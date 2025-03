Diciamo la verità, non è stato un grande inizio della stagione 2025 per la Ferrari, e anche per le nostre scommesse su Leclerc (e sull’ex ferrarista, ora in Williams, Sainz), ma questa settimana il Circus di F1 torna subito in pista a Shanghai e abbiamo subito la possibilità di rifarci, noi e la rossa di Maranello, anche se si pensa ad un altro dominio McLaren. Pronostici F1 GP Cina 2025.

Formula 1: i protagonisti a Shanghai

Dopo il debutto in Australia, il circus della Formula 1 si sposta a Shanghai per il GP Cina 2025, il secondo Gran Premio del Mondiale 2025 di F1 e apriamo con una triste notizia per tutti gli appassionati dei motori, arrivata poche ore fa, la morte di Eddie Jordan, storico patron dell’ononima scuderia, in lotta da più di un anno contro un cancro alla prostata, è scomparso questa mattina all’età di 76 anni.

Tornando alla gara di questo fine settimana, si tratta già di una tappa importante per vedere se McLaren confermerà il dominio fatto vedere a Melbourne, e se la Ferrari rinascerà dopo l’esordio da incubo al GP australiano. La pista di Shanghai è stata appena riasfaltata e un asfalto più liscio potrebbe essere più consono alla vettura guidata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Secondo le dichiarazioni degli stessi piloti e del team Principal Fred Vasseur la SF-25 non è da buttare e non è così indietro alla McLaren, inoltre la pista di Shanghai presenta caratteristiche completamente diverse da quella di Albert Park che potranno far risalire il Cavallino Rampante. Resta il fatto che un debutto in Ferrari così brutto come quello di Hamilton non si vedeva da anni, bisogna infatti tornare al 17° posto di Luca Badoer quando fu chiamato a sostituire l’infortunato Felipe Massa nel 2009, ma anche di un certo Michael Schumacher, costretto a ritirarsi per problemi ai freni in Australia nel 1996. Per l’occasione, tornerà subito anche la gara Sprint del sabato, che renderà il weekend ancora più interessante.

La monoposto da battere rimane comunque la McLaren, apparsa nettamente più veloce già dai test in Bahrein, e che si è confermata in Australia dove poteva portare a casa facilmente una doppietta, se non fosse stato per il finale convulso con il meteo pazzo, e l’errore di Oscar Piasti. In ogni caso Lando Norris è riuscito a portare a casa la prima gara dell’anno, e parte come grande favorito anche per la trasferta cinese. Un aiuto arriva dalla logistica in quanto alcuni pezzi di McLaren (e RedBull) sarebbero in ritardo all’arrivo in Cina, e questo potrebbe leggermente penalizzarle.

Si è parlato anche della nuova direttiva tecnica con la decisione della FIA di inasprire i controlli sulla flessibilitа delle ali, una direttiva che sembrava potesse andare a colpire proprio la monoposto di Woking, ma anche qui Norris si è espresso dicendo che la MCL39 è perfettamente in regola e non dovrà cambiare nulla.

I principali avversari non sono dunque i piloti Ferrari, ma quelli Red Bull, anzi QUELLO Red Bull, perchè come lo scorso anno con Perez, anche in questa stagione la seconda guida dei bibitari lascia molti dubbi, parliamo di Liam Lawson che ha esordito con. un ritiro. Non ci sono invece dubbi ovviamente sul campione del mondo in carica, Max Verstappen, che nel primo round contro Lando ha limitato i danni chiudendo al 2° posto, davanti alla Mercedes di George Russell sul podio, e molto bene anche Kimi Antonelli, 4° in rimonta e uno dei pochi rookie a salvarsi sotto l’acqua di Albert Park. In Cina la Mercedes va a caccia del 300° podio della sua storia.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Cina?

Il weekend del Gran Premio della Cina di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1 solo per gli abbonati, ma su TV8 (anche sul sito Tv8.it) si potranno seguire in chiaro e in diretta le Qualifiche Sprint venerdì mattina e la gara Sprint del sabato, mentre le qualifiche del sabato e la gara della domenica solo in differita. In streaming, l’appuntamento live per gli abbonati alle rispettive piattaforme è su Sky Go e NOW.

VENERDÌ 21 MARZO

04:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

08:30 Qualifica Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

SABATO 22 MARZO

04:00 Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

08:00 Qualifiche (Sky Sport F1, differita su TV8 con orario da definire)

DOMENICA 23 MARZO

08:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 14:00)

GP Cina 2025: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. Il circuito di Shanghai, che ospiterà il GP della Cina di Formula 1, è un autodromo situato nella periferia della metropoli cinese costruito nel 2003 con strutture innovative e delle fondamenta in polistirene impiegate per far fronte al terreno paludoso della zona. Il tracciato è lungo in totale 5,451 km, ragion per cui serviranno 56 giri per completare la distanza complessiva di 305,066 km, all’interno della quale sono inserite due zone DRS. La gara Sprint di sabato, invece, consta di 19 giri. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 18 del GP della Cina valevole per il campionato di Formula 1: non si è corso a Shanghai tra il 2020 e il 2023, inizialmente per la pandemia di Covid 19 e poi per questioni logistiche nella riorganizzazione dell’evento.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,451 km. Numero di curve: 16, nove a destra e sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Quella di Shanghai, è una pista particolarmente tecnica, per la quale è necessario avere una monoposto perfettamente aerodinamica. Qui il carico aerodinamico è di notevole importanza, soprattutto per la trazione in uscita dalle curve lente.

Record Shanghai. Il pilota che ha ottenuto più successi su questa pista è Lewis Hamilton (6), poi Fernando Alonso e Nico Rosberg rispettivamente con 2 vittorie a testa. La Mercedes è la scuderia che ha vinto di più in Cina (6) e che ha ottenuto più pole position (7, di cui 6 con Hamilton), nella prima graduatoria davanti alla Ferrari (4 affermazioni) e nella seconda precedendo la Red Bull (4). Il giro record in gara lo ha fatto registrare Michael Schumacher (un successo a Shanghai), che a bordo della sua Ferrari ha fermato il cronometro nel 2004 in 1’32″238.

Meteo. Per venerdì e sabato dovrebbe esserci il sole a Shanghai, ma come per Melbourne, nella domenica di gara minaccia pioggia con i team che dovranno essere bravi a gestire le due condizioni metereologiche diverse.

Pneumatici. C3, C4 e C5 sono le mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio di Shanghai. Le curve più impegnative per le gomme, sono la 1 e la 13 che si percorre ad altissima velocità. Lo sforzo maggiore, sarà sostenuto dallo pneumatico anteriore sinistro e Pirelli prevede graining, un fenomeno che compare in caso di pista sporca o non gommata.

Quote Gran Premio della Cina 2025 di F1

Dopo il successo conquistato a Melbourne, Lando Norris parte come grande favorito anche nel circuito asiatico, con una quota di 1.90 su Snai. Un altro pilota che vuole dimostrare la sua forza è Oscar Piatri, compagno di squadra di Norris, che vede la sua vittoria quotata a 4.50. Tuttavia, Max Verstappen, campione del mondo in carica, non è lontano da Norris, con una quota di 5.50, e non sarà certo facile batterlo.

Più indietro Ferrari e Mercedes. Charles Leclerc, ad esempio, viene dato a 15.00, la stessa quota di George Russell della Mercedes. D’altra parte, Lewis Hamilton, dopo un esordio difficile in Ferrari, ha una quota per il GP in Cina di 21.00. La vera sorpresa potrebbe venire dall’italiano Kimi Antonelli, che ha stupito tutti con un quarto posto a Melbourne e ha una quota di 41.00 su Unibet.

Anche nelle Qualifiche non cambiano le forze in pista con Norris @2.00 per la pole, su Piasti @4.50. Qui sul giro secco si avvicina Leclerc @6 che si lascia alle spalle anche Verstappen @8, per non parlare del compagno Hamilton @17 al sabato, come l’ex compagno Russell. In Cina si corre anche la Sprint Race e pure qui abbiamo Lando a primeggiare @2 con Verstappen @4.33 alla pari con Piasti su Bet365.

Pronostici F1 GP Cina 2025: le nostre scommesse su Shanghai

A Melbourne la Williams era ampiamente da top-8, lo ha dimostrato sia al sabato che alla domenica con Albon, peccato che noi avessimo puntato sul pilota sbagliato tra i due, Sainz. Sbagliato anche il podio di Leclerc che era la nostra puntata principale, ma anche noi siamo finiti sotto la grande delusione della Rossa di Maranello che questa settimana lasciamo stare, anche se Norris ha dichiarato che in Cina si aspetta una Ferrari in lotta (ma allo stesso tempo dice che a Melbourne non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale le papaya!).

Questa settimana, con anche la Sprint Race di mezzo (che non amiamo a livello scommesse, incasinando un pò il weekend di betting e che riduce le prove libere per i team), ci muoviamo di meno, ma prendiamo comunque PIERRE GASLY in TOP-10 dopo il finale amaro in Australia, dove il francese dell’Alpine è stato quasi tutto il tempo al 9° posto dopo aver conquistato il Q3 al sabato, ma l’arrivo della pioggia nel finale gli è costato il punto. Gasly ha masticato amaro per essere uscito con uno 0, e pensiamo che in Cina sarà battagliero, anche perchè ha comunque dichiarato di essere ampiamente soddisfatto dal pacchetto della sua monoposto e di sperare di lottare ancora per i punti.

🏎F1 GP CINA

Pierre Gasly: TOP 10 SI @1.80 (stake 0.5)

