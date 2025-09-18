Eccoci come ogni giovedì con l’articolo sui motori, e questa settimana torna la Formula 1 a Baku, col Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento per il circus della F1 in questa stagione dominata dalla McLaren che può già laurearsi campione del mondo nel titolo costruttori questo fine settimana. Pronostici F1 GP Azerbaigian 2025.

Pronostici F1 GP Azerbaigian 2025: i protagonisti a Baku

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista tra le stradine cittadine di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si riparte sempre con i favori dei pronostici tutti per le McLaren che già questo fine settimana possono tornare a laurearsi campioni nei costruttori con ben 7 round d’anticipo, basterà realizzare almeno 9 punti in più della Ferrari oltre che difendersi da Mercedes e Red Bull. La scuderia di Maranello non ha mai vinto il GP Azerbaijan. Bastonata da Monza, la Scuderia di Maranello cerca un acuto per dare un senso al suo 2025, fatto di tante delusioni.

Il costruttori è già in mano a McLaren da tempo, con le dichiarazioni di Vasseur e Wolff, i team principal di Ferrari e Mercedes, che parlano di 2° posto come obiettivo da qui a fine anno. Per i piloti invece la sfida interna ai “papaya” continua serrata, con Oscar Piastri che guida la classifica piloti con un vantaggio di 31 punti sul suo compagno di squadra, Lando Norris mentre Max Verstappen resta saldo in terza posizione dopo l’ennesima magia con la vittoria a Monza, nel tempio della velocità. L’australiano ha trionfato lo scorso anno tra le stradine di Baku dove invece Lando non ha mai vinto, riuscirà a sbloccarsi questa settimana?

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Azerbaigian?

La diretta esclusiva di tutte le sessioni del weekend sarà trasmessa su Sky Sport F1 e in streaming su Now TV. Per chi non ha Sky, è possibile seguire la gara in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 16:00 di domenica.

Venerdì 19 Settembre

Prove Libere 1: 10:30

Prove Libere 2: 14:00

Sabato 20 Settembre

Prove Libere 3: 10:30

Qualifiche: 14:00

Domenica 21 Settembre

Gara F1: 13:00

GP Azerbaigian 2025: circuito, record, meteo e pneumatici

Tracciato. Il percorso di Baku si distingue nettamente da altri tracciati urbani per la sua lunghezza (6.003 km) e la sua inusuale architettura, costringendo i team a un difficile compromesso aerodinamico. La caratteristica più distintiva è il suo lunghissimo rettilineo principale, che si estende per 2.2 km. Questo tratto, il più lungo del calendario, è un’autentica prova di potenza dove le vetture possono raggiungere velocità massime impressionanti, con picchi registrati fino a 378 km/h. L’elevata probabilità di uscita della Safety Car, stimata all’80%, è un fattore che può rimescolare le carte in tavola in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 6,003 km. Numero di curve: 20, dodici a sinistra e otto a destra. Senso di marcia: antiorario. Freni Categoria Circuito: Hard. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: curva 3. Carico Aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 378 Km/h. Possibilità di Safety Car: 80%. Possibilità di sorpasso: Facile.

Record. Pilota con più vittorie: Sergio PEREZ (2). Pilota con più pole position: Charles LECLERC (4). Team con più vittorie: RED BULL (4). Team con più pole position: FERRARI (5). In 2 occasioni (25,0%) il vincitore è partito dalla pole position. In 4 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Daniel Ricciardo, scattato dal 10° posto nel 2017. Giro veloce: 1:43.009 (Charles Leclerc, 2019).

Risultato ultimo GP Azerbaijan (2024): 1° Piastri (McLaren), 2° Leclerc (Ferrari), 3° Russell (Mercedes). Pole position: Leclerc (Ferrari).

Meteo. Per la giornata di venerdì non sono previste precipitazioni sul tracciato di Baku, la temperatura dovrebbe essere attorno ai 25°C per la prima sessione, scendendo poi a 23°C per la seconda. Per sabato è prevista una possibilità di pioggia che potrebbe interessare la terza sessione di prove libere, con temperature intorno ai 19°C. Le qualifiche, invece, dovrebbero svolgersi su pista asciutta, anche se le temperature rimarranno inferiori rispetto a quelle di venerdì, mentre il vento sarà moderato, con velocità attorno ai 29 km/h. Per la gara di domenica non è esclusa la possibilità di pioggia al momento, generalmente la giornata sarà caratterizzata da qualche nube. Le temperature dovrebbero aggirarsi attorno ai 19°C, date le precipitazioni della notte. Il vento, invece, si dovrebbe mantenere moderato, a 14 km/h.

Pneumatici. La Pirelli ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal – mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard.