara, al pari con max Verstappen @3.25, mentre Charles Leclerc è più staccato @7 volte la posta, dopodiché arriva la Mercedes di George Russell, in grande forma in questo finale di stagione, e quotato @9 mentre l’affermazione di Carlos Sainz, all’ultima gara con Ferrari, paga @10 volte la posta. Noi saremo come sempre pronti giovedì prossimo col nostro articolo di analisi, guida tv e consigli per le scommesse sulla F1, oltre agli aggiornamenti per tutto il fine settimana sul canale Telegram di Betting Maniac.

Tornando al Mondiale Costruttori, nel pre-stagione avevamo scommesso sulla Ferrari vincente, quindi il nostro tifo va sulla rossa di Maranello non solo per un discorso affettivo, ma anche di scommesse visto che parliamo di una quota alta. E’ comunque un impresa difficile e lo vediamo anche dalle quote, con la McLaren avanti @1.11 contro la Ferrari offerta @6.50 per riportare in Emilia un titolo che manca da 16 anni (la McLaren aspetta ancora di più, 25 anni d’attesa, un quarto di secolo pieno).

