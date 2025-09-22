Pronostici Formula 1: risultati GP Azerbaigian 2025. Verstappen vince anche a Baku. Splendido podio di Sainz, male la Ferrari

Risultati F1 GP Azerbaigian 2025
Pronostici F1
Avatar
di
22 Settembre 2025

Dopo Monza arriva anche la vittoria a Baku per Max Verstappen che torna protagonista in Formula 1 con la sua Red Bull grazie al dominio nel Gran Premio dell’Azerbaigian 2025, deludente per la Ferrari (un classico) ma soprattutto per la McLaren che non chiude i conti per il campionato costruttori e appare in calo, meno dominante da 2 GP a questa parte. Weekend storico invece per Carlos Sainz che riporta sul podio la Williams dopo tanti anni. Prossimo appuntamento il 5 ottobre a Singapore. Risultati F1 GP Azerbaigian 2025.

Risultati F1 GP Azerbaigian 2025: Verstappen domina anche a Baku

Dopo Monza, Baku! La Red Bull con Max Verstappen sembra davvero tornata. Il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 di Formula 1 va in archivio con la seconda vittoria consecutiva dell’olandese che fa un capolavoro anche tra le strade di Baku. Dopo aver conquistato la pole position in una sessione di qualifiche caotica e segnata da numerosi incidenti, il pilota olandese ha trasformato la sua partenza al palo in un dominio incontrastato fin dal primo giro.

Alle sue spalle George Russell ha fatto una gara precisa e ben gestita che gli ha permesso di portare a casa un importante 2° posto per la Mercedes. Giornata speciale anche per la Williams che con Carlos Sainz chiude al 3° posto, interrompendo digiuno dal podio che durava da parecchi anni.

E le McLaren? Negli ultimi2 GP le papaya sembra essersi un pò disperse. Oscar Piastri, il leader del campionato e vincitore della gara dello scorso anno, ha visto la sua giornata finire quasi subito a causa di un incidente contro il muro al primo giro ma l suo compagno di squadra, Lando Norris, non è riuscito ad approfittarne, chiudendo solamente in settima posizione, con la McLaren a cui non riesce di chiudere definitivamente i giochi per il mondiale costruttori (sarebbe il 2° consecutivo) con 7 GP d’anticipo, ma è solo questione di tempo, nonostante un calo innegabile.

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

Nel campionato piloti sebbene Oscar Piastri rimanga in testa con 324 punti e Lando Norris lo segua con 299, la vittoria di Verstappen ha proiettato il campione del mondo in carica a quota 255 punti, riducendo il suo svantaggio a soli 69 punti dal leader. Questo rovesciamento della situazione ha riaperto la lotta per il titolo e pone le basi per un finale di stagione incandescente.

Nel mondiale costruttori la McLaren ha mancato il suo primo “match point” per il titolo. La Mercedes, grazie ai punti conquistati dai suoi piloti, ha superato la Ferrari e si è posizionata al secondo posto in classifica, con 290 punti contro i 286 della scuderia di Maranello. 

Classifica piloti

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti
  2. Lando Norris (McLaren) – 299 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti
  4. George Russell (Mercedes) – 212 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti
  8. Alexander Albon (Williams) – 70 punti
  9. Isack Hadjar (RB Team) – 39 punti
  10. Nico Hulkenberg (Stake F1 Team Kick Sauber) – 37 punti
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
  12. Carlos Sainz (Williams) – 31 punti
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28 punti
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti
  18. Gabriel Bortoleto (Stake F1 Team Kick Sauber) – 18 punti
  19. Oliver Bearman (Haas) – 16 punti
  20. Jack Doohan (Alpine) – 0 punti
  21. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Classifica costruttori

  1. McLaren – 623 punti
  2. Mercedes – 290 punti
  3. Ferrari – 286 punti
  4. Red Bull – 272 punti
  5. Williams – 101 punti
  6. RB – 72 punti
  7. Aston Martin – 62 punti

Quote Antepost e prossimo GP a Singapore il 5 ottobre

Oscar Piastri perde qualcosa in classifica, ma Lando Norris non ne riesce ad approfittare abbastanza e l’australiano @1.44 rimane nettamente favorito dai bookmakers sull’inglese che si gioca @3.25 nelle lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale del titolo piloti di F1 2025. Con una McLaren in calo torna l’ombra di Max Verstappen @8, ma ci vorrebbe un vero miracolo sportivo, che andrebbe ripagato ben più della quota a 8 volte la posta proposta. Il titolo costruttori non è stato dato questo weekend a Baku con 7 GP di vantaggio, ma è questione di tempo e si scommette solo sul 2° posto.

Ora una settimana di pausa per la Formula 1 che tornerà il 5 ottobre col GP Singapore, dove aprono favoriti, e appaiati @3 di quota per la vittoria della gara, i due papaya: Lando Norris ed Oscar Piastri, ma ormai Max Verstappen @3.25 è tornato e non è mai stato così vicino in quota alle due McLaren. Continuaerà lo sprofondo rosso per la Ferrari? Vedendo le quote sì, con Charles Leclerc @10 e Lewis Hamilton @26, tra loto la Mercedes di George Russell @21.

Screenshot 2025-09-22 alle 15.59.26.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, , , , , , , , ,
Altri articoli
Pronostici Formula 1: il calendario completo della stagione 2025, team, piloti e le quote antepost
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: il calendario completo della stagione 2025, team, piloti e le quote antepost
4 Gennaio 2025
Pronostici Formula 1: anteprima stagione 2025, quali sono le forze al via in griglia? McLaren monoposto da battere
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: anteprima stagione 2025, quali sono le forze al via in griglia? McLaren monoposto da battere
6 Marzo 2025
Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Azerbaigian 2025. Si corre a Baku, la Ferrari ha qualche chance?
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Azerbaigian 2025. Si corre a Baku, la Ferrari ha qualche chance?
18 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.