Dopo un fine settimana di pausa totale, tornano a tutto gas i motori con la MotoGP, e soprattutto con la Formula 1 che continua la sfida del mondiale piloti 2025 di F1 tra le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, un mondiale che la Ferrari non vede l’ora di finire per quanto è stato deludente finora, anche a Singapore dove le rosse dovevano avere l’ultima chance di ben figurare. Ora vediamo i Pronostici F1 GP Stati Uniti 2025 di questo weekend ad Austin dove torna anche la Sprint Race.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2025: i protagonisti ad Austin

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione al COTA per il Gran Premio degli Stati Uniti 2025, diciannovesimo round del Mondiale F1 in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, con in mezzo la quarta Sprint Race della stagione sul circuito di Austin.

Dopo che la McLaren si è assicurata matematicamente il titolo costruttori, è ora di tornare a pensare ai piloti, e in casa papaya continua il testa a testa diretto con le MCL39; il leader Oscar Piastri dovrà amministrare i 22 punti di vantaggio sul compagno-rivale Lando Norris in un weekend che col ritorno della Sprint Race mette in palio molti più punti, quindi un occasione di accorciare per il britannico, ma anche di allungo per l’australiano. In ogni caso nelle ultime uscite la McLaren non ha vinto e non è sembrata la macchina dominante di inizio stagione.

I due papaya dovranno comunque fare attenzione a Max Verstappen che ha rosicchiato qualche altro punto, pur rimanendo distante a -63 dalla vetta, ma con una Red Bull più competitiva, così come la Mercedes, che si gioca il 2° posto nel costruttori con la Ferrari, e che è reduce dalla vittoria dominante di George Russell a Singapore. La monoposto tedesca sembra aver trovato la giusta quadra, tornando a sfruttare le ali mobili anteriori, come prima della direttiva tecnica che le aveva molto penalizzate, e questo si vede in termini di competitività di Mercedes, con l’ottimo Russell che si merita in prolungamento contrattuale e il rookie Kimi Antonelli che continua nella sua crescita.

Qui ad Austin è arrivata l’ultima vittoria Ferrari con Charles Leclerc a distanza di un anno quasi esatto. Un digiuno lunghissimo per la scuderia di Maranello che sta attraversando un anno, quello dell’arrivo in pompa magna di Lewis Hamilton, davvero da incubo. Approposito di Hamilton, il pilota inglese ha avuto solo una felicità quest’anno, in Cina nella Sprint Race, e spera che la gara corta possa riportarlo in auge anche ad Austin, anche se l’obiettivo è centrare almeno un podio, cosa che ha sempre fatto in carriera in ogni stagione, e che non gli è ancora riuscito in questa.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Stati Uniti 2025?

Il Gran Premio degli Stati Uniti, come tutto il Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro invece si potranno vedere in diretta Qualifiche Sprint e Sprint Race su TV8 (canale 8 del digitale), in differita invece qualifiche e gara sullo stesso canale. Tutto l’intero weekend di Formula 1 in scena sul circuito di Austin sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 17 ottobre

Prove libere: ore 19:30 – 20:30

Sprint Qualifying: ore 23:30

Sabato 18 ottobre

Sprint Race: ore 19:00

Qualifiche: ore 23:00

Domenica 19 ottobre

Gara: ore 21:00

GP Stati Uniti: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. La pista ha tante curve, ben 20 (11 a sinistra e 9 a destra), molte delle quali sembrano ricalcare alcuni dei migliori tratti dei circuiti più belli del Mondiale. Il complesso del COTA, Circuito delle Americhe, può ospitare ben 120.000 spettatori. Il rettilineo principale di questo circuito ha la caratteristica di avere un dislivello di ben 22 metri nel punto della prima curva. Questa pista richiede, nonostante due lunghi rettilinei, un alto carico aerodinamico; l’uso dell’ala mobile risulta quindi determinante in fase di sorpasso, con le vetture che possono arrivare a guadagnare addirittura 14 km/h rispetto all’ala abbassata. I cambi di marcia per ogni giro ad Austin sono 77. La media oraria si assesta attorno ai 198 km/h.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,513km. Numero di curve: 20, 9 a destra, 11 a sinistra. Senso di marcia: antiorario. Carico Aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 45%. Possibilità di sorpasso: Medio. Freni: Medio. Numero di frenate: 11. Tempo speso in frenata: 18% del giro. Frenata più impegnativa: la settima staccata alla curva 12. In 5 occasioni (41,7%) il vincitore è partito dalla pole position. In 10 occasioni (83,3%) il vincitore è partito dalla prima fila. Il pilota peggio qualificato ad aver vinto nel Circuit of the Americas è Max Verstappen scattato dalla sesta casella nel 2023.

Risultato ultimo GP Stati Uniti. 1° Leclerc (Ferrari), 2° Sainz (Ferrari), 3° Verstappen (Red Bull). Pole position: Norris (McLaren).

Record. Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5). Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (3). Podi: 9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis. Team con più vittorie: MERCEDES (5). Team con più pole position: MERCEDES (6).

Meteo. Venerdì 17 ottobre: sole e circa 27°C durante FP1 e la Sprint Qualifying. Sabato 18 ottobre: si toccheranno i 28°C, ma nel pomeriggio e in serata potrebbero arrivare precipitazioni sparse, che potrebbero influenzare la Sprint o le qualifiche. Domenica 19 ottobre: per la gara, previsto sole e 30°C, con pista asciutta e rischio pioggia praticamente nullo.

Pneumatici. Per il GP degli Stati Uniti 2025, la Pirelli ha scelto di portare le mescole C1 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft) per la gara di Austin, un’opzione che mira a stimolare strategie diverse.