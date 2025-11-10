Lando Norris domina ad Interlagos e allunga le mani sul mondiale piloti di Formula 1 mentre il doppio ritiro della Ferrari spinge la Mercedes verso il 2° posto nel costruttori. Grande fine settimana in Brasile anche per Kimi Antonelli 2° e un super Max Verstappen che parte dalla pit-lane rimonta fino al 3° posto. Risultati F1 GP Brasile 2025.

Risultati F1 GP Brasile 2025: Norris vince ancora

Il Gran Premio del Brasile 2025 a Interlagos ha offerto uno spettacolo sportivo a due facce: da un lato, l’apoteosi della McLaren e del suo leader; dall’altro, l’ennesimo dramma sportivo per la Ferrari. La vittoria di Lando Norris è stata una dimostrazione di forza assoluta. Partito dalla pole position, il pilota britannico ha imposto un ritmo insostenibile per chiunque in un GP monologo per Lando che aveva già vinto il giorno prima, al sabato, nella Sprint Race del sabato.

La copertina se la prende, di diritto, Kimi Antonelli. Il rookie italiano della Mercedes ha disputato una gara “super”, chiudendo al secondo posto e confermando una crescita costante. Ha difeso la posizione con la freddezza di un veterano su uno come Max Verstappen, l’altro grande protagonista del weekend con Red Bull. Costretto a partire dalla pit-lane dopo una qualifica disastrosa in cui aveva definito la sua auto “inguidabile”, l’olandese ha completato una rimonta furiosa. Verstappen ha chiuso al terzo posto, a soli 362 millesimi da Antonelli (Antonelli a +10.388s, Verstappen a +10.750s).

Quarta e quinta posizione per l’altra Mercedes di George Russell e l’altra McLaren di Oscar Piastri. L’inglese della Mercedes resiste nel finale al ritorno dell’australiano papaya e ci regala l’unica scommessa che avevamo dato per questo weekend, la top-4 di Russell @1.85.

Tornando alla Ferrari, sportivamente siamo a terra, ma da un punto di vista delle scommesse siamo contenti visto che qualche settimana fa avevamo preso il 2° posto Mercedes nella classifica costruttori e il doppio ritiro di questo fine settimana è un duro colpo per Maranello. La sfortuna si è accanita su Charles Leclerc dopo soli 5 giri: il pilota monegasco è stato vittima incolpevole di una carambola innescata da Oscar Piastri. Il disastro si è completato al 37° giro, quando anche Lewis Hamilton è stato costretto al ritiro. Zero punti e un doppio DNF che azzoppa le ambizioni nel campionato costruttori.

Ordine d’arrivo: GP del Brasile F1 2025 (gara principale)

Lando Norris (McLaren) – 1h32’01”596 Kimi Antonelli (Mercedes) – +10.388 Max Verstappen (Red Bull) – +10.750 George Russell (Mercedes) – +15.267 Oscar Piastri (McLaren) – +15.749 Oliver Bearman (Haas) – +29.630 Liam Lawson (Racing Bulls) – +52.642 Isack Hadjar (Racing Bulls) – +52.873 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +53.324 Pierre Gasly (Alpine) – +53.914 (Rit. Hamilton, Leclerc, Bortoleto)

Classifiche Formula 1 2025

Classifica Mondiale Piloti F1 2025 (Top 5)

Lando Norris (390 punti) Oscar Piastri (366 punti) Max Verstappen (341 punti) George Russell (276 punti) Charles Leclerc (214 punti)

Classifica Mondiale Costruttori F1 2025 (Top 5)

McLaren (756 punti) Mercedes (398 punti) Red Bull (366 punti) Ferrari (362 punti) Williams (111 punti)

Quote Antepost e prossimo GP

La F1 va in pausa per una settimana e tornerà il 22 novembre nel Nevada, per un altro appuntamento in terra a stelle e strisce col Gran Premio di Las Vegas 2025. Le prime quote per la gara vedono sempre Lando Norris davanti @2.75, ma con Max Verstappen al suo fianco mentre George Russell aggancia @6.50 Oscar Piastri.

Cala molto anche la quota per la prima vittoria in carriera di Kimi Antonelli @13; il rookie della Mercedes dopo le ultime settimane positive ora si lascia alle spalle anche le Ferrari, ad iniziare da Charles Leclerc @26 volte la posta per la vittoria a Sin City.

Vediamo anche gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti F1, dove Lando Norris domina @1.12, e anche qui siamo contenti visto che nel pre-stagione lo avevamo preso vincitore del mondiale @2.75.

Nella corsa al 2° posto del mondiale costruttori l’ultimo weekend disastroso vede la Ferrari pagare anche in quota, ora @4.00 (come la Red Bull che di fatto corre col solo Max viste le pessime prestazioni della seconda guida, Yuki Tsunoda), contro la Mercedes che si gioca @1.61.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.