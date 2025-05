Dopo una settimana di pausa torna la Formula 1, e tornano le nostre analisi e scommesse sui motori, col Circus F1 che si sposta nella veloce pista della Florida in cui tornano a dominare le solite McLaren, con l’unica differenza che questa volta Oscar Piastri parte al fianco di Lando Norris secondo le quote dei bookmakers. Pronostici F1 GP Miami 2025.

Formula 1 GP Miami: i protagonisti in Florida

Dopo una settimana di pausa il Circus di F1 torna in pista col 6° GP della stagione 2025 di Formula 1, il Gran Premio di Miami 2025, sulla velocissima pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium dove torna anche la Sprint Race del sabato.

Dopo la vittoria a Jeddah, Oscar Piastri comanda ora la classifica Mondiale con la sua McLaren, con un vantaggio di 10 punti sul compagno di squadra, Lando Norris e sembra che il testa a testa sia tutto interno alla monoposto di Woking che mantiene un certo vantaggio sugli avversari visto che ha dominato anche in Arabia Saudita, una pista che sulla carta doveva dare un vantaggio minore alla MCL39.

Max Verstappen mantiene la terza posizione a -24 punti dall’australiano e la sensazione (quasi una certezza) è che l’olandese stia overperformando su una Red Bull molto più debole rispetto alle Papaya, e lo vediamo anche dalla fatica che fa anche il suo nuovo ed ennesimo compagno nel box, Yuki Tsunoda.

Più arretrati i piloti Ferrari con Charles Leclerc in quinta posizione a -52 e Lewis Hamilton settimo a -68 con una SF-25 che ha fatto solo qualche timido passo in avanti, e con Leclerc, mentre Hamilton continua il suo affanno, e c’è chi addirittura parla di un addio a Maranello anticipato a fine 2025, o anche un ritiro per il Re Nero. Calma e sangue freddo, intanto la Ferrari potrebbe faticare anche in Florida, e fino a Barcellona quando dovrebbero arrivare gli aggiornamenti davvero importanti (ma un primo aggiornemento arriverà già ad Imola nel prossimo GP, quello di casa per la Rossa di Maranello). Il Team Principali Frederic Vasseur si è detto ottimista dopo i passi in avanti tra Bahrein e Jeddah, dove è arrivato il primo podio Ferrari del 2025, e chissà che la Sprint non faccia risalire anche Hamilton che non dimentichiamo ha vinto la prima gara breve dell’anno in Cina.

Ottimo inizio stagionale per la Mercedes, sia col rookie Kimi Antonelli che ha già fatto vedere di avere una grande maturità, e soprattutto con George Russell tra i piloti più costanti e quasi sempre in lotta per il podio, se escludiamo il calo di Jeddah e per l’inglese si parla di rinnovo pronto con la scuderia tedesca, sarebbe un biennale da 30 milioni a stagione. Al momento la W16 sembra essere competitiva e la seconda forza in pista dietro McLaren, anche se il team principal Toto Wolff predica calma, anche perchè in Arabia Saudita la Mercedes ha faticato più del previsto e a Miami ci saranno condizioni simili (alte temperature e la stessa gamma di mescole Pirelli).

Un altro grande inizio stagionale, con tutte le differenze del caso rispetto a Mercedes, è quello di Haas che si presenta a Miami con già un bottino di 20 punti e il 6° posto nel campionato costruttori con Esteban Ocon (che vanta una solida esperienza sulla pista americana, avendo centrato sempre la zona punti nelle tre edizioni precedenti) e con Oliver Bearman che non ha mai corso qui in quella che può essere considerata una gara speciale e di casa per la scuderia americana.

La Ferrari avrà i piloti con una tenuta speciale in bianco-azzurro (per lo sponsor HP) e anche una livrea speciale, come la Sauber con una nuova C45 (almeno a livello estetico) di Nico Hulkenberg, che conosce bene l’atmosfera unica del GP in Florida, e Gabriel Bortoleto che invece sarà alla prima volta assoluta su questo circuito, ma il giovane talento si dice pronto e motivato, e ha dichiarato di aver lavorato molto al simulatore nell’ultima settimana.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Miami 2025?

Torna la Sprint Race e quindi cambia il format del weekend con un solo turno di prove libere che sarà fondamentale per i piloti. Venerdì 2 maggio si parte alle 18:30 con le Prove Libere 1 che saranno seguite dalle Qualifiche Sprint alle 22:30. Sabato 3 maggio si ritorna in pista alle 18:00 con la Sprint Race mentre le Qualifiche si disputeranno alle 22:00. Domenica 4 maggio alle 22:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio di Miami.

La diretta TV sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 al canale 2027 mentre gli orari della differita su TV8 sono da confermare. Vi ricordiamo che sul nostro sito, F1GrandPrix, potrete seguire il Gran Premio di Miami con diretta testuale, live timing e news in tempo reale.

Venerdì 2 maggio (orari italiani)

Ore 18.30-19.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 22.30-23.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Sabato 3 maggio (orari italiani)

Ore 18.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 22.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Domenica 4 maggio (orari italiani)

Ore 22.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

GP Miami: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. Il tracciato del Miami International Autodrome (situato nel complesso dell’ Hard Rock Stadium di Miami Gardens) ha debuttato in F1 nel 2022, misura 5,412 chilometri ed è composto da 19 curve, con tre zone DRS posizionate nei rettilinei principali che offrono le migliori opportunità di sorpasso. Durante la gara del 2024, Lance Stroll ha raggiunto una velocità di punta di 355 km/h, confermando il potenziale in termini di velocità massima su questo circuito.

Record e vincitori. Nelle prime tre edizioni del Gran Premio di Miami si sono registrati due vincitori diversi:Verstappen (2022 e 2023 ed è sempre salito sul podio inoltre Max ha vinto anche la prima Sprint del 2024 qui, davanti a Leclerc e Perez) e Lando Norris (2024), che ha ottenuto con la McLaren la sua prima vittoria in Formula 1. Curiosamente, nessuno dei piloti partiti in pole position è riuscito a vincere la gara: Leclerc nel 2022, Perez nel 2023 e Max nel 2024.

Pneumatici. Pirelli ha selezionato per il weekend di Miami la stessa gamma di mescole utilizzata a Jeddah: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Rispetto al 2024, si tratta di uno step più morbido.

Meteo. la percentuale media di giorni piovosi a Miami durante il mese di maggio. Nonostante il clima imprevedibile, finora nessuna sessione (nemmeno di prove libere) del Gran Premio è mai stata condizionata dalla pioggia, confermando un trend curioso ma favorevole. Questa statistica potrebbe interrompersi nel weekend, perchè proprio da venerdì le previsioni meteo danno un 20% di possibilità di pioggia che sale al 35% al sabato e riascende al 25% per domenica, sempre con un grado di umidità molto alto e abbastanza caldo (dai 23° ai 27°).

Quote Gran Premio di Miami 2025

Vediamo le principali quote per il ricco weekend F1 di Miami. Iniziamo dalle Qualifiche ufficiali per la gara, con Lando Norris @2.25 che stacca di poco il compagno Oscar Piastri @2.50, poi si sale con Verstappen @7 e con Russell @9 mentre Leclerc @11 è già in doppia cifra anche se il monegasco rimane molto più basso in quota rispetto ad Hamilton @26 per il giro veloce del sabato. La pole di Antonelli si gioca @51, quella di Tsunoda @101 in tripla cifra con l’altra RB25.

Per la Gara Sprint si ripropone il testa a testa McLaren, e anche qui Norris @2.25 è poco avanti su Piastri @2.75. Per la gara veloce Verstappen @5 cuce un pò il distacco dalle Papaya, mentre rimane stabile Russell @9, qui agganciato da Leclerc @9. Un altra affermazione Sprint di Hamilton si gio a @21 volte la posta.

Passiamo all’obiettivo principale, la Gara domenicale dove questa volta i book danno esattamente alla pari @2.50 per la vittoria sia Norris che Piastri, mentre Verstappen si conferma @5, come Russell e Leclerc @9 anche qui. Per la gara lunga torna a salire alle stelle la quota di Hamilton @51 su cui non c’è fiducia per la domenica, mentre con Antonelli e Tsunoda, ma anche con le Williams di Albon e Sainz, si sale @101 volte la posta.

Pronostici F1 GP Miami 2025: le nostre scommesse

Iniziamo subito col dire che i weekend col Sprint Race non ci piacciono, almeno da un punto di vista delle scommesse. Solo un turno di libere che non ci permette di vedere bene le forze in pista, e non aiuta nemmeno i team nella preparazione delle macchine, e poi c’è sempre il dubbio, giocare un vincente in Sprint o nella gara lunga? Per questa settimana torniamo a puntare su Lando Norris che ha detto che in settimana ha lavorato molto al simulatore per farsi trovare al meglio a Miami dove in passato ha vinto anche la sua prima gara in F1, quindi l’inglese è molto attaccato a questo tracciato, oltre al fatto che per la prima volta si trova a rincorrere il compagno di team Piastri che lo ha surclassato, specialmente nelle qualifiche, negli ultimi GP. Decidiamo di prendere Lando e dividere la puntata tra Sprint e Gara, sperando nel porti a casa almeno una o, perchè no, entrambe! Per la sprint usiamo la quota di Bet365 mentre per la gara lunga torniamo sul “nostro” Eurobet che rimane il nostro book principale per le scommesse sui motori.

🏎F1 GP MIAMI

🔸Vittoria Gara Sprint: NORRIS @2.37 (stake 0.25)

🔸Vittoria Gara Sprint: NORRIS @2.50 (stake 0.25)

