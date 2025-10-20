Fino a prima della pausa estiva nessuno avrebbe creduto che il mondiale di Formula 1 potesse essere riaperto, con le McLaren dominanti che si riscoprono vulnerabili anche ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti dove torna a vincere Max Verstappen che ora ci crede davvero. Risultati F1 GP Stati Uniti 2025.

Risultati F1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen vince ancora e riapre i giochi

Max Verstappen ottiene il terzo successo nelle ultime quattro gare di Formula 1 e riapre il mondiale trionfando ad Austin, partendo dalla pole del Gran Premio degli Stati Uniti 2025, il giorno dopo il successo nella Sprint Race del sabato, si tratta della 68° vittoria in carriera per l’olandese che ora crede davvero nella rimonta mondiale sulle McLaren, guadagnando 15 punti su Oscar Piastri e 7 su Lando Norris, con l’inglese 2° in Texas mentre l’australiano leader del mondiale è solo 5°.

Sul podio la Ferrari grazie al 3° posto di Charles Leclerc che ingaggia anche una bella sfida per la 2° posizione con Norris. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, giunge quarta al traguardo. Dopo la festa di Singapore e il rinnovo di contratto, weekend di calo per George Russell, solo sesto. Punti per Tsunoda, Hülkenberg, Bearman e Alonso, mentre è sfortunato Kimi Antonelli che viene buttato fuori pista in curva-15 da Carlos Sainz al settimo giro: la rimonta del bolognese dalla coda del gruppo si ferma al 13° posto.La Mercedes lascia gli USA con un bottino di punti inferiore a quello della Ferrari che si riavvicina alle Frecce d’Argento nella corsa al secondo posto Costruttori.

Formula 1, GP USA: ordine di arrivo

Max Verstappen Red Bull Racing Lando Norris McLaren +7.959 Charles Leclerc Ferrari +15.373 Lewis Hamilton Ferrari +28.536 Oscar Piastri McLaren +29.678 George Russell Mercedes +33.456 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572 Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402 Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840 Fernando Alonso Aston Martin +69.590 Liam Lawson Racing Bulls +72.509 Lance Stroll Aston Martin +74.082 Kimi Antonelli Mercedes +75.181 Alexander Albon Williams +79.755 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426 Isack Hadjar Racing Bulls +92.324 Franco Colapinto Alpine 1 giro Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro Pierre Gasly Alpine 1 giro

RIT Carlos Sainz Williams

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

Formula 1, classifica piloti

Oscar Piastri (McLaren) – 346 punti Lando Norris (McLaren) – 332 punti Max Verstappen (Red Bull) – 306 punti George Russell (Mercedes) – 252 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 192 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti Alex Albon (Williams) – 73 punti Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti Carlos Sainz (Williams) – 38 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 28 punti Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 punti Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 20 punti Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Formula 1, classifica costruttori

McLaren – 678 punti Mercedes – 341 punti Ferrari – 334 punti Red Bull – 331 punti Williams – 111 punti Racing Bulls – 72 punti Aston Martin – 69 punti Kick Sauber – 59 punti Haas F1 Team – 48 punti Alpine – 20 punti

Quote Antepost e prossimo GP

E guardiamole queste quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti 2025 di Formula 1, e per la prima volta Max Verstappen @2.62 aggancia Oscar Piastri alla stessa quota, e addirittura supera Lando Norris ora @2.87.

Nel costruttori la Ferrari @2.20 rimane dietro alla Mercedes @1.61 per il secondo posto, ma in verità la scuderia di Maranello adesso si trova anche dietro alla Red Bull nel testa a testa finale.

Nessuna pausa per la Formula 1 che torna subito questa domenica, 26 ottobre, a Città del Messico per il GP del Messico 2025. Al momento non sono ancora disponibili le quote per questo GP, ma come sempre vi diamo appuntamento a giovedì per l’articolo di analisi, anteprima e free pick sulla F1.

