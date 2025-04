Nessuna sosta per il Circus della Formula 1 che dopo Suzuka torna subito in pista a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain dove arriveranno anche diversi pacchetti di aggiornamenti, in particolare per la Ferrari che cambia il fondo per cercare di riprendersi dopo un avvio stagionale tremendo. McLaren sempre favorite, ma occhio a Max Verstappen, vincitore in Giappone, e Mercedes probabile terza forza con Russell e un sempre più convincente Kimi Antonelli da rookie. Pronostici F1 GP Bahrain 2025.

Formula 1 GP Bahrain 2025: i protagonisti a Sakhir

Dopo la magia di Max Verstappen che ha portato la ReBull alla vittoria di un noioso Gran Premio del Giappone, davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso il circuito di Sakhir dove, questo weekend si disputerà il Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1.

Si torna sul circuito che aveva ospitato tra fine febbraio e inizio marzo l’unica finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali, anche se da allora le condizioni meteo sono cambiate ed i team dovranno fare i conti con temperature più alte.

Max Verstappen (che qui ha vinto le ultime 2 edizioni) ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di abdicare e metterà pressione alle McLaren, anche se non sarà facile trovare il bis qui con una RB21 apparsa ancora indietro, e lo vediamo anche dal debutto di Yuki Tsunoda che all’esordio con la casa madre non è riuscito nemmeno ad arrivare a punti.

A Sakhir la Ferrari dovrebbe portare molti aggiornamenti importanti, su tutti un nuovo fondo che dovrebbe migliorare il problema maggiore della SF-25 che finora è più alta da terra rispetto a quanto dovrebbe, creando anche un fastidioso sottosterzo. La sensazione è che questo non basterà a colmare il gap per Charles Leclerc (che lascerà la monoposto al rookie Beganovic nelle FP1) e per Lewis Hamilton, anche se il Re Nero è il più vincente su questo tracciato (7 successi) e il circuito di Sakhir dovrebbe adattarsi bene alle caratteristiche della rossa di Maranello, anche se sembra che Vasseur (team principal) e Serra (direttore tecnico) volessero fermare gli upgrade per continuare a ottimizzare il pacchetto attuale, ma abbiano cambiato idea, spinti anche dalle richieste palesi di Leclerc. Insomma, si naviga a vista e anche in Bahrain la Ferrari è un terno al lotto.

Un altra monoposto che se la passa male è l’Alpine, l’unica macchina che non ha ancora conquistato punti. Se per Pierre Gasly potrebbe trattarsi di tempo, il rookie Jack Doohan sta faticando e potrebbe perdere anche il posto con Franco Colapinto pronto a subentrare.

Tornando alle monoposto di punta, la Mercedes vuole essere la terza forza in pista (e forse anche di più) con un costante George Russell e un Kimi Antonelli che sta bruciando le tappe da rookie, dopo che la settimana scorsa è diventato il più giovane pilota al comando di una gara di F1, e anche il giro veloce a Suzuka che è un altra chicca per il giovane talento italiano.

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno per Williams? La scuderia inglese ha del potenziale in questa stagione, almeno con Alexander Albon che lo sta dimostrando, mentre finora ha sempre deluso il nuovo arrivato, Carlos Sainz, chiamato al primo squillo qui a Sakhir.

Sperano di continuare a fare bene anche le Racing Williams, non tanto col “retrocesso” Liam Lawson, ma col rookie Isack Hadjar che ha già fatto vedere ottime cose, inoltre ha già provato la vettura sul tracciato di Sakhir nei test pre-stagionali e ha parlato di puntare al Q3 al sabato in qualifica, e a centrare la zona punti domenica in gara.

Oliver Bearman ha conquistato un punto in Giappone, cementando la sesta posizione della Haas nel campionato costruttori, una partenza ben sopra le attese per la monoposto americana che ora spera di trovare anche le prestazioni importanti del nuovo arrivato, Esteban Ocon, che proprio qui in Bahrain conquistò il suo primo podio in carriera.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Bahrain 2025?

Tutte le sessioni del weekend a Sakhir verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarа disponibile su Sky Go e NOW. Sarа inoltre possibile seguire le qualifiche e la gara del Bahrain in differita e in chiaro su TV8.

Venerdì 11 aprile

Ore 13.30 Prove libere 1 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 12 aprile

Ore 14.30 Prove libere 3 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 18.00 Qualifiche a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 13 aprile

Ore 17.00 Gara a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

GP Bahrain 2025: circuito, record, pneumatici, meteo

Tracciato. Il circuito è stato costruito in tempi record nei primi mesi del 2004, dopo che nel 2002 il Bahrain aveva firmato un accordo con Ecclestone per ospitare a lungo termine un gran premio di Formula 1. Particolarità del tracciato: In questo circuito i piloti dovranno saper trovare il giusto compromesso tra curve veloci e lunghi rettilinei. Un fattore da non sottovalutare, visto che parliamo di una pista situata sul deserto, sarà la sabbia presente sull’asfalto in quanto c’è il pericolo di perdere aderenza e in un attimo trovarsi fuori pista.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,412km. Numero di curve: 15, nove a destra e sei a sinistra. Senso di marcia: orario. Secondo quanto riportato da Brembo, delle 8 frenate sul Bahrain International Circuit, ve ne sono 3 piuttosto impegnative, 4 di media difficoltà e infine una di lieve difficoltà. La staccata più impegnativa per i piloti è quella alla curva 1, dove arrivano a 331 km/h e frenano per 2,4 secondi in 118 metri per scendere poi a 83 km/h.

Record

Giro prova: 1:27.958 – Sebastian Vettel – Ferrari – 2018

Giro gara: 1:31.447 – P de la Rosa – McLaren-Mercedes – 2005

Distanza: 1h28:34.875 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Vittorie pilota: 5 – Lewis Hamilton

Vittorie team: 7 – Ferrari

Pole pilota: 3 Sebastian Vettel

Pole team: 6 – Mercedes, Ferrari

Migliori giri pilota: 3 – N Rosberg

Migliori giri team: 6 – Ferrari

Podi pilota: 11 – L Hamilton

Podi team: 17 – Ferrari

Pneumatici. Così come a Suzuka, le squadre avranno a disposizione le tre mescole più dure della gamma 2025: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft. Ma caratteristiche del tracciato e il clima imporranno un approccio diverso rispetto al Giappone.

Quote Gran Premio del Bahrain 2025 di F1

Lando Norris favorito @2.20 per la vittoria del GP del Bahrain, davanti al compagno in McLaren, Oscar Piastri @3, ma rimane vicino anche Max Verstappen @4.50, dopo l’exploit di Suzuka che invece condanna le Ferrari ad un ruolo da comprimarie, almeno secondo i bookmakers che danno Leclerc ed Hamilton entrambi @23 volte la posta, dietro a George Russell @15 mentre l’altra Mercedes di Kimi Antonelli si gioca @67 (@13 un altro giro veloce del rookie italiano della Mercedes, e anche qui è favorito Norris @2.50 su Verstappen @3.75 e Piastri che qui è più indietro @5).

Qualifiche. Al sabato le cose non cambiano molto: Norris favorito @2.25 per la Pole, con Piastri @3.00 e Verstappen @4.00 su Eurobet. Il giro secco del sabato è stato un problema per la Ferrari, ma il primo pilota in doppia cifra è Leclerc @11, alla pari con Russell, mentre la per la Pole di Hamilton si sale @26, con Antonelli @81. Snobbata la RedBull di Yuki Tsunoda @81 per il giro più veloce in qualifica (quota che sale @101 per la vittoria del pilota giapponese nella gara di domenica).

Pronostici F1 GP Bahrain 2025: le nostre scommesse su Sakhir

La settimana scorsa abbiamo pagato la free pick su Hamilton solo 7°, altro che top-4 (che ha fatto Leclerc), ma ci siamo rifatti nel VIP con lo stake più pesante giocato su Verstappen a podio, con quota regalo @2.50 per l’olandese che poi ha fatto la magia andando addirittura a vincere a Suzuka.

Questa settimana non ci inventiamo niente di strano per le scommesse F1, andiamo sul favorito, con NORRIS VITTORIA GARA @2.20 su Bet365. Pensiamo che il favorito per il titolo piloti, che ha già battuto il compagno Piastri qui lo scorso anno (e anche a Suzuka), sia più appoggiato dalle famose Papaya rules interne alla McLaren, e tornerà al successo. Proprio l’australiano compagno di team è l’avversario più insidioso, visto che non crediamo ad un altro miracolo di Verstappen, come sarà difficile un successo della Mercedes o la rinascita della Ferrari.

🏎F1 GP BAHRAIN

🔸Vittoria Gara: NORRIS @2.25

