A San Paolo torna ad accendersi la lotta al mondiale di Formula 1 col Gran Premio del Brasile che ci attende dal 7 al 9 novembre, e torna anche la Sprint Race. Lando Norris si è ripreso il comando della classifica piloti, Piastri va a caccia di riscatto e Verstappen è sempre li, mentre Ferrari e Mercedes continuano a lottare per il 2° posto nei costruttori. Pronostici F1 GP Brasile 2025.

Pronostici F1 GP Brasile 2025: i protagonisti ad Interlagos

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista a San Paolo per un importante Gran Premio del Brasile 2025, un appuntamento speciale quello di Interlagos per gli appassionati di F1, e anche per noi scommettitori, anche se ritornerà la Sprint Race e quindi cambia il format, una cosa che a livello betting non apprezziamo molto.

Lando Norris nuovo leader della classifica piloti nella sfida interna alla McLaren con Oscar Piastri che nelle ultime uscite è sembrano un lontano parente del pilota freddo e calcolatore, che aveva vinto tanto e sbagliato poco nella prima parte di stagione.

Max Verstappen con Red Bull continua a credere nella rimonta all’inseguimento delle due McLaren quando mancano quattro round al termine della stagione. Verstappen spera in una gara dalle condizioni difficili (lo scorso anno la tappa brasiliana si corse sotto la pioggia battente e vinse proprio l’olandese).

In Brasile proveranno a recitare un ruolo da protagonista anche Ferrari e Merdedes, in bagarre tra loro per il secondo posto nel campionato costruttori. La scuderia di Maranello ha ritrovato fiducia grazie ai due podi consecutivi di Charles Leclerc, in crescita anche Lewis Hamilton che potrebbe esaltarsi su un circuito che rievoca grandi emozioni al sette volte iridato. Le frecce d’argento invece prediligono le condizioni di temperatura più miti che si potrebbero trovare proprio nel weekend di Interlagos, con George Russell che si candida a tornare protagonista mentre in caso di pioggia, attenzione poi al talento dell’italiano Andrea Kimi Antonelli.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP del Brasile 2025?

Il Gran Premio del Brasile, come tutto il Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) si potranno vedere in diretta Qualifiche Sprint e Sprint Race, in differita invece qualifiche e gara. In live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 7 novembre

Prove libere: ore 15:30 – 16:30

Qualifiche Sprint: ore 19:30

Sabato 8 novembre

Sprint Race: ore 15:00

Qualifiche: ore 19:00

Domenica 9 novembre

Gara: ore 18:00

Gran Premio del Brasile: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Nel 1973 si tenne la prima edizione ufficiale del Gran Premio del Brasile, dopo due edizioni non ufficiali negli anni precedenti. Dopo alcuni anni di alternanza con Rio de Janeiro, con l’ascesa dell’idolo locale paulista Ayrton Senna, il Gran Premio del Brasile si è sempre tenuto a Interlagos, fino ai giorni nostri. Modificato nel 1990, ora misura circa quattro chilometri. Il tracciato si trova molto vicino a due laghi artificiali, che determinano un terreno molto sconnesso e causano le tante irregolarità dell’asfalto. a rarefazione dell’aria su questa pista mette a dura prova il compressore, che deve lavorare ai massimi regimi. L’alto carico aerodinamico utilizzato da tutte le vetture a Interlagos rende l’uso dell’ala mobile un’arma importante. Il DRS infatti può far guadagnare ben oltre 15 km/h su entrambi i rettilinei sui quali può essere aperto. A ogni giro si effettuano circa 53 cambi di marcia, e si arriva alla cifra di 3.763 nell’arco dell’intera gara. La media oraria su questa pista è di circa 212 km/h.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,309 km. Numero di curve: 15, dieci a sinistra e cinque a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico Aerodinamico: Alto. Velocità massima: 325 km/h. Possibilità di safety car: 40%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 14 su 35 edizioni su questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: ottavo (Fisichella 2003). Categoria Freni: Media. Numero di frenate: 7. Tempo speso in frenata: 17% del giro. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Risultato ultimo GP San Paolo (2024): 1° Verstappen (Red Bull), 2° Ocon (Alpine), 3° Gasly (Alpine). Pole position: Norris (McLaren). Sprint Race: Norris (McLaren).

Record GP Brasile. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4). Piloti in attività con più vittorie a Interlagos: 3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021). 3 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023, 2024). Pilota in attività con più pole position: 3 – HAMILTON Lewis (2012, 2016, 2018). Piloti in attività con più podi ad Interlagos: 9 (0-3-6) – ALONSO Fernando. Team con più vittorie: 7 FERRARI – MCLAREN – REDBULL. Team con più pole position: WILLIAMS (8).

Meteo Interlagos. Secondo quanto riportato da Accuweather.com, la pioggia è infatti prevista su San Paolo nelle giornate di venerdì e sabato, con probabilità in entrambi i casi superiori al 50%. Rischi decisamente più bassi, invece, in occasione della gara della domenica, anche qui con cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, addirittura inferiori al 5%.

Pneumatici. Un anno fa in Brasile il GP fu caratterizzato dalla pioggia, la Sprint invece fu asciutta. Nella gara breve le gomme andarono parecchio in sofferenza per effetto dell’asfalto nuovo e per questo la Pirelli ha deciso di portare gomme più dure per l’edizione 2025. C2, C3 e C4 saranno dunque Hard, Medium e Soft.