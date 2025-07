Nessuna sosta dopo Spa col GP del Belgio dominato dalle McLaren e anche all’Hungaroring si ripropone il testa a testa tra Oscar Piastri e Lando Norris, al Gran Premio dell’Ungheria, l’ultimo prima della pausa estiva della Formula 1, che arriva proprio nei giorni della conferma di Vasseur come team principal della Ferrari e sembra che anche Max Verstappen rimarrà in Red Bull dopo gli ultimi rumors di mercato (almeno secondo Helmuth Marko). Pronostici F1 GP Ungheria 2025.

Pronostici F1 GP Ungheria 2025: i protagonisti all’Hungaroring

In arrivo il Gran Premio dell’Ungheria 2025, quattordicesimo e ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 prima della pausa estiva. Si passa dalle Ardenne alle colline magiare visto che si corre all’Hungaroring, vicino a Budapest, dove dovrebbe andare in scena un altro testa a testa McLaren che anche a Spa hanno dominato con Oscar Piastri che ha vinto la gara lunga, dopo la pole di Lando Norris che si è fermato al 2° posto e ora l’inglese ha 16 punti di ritardo dalla testa della classifica piloti di F1 comandata dall’australiano. Per l’Ungheria la McLaren si presenta come la favorita, con un pacchetto tecnico che si adatta perfettamente al tracciato. Lo scorso anno proprio la McLaren, con Piastri, vinse mettendo fine al dominio di Verstappen che aveva vinto le 2 edizioni precedenti e non dimentichiamo la pazza edizione del 2021 vinta da Ocon (prima 3 vittorie di fila di Hamilton ma su Mercedes, col Re Nero che con 8 vittorie è record-man su questa pista).

La Ferrari spera che la nuova sospensione posteriore, introdotta a Spa (e il completamento del pacchetto di sviluppi sulla SF-25), possa ridurre il divario, puntando a consolidare il suo ruolo di seconda forza per Charles Leclerc (a podio a Spa sul gradino basso) e Lewis Hamilton, con l’inglese che in Belgio ha chiuso solo 7°, ma è stato il pilota del fine settimana anche per gli appassionati, vista la grande rimonta che ha messo in scena domenica. L’uomo del giorno a Maranello è però Fred Vasseur che ha avuto un prolungamento pluriennale del contratto da team principal del cavallino rampante. La Ferrari dovrà fare bene già dal sabato, col giro veloce in qualifica che è stato spesso un problema, ma qui è importante partire avanti viste le difficoltà di sorpasso in un tracciato stretto e tortuoso come quello dell’Hungaroring.

Alle loro spalle, Red Bull e Mercedes si contendono il terzo posto. Max Verstappen rimane un pilota formidabile, ma la sua Red Bull potrebbe soffrire su questo tipo di tracciato e l’olandese è a secco di podi da ben tre Gran Premi, come non gli era mai capitato da quando è diventato per la prima volta campione nel 2021, e a digiuno di vittorie da Imola; mentre Yuki Tsunoda, seconda guida dei bibitari, rimane nettamente indietro. Per i tedeschi invece ci sarà da vedere cosa potrà fare George Russell e come risponderà il rookie Kimi Antonelli che ultimamente non è stato per niente impeccabile, reduce dai ritiri in Austria e a Silverstone oltre al weekend da incubo a Spa terminato al 16° posto.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP dell’Ungheria?

Il Gran Premio dell’Ungheria di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere qualifiche e gara in differita. Tutto l’intero weekend di Formula 1 in scena all’Hungaroring sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 1 agosto

Prove libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 2 agosto

Prove libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 3 agosto

Gara: ore 15:00

GP Ungheria 2025: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. La prima gara automobilistica in Ungheria risale addirittura agli anni Trenta, ma il primo GP disputato su questo tracciato risale al 1986

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,381km. Numero di curve: 14, otto a destra, sei a sinistra. Senso di marcia: orario. Zone DRS: 2 (rettilineo principale e tra le curve 1-2). Carico Aerodinamico: Alto. Velocità massima: 320 km/h. Possibilità di safety car: 15%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 14 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: dodicesimo (Mansell 1989). Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 11. Tempo speso in frenata: 18%. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Record. Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (8). Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (9). Team con più vittorie: MCLAREN (12). Team con più pole position: MC LAREN e MERCEDES (9). Giro veloce: 1:16.627 (Lewis Hamilton, 2020).

Risultato ultimo GP Ungheria (2024). 1° Piastri (McLaren), 2° Norris (McLaren), 3° Hamilton (Mercedes). Pole position: Norris (McLaren)

Meteo. Secondo le previsioni meteo riportate da accuweather.com, a Mogyorod (dove ha sede il circuito) si attende un fine settimana caratterizzato da un cielo parzialmente soleggiato o nuvoloso, con temperature massime stabili sui 28°.

Pneumatici. La terna di gomme slick selezionata è identica a quella dello scorso anno: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. La strategia più gettonata nel 2024 è stata a due soste, usando varie combinazioni fra C3 e C4.

Quote Gran Premio dell’Ungheria 2025

Anche per la gara in programma domenica in Ungheria, Oscar Piastri e Lando Norris sono favoriti, appaiati @2,50: un dominio, quello sul tabellone delle quote Snai, che si riflette anche in pista, con Max Verstappen ancora una volta unico antagonista, ma staccato @5,50. Il terzo posto ottenuto una settimana fa in Belgio ha restituito comunque ottimismo in casa Ferrari, la prima vittoria stagionale di Charles Leclerc vale @8,50 volte la posta, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton resta attardata e si gioca @15, come George Russell. Un piazzamento sul podio sembra un obiettivo più alla portata delle Ferrari: Leclerc tra i primi tre @2,25, Hamilton @3,00, mentre entrambe le monoposto di Maranello sono offerte @7,50.

Qualifiche. Norris e Piastri partono alla stessa quota sia nella lavagna per la gara che in quella per le qualifiche: anche in questo caso, come per la gara, la pole di Lando e Oscar vale @2,50, con Verstappen @5,50 e Leclerc che per la corsa al primo posto nella griglia di partenza scende da 8,50 a @6,50, e abbiamo detto quanto le qualifiche del sabato siano importanti.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Ungheria 2025

La settimana scorsa bene Albon con Williams, ma non altrettanto Sainz che ci ha deluso per tutto il weekend, negandoci la cassa quota @3.00 sul doppio piazzamento a punti domenica per la monoposto inglese. Per questo fine settimana magiaro abbiamo invece scelto un testa a testa in qualifica, sempre a stake basso visto che parliamo di una quota da sfavorito e oltre la pari con TaT Q Gasly v Hulkenberg: HULKENBERG @2.25 visto che non vediamo così tanto vantaggio per l’Alpine del francese rispetto alla Sauber che sta andando meglio del previsto, a punti col rookie Bortoleto a Spa, e il mitico podio di Hulk a Silverstone che hanno ridato morale alla scuderia.

Con una stima del 15% di possibilità di Safety Car nel corso della gara, puntare su Safety NO @1.83 potrebbe avere valore, e vi segnaliamo anche questa possibilità, ma la nostra free pick ufficiale per l’Hungaroring è quella su Hulkenberg al sabato. Lo scorso anno, il tedesco con Haas chiuse con l’11° tempo mentre questo weekend magiaro fu da incubo per Gasly che partì sul fondo. Il pilota francese ci piace, e spesso lo abbiamo giocato negli anni passati, ma questa volta gli andiamo contro per valore, in un testa a testa che riteniamo da 50-50, quindi un lancio della moneta @2.25 lo proviamo.

Valore anche sul testa a testa interno in Aston Martin che non vediamo così sproporzionato. La scuderia inglese sta faticando e per stessa ammissione di Fernando Alonso le modifiche e gli aggiornamenti non hanno funzionato come atteso per migliorare la monoposto che lo scorso anno qui in Ungheria sfiorò comunque la doppietta a punti, con Lance Stroll 10°, proprio davanti al compagno spagnolo. Anche per questa edizione non vediamo un distacco ampio tra i due, non tanto quanto dice la quota del Testa a testa Gara con Stroll offerto addirittura @4.00 volte la posta per stare davanti ad Alonso, non solo come ha fatto lo scorso anno qui all’Hungaroring, ma anche la settimana scorsa a Spa (14° contro 17°) e il canadese era andato meglio dello spagnolo anche a Silverstone (7° contro 9°). Proviamo anche TaT G Alonso v Stroll: STROLL @4.00, anche qui stake basso per una doppia free pick.

🏎F1 GP UNGHERIA 2025

🔸TaT Q Gasly v Hulkenberg: HULKENBERG @2.25

🔸TaT G Alonso v Stroll: STROLL @4.00

