Pronostici Formula 1: risultati GP Brasile 2025. Norris vince ancora e mette le mani il mondiale. Disastro Ferrari, Mercedes allunga

Risultati F1 GP Brasile 2025
Pronostici F1
10 Novembre 2025

Lando Norris domina ad Interlagos e allunga le mani sul mondiale piloti di Formula 1 mentre il doppio ritiro della Ferrari spinge la Mercedes verso il 2° posto nel costruttori. Grande fine settimana in Brasile anche per Kimi Antonelli 2° e un super Max Verstappen che parte dalla pit-lane rimonta fino al 3° posto. Risultati F1 GP Brasile 2025.

Risultati F1 GP Brasile 2025: Norris vince ancora

Il Gran Premio del Brasile 2025 a Interlagos ha offerto uno spettacolo sportivo a due facce: da un lato, l’apoteosi della McLaren e del suo leader; dall’altro, l’ennesimo dramma sportivo per la Ferrari. La vittoria di Lando Norris è stata una dimostrazione di forza assoluta. Partito dalla pole position, il pilota britannico ha imposto un ritmo insostenibile per chiunque in un GP monologo per Lando che aveva già vinto il giorno prima, al sabato, nella Sprint Race del sabato.

La copertina se la prende, di diritto, Kimi Antonelli. Il rookie italiano della Mercedes ha disputato una gara “super”, chiudendo al secondo posto e confermando una crescita costante. Ha difeso la posizione con la freddezza di un veterano su uno come Max Verstappen, l’altro grande protagonista del weekend con Red Bull. Costretto a partire dalla pit-lane dopo una qualifica disastrosa in cui aveva definito la sua auto “inguidabile”, l’olandese ha completato una rimonta furiosa. Verstappen ha chiuso al terzo posto, a soli 362 millesimi da Antonelli (Antonelli a +10.388s, Verstappen a +10.750s). 

Quarta e quinta posizione per l’altra Mercedes di George Russell e l’altra McLaren di Oscar Piastri. L’inglese della Mercedes resiste nel finale al ritorno dell’australiano papaya e ci regala l’unica scommessa che avevamo dato per questo weekend, la top-4 di Russell @1.85.

Tornando alla Ferrari, sportivamente siamo a terra, ma da un punto di vista delle scommesse siamo contenti visto che qualche settimana fa avevamo preso il 2° posto Mercedes nella classifica costruttori e il doppio ritiro di questo fine settimana è un duro colpo per Maranello. La sfortuna si è accanita su Charles Leclerc dopo soli 5 giri: il pilota monegasco è stato vittima incolpevole di una carambola innescata da Oscar Piastri. Il disastro si è completato al 37° giro, quando anche Lewis Hamilton è stato costretto al ritiro. Zero punti e un doppio DNF che azzoppa le ambizioni nel campionato costruttori.

Risultati F1 GP Brasile 2025

Ordine d’arrivo: GP del Brasile F1 2025 (gara principale)

  1. Lando Norris (McLaren) – 1h32’01”596
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) – +10.388
  3. Max Verstappen (Red Bull) – +10.750
  4. George Russell (Mercedes) – +15.267
  5. Oscar Piastri (McLaren) – +15.749
  6. Oliver Bearman (Haas) – +29.630
  7. Liam Lawson (Racing Bulls) – +52.642
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +52.873
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +53.324
  10. Pierre Gasly (Alpine) – +53.914 (Rit. Hamilton, Leclerc, Bortoleto)

Classifiche Formula 1 2025

Classifica Mondiale Piloti F1 2025 (Top 5)

  1. Lando Norris (390 punti)
  2. Oscar Piastri (366 punti)
  3. Max Verstappen (341 punti)
  4. George Russell (276 punti)
  5. Charles Leclerc (214 punti)

Classifica Mondiale Costruttori F1 2025 (Top 5)

  1. McLaren (756 punti)
  2. Mercedes (398 punti)
  3. Red Bull (366 punti)
  4. Ferrari (362 punti)
  5. Williams (111 punti)

Quote Antepost e prossimo GP

La F1 va in pausa per una settimana e tornerà il 22 novembre nel Nevada, per un altro appuntamento in terra a stelle e strisce col Gran Premio di Las Vegas 2025. Le prime quote per la gara vedono sempre Lando Norris davanti @2.75, ma con Max Verstappen al suo fianco mentre George Russell aggancia @6.50 Oscar Piastri.

Cala molto anche la quota per la prima vittoria in carriera di Kimi Antonelli @13; il rookie della Mercedes dopo le ultime settimane positive ora si lascia alle spalle anche le Ferrari, ad iniziare da Charles Leclerc @26 volte la posta per la vittoria a Sin City.

Screenshot 2025-11-10 alle 12.35.44.png

Vediamo anche gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti F1, dove Lando Norris domina @1.12, e anche qui siamo contenti visto che nel pre-stagione lo avevamo preso vincitore del mondiale @2.75.

Nella corsa al 2° posto del mondiale costruttori l’ultimo weekend disastroso vede la Ferrari pagare anche in quota, ora @4.00 (come la Red Bull che di fatto corre col solo Max viste le pessime prestazioni della seconda guida, Yuki Tsunoda), contro la Mercedes che si gioca @1.61.

Screenshot 2025-11-10 alle 12.35.52.png

Screenshot 2025-11-10 alle 12.36.05.png

