La McLaren a Marina Bay ha un altro match Point per chiudere matematicamente i conti per il titolo costruttori del mondiale 2025 di Formula 1 che questa settimana corre il GP Singapore 2025 dove Max Verstappen spera di continuare la rimonta, anche se non ha mai vinto qui. Ultima chance per un sorriso anche in casa Ferrari. Pronostici F1 GP Singapore 2025.

Pronostici F1 GP Singapore 2025: i protagonisti a Marina Bay

La Formula 1 torna in pista a Marina Bay, un altro tracciato cittadino dopo Baku, e un altro match Point per il titolo costruttori alla McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris che tornano i piloti da battere per questo Gran Premio di Singapore 2025, 18° atto del Mondiale di F1 e che continuano il loro testa a testa per la vittoria del titolo iridato piloti.

Attenzione a Max Verstappen che arriva da due vittorie consecutive in campionato sfruttando i passi falsi del team papaya, e la crescita della sua Red Bull, tanto che per alcuni l’olandese ha riaperto il mondiale di F1 e per il titolo piloti c’è da fare i conti anche su di lui.

La Ferrari è ancora in cerca di successi e in carestia di risultati soddisfacenti, con Lewis Hamilton ancora a zero podi eccetto le Sprint e Charles Leclerc a digiuno da quattro gare. Quello di Marina Bay rappresenta un tracciato che da una delle ultimissime opportunità sulla carta valide per salvare almeno in parte il rendimento della SF-25.

Tra gli altri osservati speciali del Gran Premio, da segnalare la crescita dell’italiano Andrea Kimi Antonelli, reduce dall’ottimo 4° posto di Baku e al debutto assoluto tra le strade di Marina Bay con la Mercedes che punta sempre su George Russell come primo pilota e che nel mondiale costruttori ha superato la Ferrari.

Attenzione anche a Carlos Sainz, splendido a podio con la Williams, e che qui nel 2023, ai tempi della Ferrari, regalò una delle poche soddisfazioni di quella stagione alla scuderia di Maranello.

Guida TV Formula 1: Dove vedere il GP Singapore?

Il Gran Premio di Singapore, come tutto il Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere qualifiche e gara in differita. Disponibile anche la diretta streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 3 ottobre

Prove libere 1: ore 11:30 – 12:30

Prove libere 2: ore 15:00 – 16:00

Sabato 4 ottobre

Prove libere 3: ore 11:30 – 12:30

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 5 ottobre

Gara: ore 14:00

GP Singapore 2025: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. La città di Singapore ha avuto l’onore di ospitare nel 2008 la primissima gara in notturna mai disputata del campionato di Formula 1. Il Marina Bay Street Circuit è stato realizzato unendo alcune strade della città di Singapore. Il layout della pista è merito dell’architetto Hermann Tilke e la pista si snoda nelle strade vicine al porto. Questa gara è notoriamente una delle più dure dal punto di vista fisico per i piloti, a causa delle alte temperature e dell’umidità che c’è sempre in questa città.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,065km. Numero di curve: 23, tredici a sinistra e dieci a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico Aerodinamico: Alto. Velocità massima: 300 km/h. Possibilità di safety car: 99%. Possibilità sorpaddo: Difficile. Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quarta staccata, alla curva 7.

Record. Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (5). Piloti con più pole position: Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4). Team con più vittorie: Ben tre squadre hanno vinto 4 volte. Nessuna è ancora arrivata a 5. Mercedes si è imposta con Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018) e Nico Rosberg (2016). Red Bull ha primeggiato con Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013) e Sergio Perez (2022). Ferrari ha trionfato con Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2019) e Carlos Sainz (2023). Team con più pole position: FERRARI (7). Giro veloce: 1:34.486 (Daniel Ricciardo, 2024).

Risultato ultimo GP Singapore (2024): 1° Norris (McLaren), 2° Verstappen (Red Bull), 3° Piastri (McLaren). Pole position: Norris (McLaren).

Meteo. Venerdì 3 ottobre – Pioggia, temperatura 26-29°C, precipitazioni 75%, umidità 75%. Sabato 4 ottobre – Nuvoloso, temperatura 27-30°C, precipitazioni 10%, umidità 71%. Domenica 5 ottobre – Nuvoloso, temperatura 27-30°C, precipitazioni 20%, umidità 70%

Pneumatici. Pirelli ha confermato le stesse opzioni del 2024: C3 per le Hard, C4 per le Medium e C5 per le Soft.