Pronostici Formula 1: risultati GP Stati Uniti 2025. Verstappen fa il pieno anche ad Austin e riapre il mondiale

Risultati F1 GP Stati Uniti 2025
Pronostici F1
Avatar
di
20 Ottobre 2025

Fino a prima della pausa estiva nessuno avrebbe creduto che il mondiale di Formula 1 potesse essere riaperto, con le McLaren dominanti che si riscoprono vulnerabili anche ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti dove torna a vincere Max Verstappen che ora ci crede davvero. Risultati F1 GP Stati Uniti 2025.

Risultati F1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen vince ancora e riapre i giochi

Max Verstappen ottiene il terzo successo nelle ultime quattro gare di Formula 1 e riapre il mondiale trionfando ad Austin, partendo dalla pole del Gran Premio degli Stati Uniti 2025, il giorno dopo il successo nella Sprint Race del sabato, si tratta della 68° vittoria in carriera per l’olandese che ora crede davvero nella rimonta mondiale sulle McLaren, guadagnando 15 punti su Oscar Piastri e 7 su Lando Norris, con l’inglese 2° in Texas mentre l’australiano leader del mondiale è solo 5°.

Sul podio la Ferrari grazie al 3° posto di Charles Leclerc che ingaggia anche una bella sfida per la 2° posizione con Norris. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, giunge quarta al traguardo. Dopo la festa di Singapore e il rinnovo di contratto, weekend di calo per George Russell, solo sesto. Punti per Tsunoda, Hülkenberg, Bearman e Alonso, mentre è sfortunato Kimi Antonelli che viene buttato fuori pista in curva-15 da Carlos Sainz al settimo giro: la rimonta del bolognese dalla coda del gruppo si ferma al 13° posto.La Mercedes lascia gli USA con un bottino di punti inferiore a quello della Ferrari che si riavvicina alle Frecce d’Argento nella corsa al secondo posto Costruttori.

Formula 1, GP USA: ordine di arrivo

  1. Max Verstappen Red Bull Racing
  2. Lando Norris McLaren +7.959
  3. Charles Leclerc Ferrari +15.373
  4. Lewis Hamilton Ferrari +28.536
  5. Oscar Piastri McLaren +29.678
  6. George Russell Mercedes +33.456
  7. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572
  8. Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402
  9. Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840
  10. Fernando Alonso Aston Martin +69.590
  11. Liam Lawson Racing Bulls +72.509
  12. Lance Stroll Aston Martin +74.082
  13. Kimi Antonelli Mercedes +75.181
  14. Alexander Albon Williams +79.755
  15. Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426
  16. Isack Hadjar Racing Bulls +92.324
  17. Franco Colapinto Alpine 1 giro
  18. Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro
  19. Pierre Gasly Alpine 1 giro
    RIT Carlos Sainz Williams

Risultati F1 GP Italia 2025

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

Formula 1, classifica piloti

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 346 punti
  2. Lando Norris (McLaren) – 332 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 306 punti
  4. George Russell (Mercedes) – 252 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 192 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti
  8. Alex Albon (Williams) – 73 punti
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 punti
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38 punti
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 punti
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti
  15. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 28 punti
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 punti
  17. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
  18. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 20 punti
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Formula 1, classifica costruttori

  1. McLaren – 678 punti
  2. Mercedes – 341 punti
  3. Ferrari – 334 punti
  4. Red Bull – 331 punti
  5. Williams – 111 punti
  6. Racing Bulls – 72 punti
  7. Aston Martin – 69 punti
  8. Kick Sauber – 59 punti
  9. Haas F1 Team – 48 punti
  10. Alpine – 20 punti

Quote Antepost e prossimo GP

E guardiamole queste quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti 2025 di Formula 1, e per la prima volta Max Verstappen @2.62 aggancia Oscar Piastri alla stessa quota, e addirittura supera Lando Norris ora @2.87.

Nel costruttori la Ferrari @2.20 rimane dietro alla Mercedes @1.61 per il secondo posto, ma in verità la scuderia di Maranello adesso si trova anche dietro alla Red Bull nel testa a testa finale.

Nessuna pausa per la Formula 1 che torna subito questa domenica, 26 ottobre, a Città del Messico per il GP del Messico 2025.  Al momento non sono ancora disponibili le quote per questo GP, ma come sempre vi diamo appuntamento a giovedì per l’articolo di analisi, anteprima e free pick sulla F1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , , , , , , ,
Altri articoli
Pronostici Formula 1: il calendario completo della stagione 2025, team, piloti e le quote antepost
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: il calendario completo della stagione 2025, team, piloti e le quote antepost
4 Gennaio 2025
Pronostici Formula 1: anteprima stagione 2025, quali sono le forze al via in griglia? McLaren monoposto da battere
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: anteprima stagione 2025, quali sono le forze al via in griglia? McLaren monoposto da battere
6 Marzo 2025
Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Stati Uniti 2025. Si torna in pista ad Austin
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Stati Uniti 2025. Si torna in pista ad Austin
16 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.