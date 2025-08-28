Vacanze finite per il Circus della Formula 1 che questo weekend torna in pista in casa di Max Verstappen, a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda 2025, anche se i favoriti per le vittorie sono sempre i due McLaren, Norris e Piastri. Indietro anche Ferrari e Mercedes. Pronostici F1 GP Olanda 2025.

Pronostici F1 GP Olanda 2025: i protagonisti a Zandvoort

Torna in pista la Formula 1 che ha concluso le vacanze estive ed è pronta per il Gran Premio d’Olanda 2025 sul circuito di Zandvoort, casa di Max Verstappen, quindi è come sempre attesa la grande marea Orange, anche se quest’anno il campione della Red Bull si presenta a questo appuntamento senza speranze di difendere il titolo del mondiale piloti (il quinto consecutivo), con un distacco di 97 punti sul leader.

I giochi sono infatti tutti interni alla McLaren, con Oscar Piastri che comanda la classifica Mondiale F1 con un vantaggio di 9 punti sul compagno di squadra, Lando Norris dopo il successo dell’inglese nell’ultima gara prima della pausa all’Hungaroring, sempre davanti al compagno di scuderia australiano.

George Russell mantiene salda la quarta posizione con un vantaggio di 21 punti su Charles Leclerc, quinto, in una stagione di alti e bassi sia per Mercedes che per Ferrari, e deludente in particolare per Lewis Hamilton che nelle ultime settimane si è lasciato andare a dichiarazioni “depressive”. Nella scuderia tedesca continua invece il processo di apprendimento e crescita di Kimi Antonelli, un pò criticato dopo un grande inizio, ma parliamo sempre di un rookie che ha bisogno di tempo.

Dopo una prima parte di campionato positiva, la Williams vuole difendere il 5° posto nel mondiale costruttori con Carlos Sainz e Alex Albon, ma il fine settimana di Budapest ha infatti rappresentato un campanello d’allarme, con una prestazione non all’altezza delle aspettative, e ne hanno approfittato Aston Martin e Kick Sauber, in crescita, per accorciare le distanze. Entrambe le squadre hanno beneficiato degli aggiornamenti introdotti in estate e ora si candidano come rivali dirette per il quinto posto.

Anche l’Alpine prova a rilanciarsi a Zandvoort dove Pierre Gasly nel 2023 conquistò il suo primo podio con la scuderia francese, chiudendo al terzo posto in una gara condizionata dalla pioggia. Appuntamento speciale anche per il giovane argentino Franco Colapinto che proprio un anno fa in Olanda debuttava in Formula 1, su un tracciato che comunque conosceva molto bene, avendo corso gran parte della carriera junior con team olandesi e facendo anche un test qui con Alpine lo scorso inverno.

Oliver Bearman felice dei progressi di una Haas tornata competitiva dopo aver introdotto un pacchetto di aggiornamenti con fondo rivisto e nuove prese d’aria laterali a Silverstone che hanno fatto avanzare notevolmente il potenziale della VF-25, un ottima notizia anche per Esteban Ocon.

Chiudiamo con altri due protagonisti, che non saranno in pista questo weekend, ma torneranno nel 2026. Cadillac ha infatti scelto due veterani come Valtteri Bottas e Sergio Perez (che non ha risparmiato frecciatine alla ex RedBull sul rendimento di Lawson e Tsunoda al suo posto) che torneranno quindi nel Circus dalla prossima stagione, con la nuova scuderia che farà il suo ingresso in F1.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Olanda?

Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere qualifiche e gara in differita. Disponibile anche in live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 29 agosto

Prove libere 1: ore 12:30 – 13:30

Prove libere 2: ore 16:00 – 17:00

Sabato 30 agosto

Prove libere 3: ore 11:30 – 12:30

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 31 agosto

Gara: ore 15:00

GP Olanda 2025: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Inaugurato nel 1948 su strade costruite durante la guerra, il moderno Circuit Zandvoort misura 4,259 km e presenta 14 curve (10 a destra, 4 a sinistra). La gara si snoda su 72 giri, per una distanza totale di 306,648 km. Distanza a giro: 4 259 km. Numero di curve: 14 È un circuito ondulato e tortuoso, che si sviluppa tra le dune di sabbia della costa del Mare del Nord, un layout che i piloti stessi descrivono come una vera e propria “montagna russa” per i continui cambi di elevazione.

Risultato ultimo GP Olanda (2024): 1° Norris (McLaren), 2° Verstappen (Red Bull), 3° Leclerc (Ferrari). Pole position: Norris (McLaren).

Record. Il record ufficiale sul giro in gara appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2021 fermò il cronometro sull’1:11.097. Il record assoluto del tracciato è invece di Max Verstappen, con l’1:08.885 siglato nelle qualifiche del 2021. Il pilota più vincente nella storia del GP d’Olanda è la leggenda scozzese Jim Clark, con 4 successi ottenuti negli anni ’60. A quota 3 vittorie lo seguono tre campioni di epoche diverse: Jackie Stewart, Niki Lauda e Max Verstappen. Il team con più vittorie è la Ferrari, con 8 trionfi, seguita dalla Lotus con 6. La storia recente ha visto il dominio di Verstappen dal 2021 al 2023, una striscia interrotta dalla vittoria di Lando Norris nell’edizione del 2024.

Statistiche e curiosità. La prima curva, la “Tarzanbocht”, prende il nome dal soprannome di un contadino locale che accettò di cedere il suo terreno solo a patto che una curva portasse il suo nome. Un dato storico, più di ogni altro, sottolinea la natura del circuito e l’importanza della qualifica: nel 75,6% delle edizioni del GP d’Olanda, il vincitore della gara è partito dalla prima fila. Questa statistica non è casuale, ma è una diretta conseguenza della conformazione del tracciato, che, come detto, rende i sorpassi estremamente difficili.

Meteo. Per venerdì cielo nuvoloso al mattino, durante le FP1, e temperatura di circa 16°C con possibilità di pioggia. Nel pomeriggio durante le FP2, invece, salgono considerevolmente le probabilità di precipitazioni che passano all’85%, mentre le temperature salgono a 19°C. Stabile la temperatura al sabato intorno ai 20°, mentre la possibilità di pioggia resta concreta per le qualifiche. Passiamo a domenica, situazione simile anche per il giorno di gara, ma, in questo caso, le probabilità di pioggia dovrebbero abbassarsi al 50 – 55%. Quanto alla temperatura, dovrebbe stabilizzarsi sui 20°C. Infine, attenzione anche al vento che, con una velocità compresa tra i 25 e i 35 km/h tra il venerdì e la domenica, potrebbe fare azione di disturbo tra le dune di Zandvoort.

Pneumatici. Per la gara in Olanda la Pirelli ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3.