Anche a Monza, nella gara di casa, la Ferrari non riesce a fare la differenze, e delude pure nel Gran Premio d’Italia 2025 in questa difficile stagione di Formula 1. Vittoria di un Max Verstappen perfetto che riesce a tenersi alle spalle le McLaren, dopo che si era preso anche la pole position. Prossimo GP il 21 settembre a Baku. Risultati F1 GP Italia 2025.

Risultati F1 GP Italia 2025: uno splendido Verstappen vince a Monza

Il Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1 ha visto il ritorno di Max Verstappen sul gradino più alto del podio. Partito dalla pole position, il pilota della Red Bull ha avuto un avvio concitato, spingendo Lando Norris sull’erba alla prima curva e cedendogli temporaneamente la leadership. Dopo aver restituito la posizione, Verstappen ha impiegato solo tre giri per riprendersi il comando con un sorpasso deciso, per poi imporre un ritmo insostenibile per la concorrenza.

Alle sue spalle, la gara della McLaren è stata segnata da un episodio strategico cruciale. Un problema durante il pit stop di Lando Norris ha permesso al compagno di squadra e leader del mondiale, Oscar Piastri, di passargli davanti. Il muretto McLaren è però intervenuto con un ordine di scuderia, chiedendo a Piastri di restituire la seconda posizione a Norris. La decisione, accettata dal pilota australiano, ha permesso al team di assicurarsi il secondo e terzo posto.

Per la Ferrari, la gara di casa si è conclusa ai piedi del podio. Charles Leclerc ha lottato nelle prime fasi, subendo il sorpasso di Piastri, ma ha concluso con un solido quarto posto, considerato il massimo risultato possibile per la SF-24 a Monza. Lewis Hamilton, partito decimo a causa di una penalità in griglia, si è reso protagonista di una buona rimonta, chiudendo in sesta posizione alle spalle della Mercedes di George Russell.

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

Dopo il Gran Premio d’Italia, le classifiche mondiali di F1 vedono le posizioni di vertice consolidarsi, in particolare con la McLaren che nel costruttori ha quasi il triplo dei punti della Ferrari che resiste al 2° posto, ma la Mercedes rimane vicina.

Classifica Piloti:

1° Oscar Piastri (McLaren) 324 punti

2° Lando Norris (McLaren) 293 punti

3° Max Verstappen (Red Bull) 230 punti

4° George Russell (Mercedes) 194 punti

5° Charles Leclerc (Ferrari) 163 punti

6° Lewis Hamilton (Ferrari) 117 punti

7° Alex Albon (Williams) 70 punti

8° Kimi Antonelli (Mercedes) 66 punti

9° Isack Hadjar (Racing Bulls) 38 punti

10° Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37 punti

Classifica Costruttori:

1° McLaren 617 punti

2° Ferrari 280 punti

3° Mercedes 260 punti

4° Red Bull 239 punti

5° Williams 86 punti

6° Aston Martin 62 punti

7° Racing Bulls 61 punti

8° Kick Sauber 55 punti

9° Haas 44 punti

10° Alpine 20 punti

Quote Antepost e prossimo GP a Baku il 21 settembre

Lando Norris rosicchia qualche punto ad Oscar Piastri, ma non riesce a convincere i bookmakers che lo lasciano @3.60 nelle quote antepost per la vittoria finale del mondiale piloti, nettamente dietro al @1.28 dell’australiano. Il miracolo di Max Verstappen si gioca invece @51 volte la posta. Mondiale costruttori praticamente già assegnato, ma si scommette senza la McLaren, in pratica si scommette sul 2° posto in uno scontro tra la Ferrari e la Mercedes in cui la scuderia di Maranello rimane di poco avanti per punti e anche nelle quote stagionali.

Ora una settimana di pausa per il circus della F1 che tornerà il 21 settembre a Baku col Gran Premio dell’Azerbaijan 2025 dove si ripartirà col dominio “papaya” come notiamo anche dalle prime quote per la vittoria della gara che danno Oscar Piastri @2.50 di poco avanti su Lando Norris @2.62, ma attenzione al terzo incomodo Max Verstappen @5. In doppia cifra Charles Leclerc @10 che si lascia alle spalle George Russell @21 e Lewis Hamilton @26.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.