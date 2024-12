Ferrari super aggressiva nell’ultimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, con la scuderia di Maranello che si gioca le ultime (e poche) chance per la vittoria del titolo costruttori contro la McLaren. Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2024.

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2024: i protagonisti dell’ultimo appuntamento della stagione

Ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 con il Gran Premio di Abu Dhabi 2024. Già assegnato il titolo piloti a Max Verstappen, il quarto consecutivo per l’olandese, c’è ancora da capire chi conquisterà la classifica costruttori. Al momento, in testa c’è la McLaren con 640 punti, ma la Ferrari dista solo 21 lunghezze e sogna lo sgambetto nell’ultimo gran premio, anche se la scuderia di Woking ha finito la stagione in crescendo e rimane con i suoi piloti favorita per il successo nell’ultima corsa.

Insomma, alle Rosse di Maranello servirà un’impresa nel giorno in cui Carlos Sainz dirà addio alla scuderia italiana e Charles Leclerc si gioca il secondo posto nella classifica piloti con Lando Norris. Un altro dei temi del fine settimana, inoltre, sarà il debutto con la scuderia Alpine di Jack Doohan, 21enne pilota australiano, figlio dell’ex pilota motociclistico. Saluta quindi anticipatamente Esteban Ocon.

Programma completo e Guida TV Formula 1 GP Abu Dhabi

Il weekend del GP di Abu Dhabi sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming live su Sky Go e NOW. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) saranno trasmesse in chiaro e in differita qualifiche del sabato e gara della domenica. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 6 DICEMBRE

10:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

14:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

SABATO 7 DICEMBRE

11:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

DOMENICA 8 DICEMBRE

14:00 Gara F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 17:00)

GP Abu Dhabi 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Tracciato. Il Gran Premio di Abu Dhabi si correrà sul circuito di Yas Marina, tracciato lungo 5,281 km, 16 curve e 2 zone DRS. Per completare la gara serviranno 58 giri con un totale alla bandiera a scacchi di 306,183 km.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,554 km. Numero di curve: 21, dodici a sinistra e nove a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico Aerodinamico: Medio. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 37%. Possibilità di Sorpasso: Difficile. Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quinta staccata alla curva 8.

Pneumatici. Pirelli ha scelto il set più morbido di mescole, vale a dire: C3, C4, C5. Sono stati apportati dei cambiamenti alla pista per aumentare i sorpassi. Per questo motivo, aumenteranno velocità e carichi in alcune curve ma l’asfalto restando liscio apporterà un livello medio di stress sugli pneumatici per quanto concerne usura e degrado.

Record. Il recordman del tracciato è Lewis Hamilton, che si è imposto 5 volte, contro i 4 successi di Max Verstappen, che ha sempre vinto nelle ultime 4 edizioni. Al terzo posto di questa graduatoria c’è Sebastian Vettel con 3 affermazioni. La Scuderia che ha vinto più volte è la Red Bull con 7 successi (7 anche le pole position ed è anche questo record), davanti alla Mercedes (6). Il record della pista resiste dal 2021 quando Max Verstappen su Red Bull ha fermato il cronometro in 1’26″103.

Quote Gran Premio Abu Dhabi 2024

Il Gran Premio di Abu Dhabi vede, per gli esperti Sisal, Max Verstappen nel ruolo di grande favorito sia perché ha trionfato in due delle ultime tre gare, sia perché dal 2020 non conosce sconfitta su questo circuito: il successo dell’olandese della Red Bull si gioca a 2,75. Appaiato in quota a Super Max c’è Lando Norris che ha in mente un doppio obiettivo: confermare il ruolo di vicecampione iridato e regalare alla McLaren, dopo 26 anni, il titolo costruttori.

Sono solo otto i punti che separano il britannico da Charles Leclerc, un gap che il pilota di Bristol vuole mantenere e, possibilmente, consolidare. Proprio il Predestinato va a caccia di un miracolo per riportare in Ferrari un trionfo iridato che manca dal 2008. Charles Leclerc, da due stagioni, chiude in seconda posizione a Yas Marina ed è consapevole che, per centrare il titolo, non ha alternative che non la vittoria: il trionfo ad Abu Dhabi, offerto a 4,5, sarebbe il quarto per il monegasco e rappresenterebbe il suo record. Leclerc avrà bisogno anche del supporto di Carlos Sainz, all’ultima passerella in Ferrari, per centrare l’obiettivo.

La scuderia di Maranello deve recuperare il gap di 21 punti dalla McLaren: impresa difficile, i Papaya sono dati vincenti nella lotta ai costruttori a 1,16, ma non impossibile visto che il trionfo del titolo numero 17 della Rossa si gioca a 4,50.

FREE PICK GP Abu Dhabi 2024

Anche per questo ultimo GP rimaniamo fermi con le scommesse Formula 1. Eravamo interessati ad una buona chiusura di stagione di Pierre Gasly per aiutare l’Alpine nel costruttori, ma l’abbinamento con Sergio Perez è estremo (sia in qualifica che in gara).

La Ferrari sarà estrema e si gioca tutto, la McLaren potrà gestire, ad iniziare da Lando Norris. Prendiamo Charles davanti a Lando in qualifica.

