Dopo Monza arriva anche la vittoria a Baku per Max Verstappen che torna protagonista in Formula 1 con la sua Red Bull grazie al dominio nel Gran Premio dell’Azerbaigian 2025, deludente per la Ferrari (un classico) ma soprattutto per la McLaren che non chiude i conti per il campionato costruttori e appare in calo, meno dominante da 2 GP a questa parte. Weekend storico invece per Carlos Sainz che riporta sul podio la Williams dopo tanti anni. Prossimo appuntamento il 5 ottobre a Singapore. Risultati F1 GP Azerbaigian 2025.

Risultati F1 GP Azerbaigian 2025: Verstappen domina anche a Baku

Dopo Monza, Baku! La Red Bull con Max Verstappen sembra davvero tornata. Il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 di Formula 1 va in archivio con la seconda vittoria consecutiva dell’olandese che fa un capolavoro anche tra le strade di Baku. Dopo aver conquistato la pole position in una sessione di qualifiche caotica e segnata da numerosi incidenti, il pilota olandese ha trasformato la sua partenza al palo in un dominio incontrastato fin dal primo giro.

Alle sue spalle George Russell ha fatto una gara precisa e ben gestita che gli ha permesso di portare a casa un importante 2° posto per la Mercedes. Giornata speciale anche per la Williams che con Carlos Sainz chiude al 3° posto, interrompendo digiuno dal podio che durava da parecchi anni.

E le McLaren? Negli ultimi2 GP le papaya sembra essersi un pò disperse. Oscar Piastri, il leader del campionato e vincitore della gara dello scorso anno, ha visto la sua giornata finire quasi subito a causa di un incidente contro il muro al primo giro ma l suo compagno di squadra, Lando Norris, non è riuscito ad approfittarne, chiudendo solamente in settima posizione, con la McLaren a cui non riesce di chiudere definitivamente i giochi per il mondiale costruttori (sarebbe il 2° consecutivo) con 7 GP d’anticipo, ma è solo questione di tempo, nonostante un calo innegabile.

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

Nel campionato piloti sebbene Oscar Piastri rimanga in testa con 324 punti e Lando Norris lo segua con 299, la vittoria di Verstappen ha proiettato il campione del mondo in carica a quota 255 punti, riducendo il suo svantaggio a soli 69 punti dal leader. Questo rovesciamento della situazione ha riaperto la lotta per il titolo e pone le basi per un finale di stagione incandescente.

Nel mondiale costruttori la McLaren ha mancato il suo primo “match point” per il titolo. La Mercedes, grazie ai punti conquistati dai suoi piloti, ha superato la Ferrari e si è posizionata al secondo posto in classifica, con 290 punti contro i 286 della scuderia di Maranello.

Classifica piloti

Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti Lando Norris (McLaren) – 299 punti Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti George Russell (Mercedes) – 212 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti Alexander Albon (Williams) – 70 punti Isack Hadjar (RB Team) – 39 punti Nico Hulkenberg (Stake F1 Team Kick Sauber) – 37 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti Carlos Sainz (Williams) – 31 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti Esteban Ocon (Haas) – 28 punti Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti Gabriel Bortoleto (Stake F1 Team Kick Sauber) – 18 punti Oliver Bearman (Haas) – 16 punti Jack Doohan (Alpine) – 0 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Classifica costruttori

McLaren – 623 punti Mercedes – 290 punti Ferrari – 286 punti Red Bull – 272 punti Williams – 101 punti RB – 72 punti Aston Martin – 62 punti

Quote Antepost e prossimo GP a Singapore il 5 ottobre

Oscar Piastri perde qualcosa in classifica, ma Lando Norris non ne riesce ad approfittare abbastanza e l’australiano @1.44 rimane nettamente favorito dai bookmakers sull’inglese che si gioca @3.25 nelle lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale del titolo piloti di F1 2025. Con una McLaren in calo torna l’ombra di Max Verstappen @8, ma ci vorrebbe un vero miracolo sportivo, che andrebbe ripagato ben più della quota a 8 volte la posta proposta. Il titolo costruttori non è stato dato questo weekend a Baku con 7 GP di vantaggio, ma è questione di tempo e si scommette solo sul 2° posto.

Ora una settimana di pausa per la Formula 1 che tornerà il 5 ottobre col GP Singapore, dove aprono favoriti, e appaiati @3 di quota per la vittoria della gara, i due papaya: Lando Norris ed Oscar Piastri, ma ormai Max Verstappen @3.25 è tornato e non è mai stato così vicino in quota alle due McLaren. Continuaerà lo sprofondo rosso per la Ferrari? Vedendo le quote sì, con Charles Leclerc @10 e Lewis Hamilton @26, tra loto la Mercedes di George Russell @21.

