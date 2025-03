Un inizio da incubo della stagione Formula 1 per le Ferrari, e in parte anche per le nostre scommesse visto che avevamo puntato il podio di Leclerc ma anche un piazzamento di Sainz che non è arrivato nonostante una Williams competitiva (che infatti va bene con Albon) al GP Australia. A Melbourne tanti ritiri, ma non quello dell’ottimo Kimi Antonelli, alla prima con Mercedes. Malissimo invece le Ferrari mentre le McLaren si confermano dominanti, e vince Norris. Risultati F1 GP Australia 2025.

Risultati F1 GP Australia 2025: buona la prima per Lando, malissimo le Ferrari

È Lando Norris su McLaren ad assicurarsi il GP D’Australia di Formula 1, primo appuntamento del campionato F1 2025. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne il pilota britannico ha dominato con la sua monoposto mentre il compagno di scuderia, e padrone di casa, chiude in nona posizione, dopo essersi girato nel finale con la pioggia, a seguito di una prima parte di gara arrembante all’attacco di Lando. Tutto questo ci dice che le McLaren sono davvero avanti come pensavamo in pre-season.

Sul secondo gradino del podio si conferma comunque quello che è sempre il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), che precede la Mercedes di George Russell, che si è a sua volta piazzato davanti al compagno di team, il debuttante Andrea Kimi Antonelli che esce alla grande, migliore dei tanti rookie al via (molti dei quali ritirati nel corso della gara), confermandosi alla grande

Non poteva iniziare peggio la stagione per la Ferrari, protagonista di un weekend molto negativo: dopo la settima e l’ottava piazza ottenuta nelle qualifiche rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, le due Rosse non sono riuscite nemmeno ad approfittare del meteo chiudendo in ottava posizione con il monegasco e in decima con il britannico.

Ordine d’arrivo e classifiche F1 2025

Vediamo l’ordine d’arrivo al primo gp della stagione in Australia e a seguire i primi aggiornamenti delle classifiche piloti e costruttori.

Formula 1 GP Australia 2025: ordine d’arrivo

1 Norris (McLaren)

2 Verstappen (Red Bull)

3 Russell (Mercedes)

4 Antonelli (Mercedes)

5 Albon (Williams)

6 Stroll (Aston Martin)

7 Hulkenberg (Sauber)

8 Leclerc (Ferrari)

9 Piastri (McLaren)

10 Hamilton (Ferrari)

11 Gasly (Alpine)

12 Tsunoda (Racing Bulls)

13 Ocon (Haas)

14 Bearman (Haas)

RITIRATI

Lawson (Red Bull)

Bortoleto (Sauber)

Alonso (Aston Martin)

Sainz (Williams)

Hadjar (Racing Bulls)

Doohan (Alpine)

F1 2025: classifica piloti

1 Norris (McLaren) 25

2 Verstappen (Red Bull) 18

3 Russel (Mercedes) 15

4 Antonelli (Mercedes) 12

5 Albon (Williams) 10

6 Stroll (Aston Martin) 8

7 Hulkenberg (Sauber) 6

8 Leclerc (Ferrari) 4

9 Piastri (McLaren) 2

10 Hamilton (Ferrari) 1

F1 2025: classifica costruttori

McLaren 27

Mercedes 27

Red Bull 18

Williams 10

Aston Martin 8

Sauber 6

Ferrari 5

Racing Bulls 0

Haas 0

Alpine 0

Quote antepost: Lando Norris scappa subito

La prima gara dell’anno conferma la McLaren come monoposto più veloce, e Lando Norris come il pilota da battere @1.72 per la vittoria finale del mondiale, con Max Verstappen primo avversario in lavagna @5 e il compagno Oscar Piastri leggermente più indietro @5.50. Già indietro le Ferrari con Charles Leclerc @13 e Lewis Hamilton @21, tra loro anche George Russell @15 con la prima delle Mercedes, mentre il miracolo di Kimi Antonelli si gioca @101 volte la posta, assieme alle Williams di Alex Albon e Carlos Sainz.

Sul fronte titolo costruttori è ancora più netto il vantaggio della McLaren che domina @1.25 mentre la Ferrari si stacca @4 volte la posta, pur rimanendo la seconda forza in lavagna, davanti alla Red Bull @13 che anche quest’anno potrebbe pagare la seconda guida, non sarà colpa di Perez questa volta, ma probabilmente di Liam Lawson. Occhio alla Mercedes @26 di quota, poi si sale in tripla cifra con la Williams @101.

Prossimo GP: subito in pista in Cina

Non ci sono soste per il Circus della F1 che si sposta a Shanghai per il Gran premio della Cina 2025, in programma nel prossimo weekend del 22-23 marzo 2025. Le prime quote danno sempre vincente Lando Norris con quota esattamente alla pari, su Oscar Piastri e Max Verstappen primi inseguitori. Il riscatto cinese della Ferrari con Charles Leclerc paga @17 volte la posta (come George Russell) mentre Lewis Hamilton sale ulteriormente @21, con la prima vittoria di Kimi Antonelli @41.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.