Siamo arrivati a Lusail per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1, con anche l’ultima sprint. Max Verstappen non vuole mollare i sogni di una storica rimonta per il mondiale piloti, ma dopo la squalifica Lando Norris ha il primo match point per chiudere i conti, anche col compagno in McLaren (anche lui qualificato a Las Vegas), Oscar Piastri. Pronostici F1 GP Qatar 2025.

Pronostici F1 GP Qatar 2025: i protagonisti a Lusail

Il Gran Premio del Qatar 2025 sarà il penultimo appuntamento di una stagione di Formula 1 ancora apertissima, specialmente dopo la doppia squalifica della McLaren a Las Vegas che tiene vive le speranze di Max Verstappen che ha vinto con la sua Red Bull sulla Strip. Appuntamento ancora più importa te visto che sul circuito di Lusail, oltre alla gara, è prevista anche l’ultima Sprint Race della stagione che mette in palio ulteriori punti prima del gran finale ad Abu Dhabi.

Lando Norris ha 24 punti di vantaggio sui diretti rivali in classifica, compreso il compagno Oscar Piastri che dall’Olanda è crollato letteralmente, generando anche voci su un “aiuto” a Norris in quanto pilota inglese su una monoposto inglese. Se a Las Vegas si sapeva che le McLaren avrebbero faticato, le papaya al contrario amano queste condizioni di tracciato.

Mercedes e Ferrari vorranno inserirsi nelle prime posizioni nel lungo weekend mediorientale nella corsa al secondo posto nel mondiale costruttori, ormai in mano alle frecce d’argento di George Russell e del rookie Kimi Antonelli che puntano a ipotecare il secondo posto nel campionato costruttori, mentre Lewis Hamilton vuole chiudere una stagione difficile con la Rossa conquistando almeno un podio, con Charles Leclerc che rimane però il pilota di punta per Maranello. Toto Wolff ha comunque ammesso che questa pista non aiuta le caratteristiche della W16-

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Qatar 2025?

Il Gran Premio del Qatar, come tutto il Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) si potranno vedere in diretta Qualifiche Sprint e Sprint Race, in differita invece qualifiche e gara.

Venerdì 28 novembre

Prove libere: ore 14:30 – 15:30

Sprint Qualifying: ore 18:30

Sabato 29 novembre

Sprint Race: ore 15:00

Qualifiche: ore 19:00

Domenica 30 novembre

Gara: ore 17:00

Gran Premio del Qatar 2025: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Il circuito di Doha (Lusail International Circuit) lo conosciamo principalmente per il Motomondiale. Inaugurato nel 2004, la costruzione avvenne in un solo anno con il lavoro di 1000 operai, per un costo di circa 58 milioni di dollari. L’inaugurazione avvenne nel 2004 con la vittoria del pilota spagnolo Sete Gibernau nella classe MotoGP. Per quanto riguarda le competizioni automobilistiche, ospitò una tappa delle GP2 Asia Series nel 2009, vinta da Nico Hulkenberg con ART Grand Prix e Sergio Perez con Barwa International Campos.

Caratteristiche tecniche. Lunghezza: 5,419 km. Curve: 16 (10 destra, 6 sinistra). Numero giri: 57.

Record. Pilota più vincente GP Qatar: Max Verstappen (2). Giro veloce: 1:22.384 (Lando Norris, 2024).

Risultato ultimo GP Qatar (2024): 1° Verstappen (Red Bull), 2° Leclerc (Ferrari), 3° Piastri (McLaren). Pole position: Verstappen (Red Bull). Sprint: Piastri (McLaren).

Meteo. Dalle temperature rigide degli Stati Uniti si passa al caldo umido del Qatar, un contesto più vicino a quello di Singapore. Anche qui si corre in notturna, ma l’aria resta pesante e l’asfalto conserva il calore del giorno.

Pneumatici. Pirelli porta a Doha la gamma più dura: C1, C2 e C3. Una selezione obbligata su una pista che genera energie paragonabili a quelle di Suzuka. Da quando l’evento è entrato in calendario, la scelta è sempre rimasta invariata. La stessa combinazione si è vista solo altre tre volte nel 2025: Bahrain, Giappone e Spagna. Di comune accordo tra la FIA, team e Pirelli, ci sarà l’introduzione di una misura eccezionale che limita il numero di giri per ciascun set di pneumatici. La gara sarà dunque matematicamente a doppia sosta.