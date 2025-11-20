Max Verstappen si giocherà l’all-in a Las Vegas, nel terzultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 che riaccende la lotta tra le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piasti, e per il secondo posto nel campionato costruttori tra Ferrari e Mercedes. Pronostici F1 GP Las Vegas 2025.

Pronostici F1 GP Las Vegas 2025: i protagonisti a Sin City

Dopo l’ultima pausa del Mondiale, dal 21 al 23 novembre la Formula 1 illumina le strade di Sin City col Gran Premio di Las Vegas 2025, in piena notte per il terzultimo GP della stagione.

Lando Norris è riuscito ad allungare a +24 punti di vantaggio sul compagno della McLaren Oscar Piastri, ma soprattutto arriva al GP Las Vegas in uno stato di forma decisamente migliore rispetto all’australiano che nella seconda parte di stagione è calato tantissimo, dopo una prima parte quasi perfetto. L’inglese ha fatto bottino pieno nei precedenti due appuntamenti in Messico e Brasile, a differenza del compagno di squadra che invece è a digiuno di podi da cinque gare vedendosi sperperare tutto il capitale di vantaggio che aveva raccolto dopo la tournée europea.

In corsa per il Mondiale secondo i numeri c’è anche Max Verstappen, a -49 punti dalla vetta, il quale però dovrà andare all-in a Las Vegas con la sua Red Bull che recentemente è andata molto forte in tracciati a basso carico simili al Las Vegas Strip Circuit, dove velocità e lunghi rettilinei la fanno da padrona, contro una McLaren che non l’ha mai digerito nelle precedenti due edizioni, quindi una possibilità per l’olandese c’è eccome.

In casa Ferrari si corre per il secondo posto nel mondiale piloti, e per una vittoria in una stagione altamente deludente, sia per Charles Leclerc che per Lewis Hamilton che non ha raccolto nemmeno un podio finora (non era mai successo in carriera per l’inglese). Da Maranello si può comunque guardare di buon occhio al GP Las Vegas dal punto di vista tecnico visto che questo circuito apre all’ultimissima chance per provare a muovere la casella delle vittorie in questo Mondiale. Nei due precedenti la Rossa si è rivelata competitiva su questa pista andando a podio, risultato che centrò anche Lewis Hamilton la scorsa edizione con la Mercedes che in Brasile ha raccolto un bel bottino con George Russell e col rookie azzurro Kimi Antonelli che sta disputando un finale di stagione in crescita e non dimentichiamo che Russell ha vinto qui lo scorso anno (con tanto di pole).

Guida TV Formula 1: dove vedere iL GP di Las Vegas?

Il Gran Premio di Las Vegas, come tutto il Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere in differita qualifiche e gara. In live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 21 novembre

Prove libere 1: ore 1:30 – 2:30

Prove libere 2: ore 5:00 – 6:00

Sabato 22 novembre

Prove libere 3: ore 1:30 – 2:30

Qualifiche: ore 5:00

Domenica 23 novembre

Gara: ore 5:00

Gran Premio di Lase Vegas: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Si corre al Las Vegas Strip Circuit, situato nel cuore di Las Vegas, il nuovo circuito cittadino di 6,2 km e 17 curve si snoda tra luoghi iconici come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. La velocità media dovrebbe eguagliare quella di Monza.

Caratteristiche Tecniche. Lunghezza: 6,201 km. Curve: 17 (11 sinistra, 6 destra). Numero giri: 50. Zone DRS: 2.

Record GP Las Vegas. Scuderia più vincente: Mercedes e Red Bull – 1 vittoria ciascuna. Pole più giovane: Lando Norris (2024). Ultimo giro più veloce: Max Verstappen (2023, 1:33.221). Giro veloce: 1:34.876 (Lando Norris, 2024).

Risultato ultimo GP Las Vegas (2024): 1° Russell (Mercedes), 2° Hamilton (Mercedes), 3° Sainz (Ferrari). Pole position: Russell (Mercedes).

Meteo Las Vegas. Il meteo potrebbe non essere favorevole al venerdì. Sono infatti previste precipitazioni durante tutta la giornata, con un termometro che però oscillerà intorno ai 10°C nel momento in cui le vetture saranno in pista per la prima giornata di attività.La situazione dovrebbe essere leggermente diversa durante la giornata di sabato. Le temperature saranno costantemente sui dodici gradi. Non dovrebbero esserci però precipitazioni durante le qualifiche anche se il freddo potrebbe essere comunque un fattore. Domenica saranno circa dieci i gradi nel momento in cui le vetture saranno in pista. Non sono previste precipitazioni.

Pneumatici. Per il Gran Premio di Las Vegas, Pirelli ha scelto il set di mescole più morbide della gamma: C3, C4 e C5. I piloti dovranno fare attenzione a portare in temperatura gli pneumatici senza sovraccaricarli.

Quote Gran Premio Las Vegas 2025

La prima sorpresa a Las Vegas è il favorito per la vittoria in gara, non le McLaren come al solito, ma la Red Bull di Verstappen @2.50 che si lascia alle spalle Norris @4, raggiunto anche dall’ultimo vincitore in Nevada, Russell. Più indietro Piastri @7 poi troviamo Antonelli @11 che si lascia alle spalle entrambe le Ferrari con Leclerc @13 e Hamilton addirittura @36 volte la posta.

Per le qualifiche del sabato non cambia nulla, con Verstappen anche qui favorito @2.50 su Norris e Russell @4, mentre si allontana ulteriormente Piastri che troviamo @9 per il giro veloce del sabato. Stabili anche qui Antonelli @11 davanti a Leclerc @13 e ad Hamilton @36.

Pronostici Formula 1: le nostre scommess sul GP Las Vegas 2025

Nell’ultimo GP in Brasile siamo andati in cassa con la top-4 di George Russel, per la tappa del Nevada è il caso di dirlo, scommettiamo sulla F1 per cercare di chiudere al meglio una stagione di alti e bassi (ma che potrebbe ripagarci con gli antepost su Lando Norris e Mercedes). Sulla carta questa è la pista peggiore per McLaren, per stessa ammissione dello stesso Norris, con Verstappen che potrebbe inserirsi (aiutato anche dal freddo atteso nel deserto del Nevada in questo weekend), ma attenzione alle Mercedes che hanno dominato qui lo scorso anno, Russell proverà a confermarsi e Antonelli in Brasile ha offerto la sua miglior prova in questa stagione da rookie. Per le Ferrari Las Vegas è forse l’ultima occasione per togliere lo zero dalla casella delle vittorie, ma ci crediamo poco ormai. Alla fine abbiamo deciso di puntare su almeno 2 ritiri, che ci sono stati anche nella passata edizione del GP di Las Vegas.

🏎F1 GP LAS VEGAS 2025

🔸Piloti Classificati: UNDER 18.5 @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.