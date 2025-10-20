Fino a prima della pausa estiva nessuno avrebbe creduto che il mondiale di Formula 1 potesse essere riaperto, con le McLaren dominanti che si riscoprono vulnerabili anche ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti dove torna a vincere Max Verstappen che ora ci crede davvero. Risultati F1 GP Stati Uniti 2025.
Risultati F1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen vince ancora e riapre i giochi
Max Verstappen ottiene il terzo successo nelle ultime quattro gare di Formula 1 e riapre il mondiale trionfando ad Austin, partendo dalla pole del Gran Premio degli Stati Uniti 2025, il giorno dopo il successo nella Sprint Race del sabato, si tratta della 68° vittoria in carriera per l’olandese che ora crede davvero nella rimonta mondiale sulle McLaren, guadagnando 15 punti su Oscar Piastri e 7 su Lando Norris, con l’inglese 2° in Texas mentre l’australiano leader del mondiale è solo 5°.
Sul podio la Ferrari grazie al 3° posto di Charles Leclerc che ingaggia anche una bella sfida per la 2° posizione con Norris. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, giunge quarta al traguardo. Dopo la festa di Singapore e il rinnovo di contratto, weekend di calo per George Russell, solo sesto. Punti per Tsunoda, Hülkenberg, Bearman e Alonso, mentre è sfortunato Kimi Antonelli che viene buttato fuori pista in curva-15 da Carlos Sainz al settimo giro: la rimonta del bolognese dalla coda del gruppo si ferma al 13° posto.La Mercedes lascia gli USA con un bottino di punti inferiore a quello della Ferrari che si riavvicina alle Frecce d’Argento nella corsa al secondo posto Costruttori.
Formula 1, GP USA: ordine di arrivo
- Max Verstappen Red Bull Racing
- Lando Norris McLaren +7.959
- Charles Leclerc Ferrari +15.373
- Lewis Hamilton Ferrari +28.536
- Oscar Piastri McLaren +29.678
- George Russell Mercedes +33.456
- Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572
- Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402
- Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840
- Fernando Alonso Aston Martin +69.590
- Liam Lawson Racing Bulls +72.509
- Lance Stroll Aston Martin +74.082
- Kimi Antonelli Mercedes +75.181
- Alexander Albon Williams +79.755
- Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426
- Isack Hadjar Racing Bulls +92.324
- Franco Colapinto Alpine 1 giro
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro
- Pierre Gasly Alpine 1 giro
RIT Carlos Sainz Williams
Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)
Formula 1, classifica piloti
- Oscar Piastri (McLaren) – 346 punti
- Lando Norris (McLaren) – 332 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 306 punti
- George Russell (Mercedes) – 252 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 192 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti
- Alex Albon (Williams) – 73 punti
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 punti
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti
- Carlos Sainz (Williams) – 38 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 28 punti
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 punti
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 20 punti
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti
Formula 1, classifica costruttori
- McLaren – 678 punti
- Mercedes – 341 punti
- Ferrari – 334 punti
- Red Bull – 331 punti
- Williams – 111 punti
- Racing Bulls – 72 punti
- Aston Martin – 69 punti
- Kick Sauber – 59 punti
- Haas F1 Team – 48 punti
- Alpine – 20 punti
Quote Antepost e prossimo GP
E guardiamole queste quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti 2025 di Formula 1, e per la prima volta Max Verstappen @2.62 aggancia Oscar Piastri alla stessa quota, e addirittura supera Lando Norris ora @2.87.
Nel costruttori la Ferrari @2.20 rimane dietro alla Mercedes @1.61 per il secondo posto, ma in verità la scuderia di Maranello adesso si trova anche dietro alla Red Bull nel testa a testa finale.
Nessuna pausa per la Formula 1 che torna subito questa domenica, 26 ottobre, a Città del Messico per il GP del Messico 2025. Al momento non sono ancora disponibili le quote per questo GP, ma come sempre vi diamo appuntamento a giovedì per l’articolo di analisi, anteprima e free pick sulla F1.
