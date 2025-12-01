Una regia da thriller quella della stagione 2025 di Formula 1 che si deciderà all’ultimo GP di Abu Dhabi della prossima settimana, sì perchè anche al Gran Premio del Qatar 2025 vince Max Verstappen che accorcia a -10 da Lando Norris. Ancora sprofondo rosso per la Ferrari. Risultati GP Qatar 2025.

Risultati GP Qatar 2025: vince ancora Max

Anche nel Gran Premio del Qatar 2025 (dopo il pasticcio di Las Vegas) la McLaren continua a rimettere in discussione un Mondiale 2025 di Formula 1 che sembrava aver già in tasca, alimentando sempre di più le speranze di rimonta della Red Bull di Max Verstappen. Sul circuito di Lusail l’olandese ha colto una vittoria cruciale, la settima della stagione, sfruttando un clamoroso errore strategico del muretto di Woking. Oscar Piastri e Lando Norris, che scattavano dalla prima fila e avevano il passo per dominare, si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e quarto posto.

Il verdetto della pista è pesante: il margine di Lando Norris in classifica piloti crolla a soli 12 punti su Verstappen e 16 su Piastri. Con una sola gara al termine, il gran finale di Abu Dhabi vedrà tre piloti matematicamente in corsa per il titolo in uno scenario da film. Quella che doveva essere una formalità per Norris si è trasformata in un incubo tattico, complicato ulteriormente dalle rigide limitazioni imposte da Pirelli sugli pneumatici.

E dire che il weekend era iniziato sotto i migliori auspici per la McLaren. Nella Sprint Race del sabato, Oscar Piastri aveva convertito la pole position in una vittoria dominante, precedendo George Russell e Lando Norris. In quella mini-gara, la superiorità tecnica della MCL38 era apparsa evidente, con Verstappen solo quarto e in difficoltà con il bilanciamento. Proprio quel risultato aveva illuso il team di Woking di poter gestire la gara lunga con margine, sottovalutando però l’impatto delle variabili esterne come la Safety Car e il limite dei giri Pirelli.

Ancora un weekend tremendo per la Ferrari che parte male con Lewis Hamilton nuovamente fuori dal Q1 che chiude solo 12°, mentre Charles Leclerc non va oltre un 8° posto. Intanto un ex di Maranello, Carlos Sainz, è fantastico e porta per la 2° volta la Williams sul podio quest’anno.

Ordine di arrivo gran premio del Qatar 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas F1 Team) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) – Ritirato Isack Hadjar (Racing Bulls) – Ritirato Oliver Bearman (Haas F1 Team) – Ritirato Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – Ritirato

Classifiche Formula 1 2025: piloti e costruttori

Classifica piloti F1

Lando Norris (McLaren) – 408 punti Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396 punti Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti George Russell (Mercedes) – 309 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti Alexander Albon (Williams) – 73 punti Carlos Sainz (Williams) – 64 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 41 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 punti Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 32 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 punti Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Classifica costruttori F1

McLaren – 800 punti Mercedes – 459 punti Red Bull Racing – 441 punti Ferrari – 382 punti Williams – 137 punti Racing Bulls – 89 punti Aston Martin – 80 punti Haas F1 Team – 73 punti Kick Sauber – 68 punti Alpine – 22 punti

Quote antepost e prossimo GP, ultimo appuntamento ad Abu Dhabi

La Formula 1 si prepara a uno dei finali più drammatici della sua storia recente. Tra una settimana, sul circuito di Yas Marina, tre piloti avranno la possibilità matematica di diventare campioni del mondo, separati da soli 16 punti nell’ultimo GP dell’anno, il Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Lando Norris ha ancora il destino nelle proprie mani: se vince o arriva davanti ai rivali, è campione. Ma l’inerzia psicologica è tutta dalla parte di Max Verstappen. L’olandese, dato per spacciato solo due settimane fa, ha recuperato punti pesanti tra Las Vegas (grazie alle squalifiche) e Qatar (grazie alla strategia di gara), dimostrando una resilienza mentale che manca ancora al box McLaren. E non va dimenticato Oscar Piastri: l’australiano, libero da ordini di scuderia espliciti dopo il pasticcio di oggi, potrebbe giocare il ruolo del terzo incomodo, correndo per la gloria personale e rischiando di togliere punti decisivi al compagno di squadra. Il deserto ha rimescolato le carte e settimana prossima Abu Dhabi decreterà il vincitore.

Nelle prime quote i bookmakers puntano sulla vittoria di Max Verstappen @2.37 su Lando Norris @3.25, poi arriva Oscar Piastri @4.33, i tre protagonisti per il titolo iridato. Staccati tutti gli altri, con le Mercedes di George Russell @11 e Kimi Antonelli @15 che si lasciano alle spalle le Ferrari di Charles Leclerc @26 e Lewis Hamilton @41 volte la posta.

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per il titolo piloti di F1 2025. Tutto aperto, ma Lando Norris ha un certo vantaggio che troviamo anche nelle lavagne che lo vedono @1.33 per la vittoria finale, su Verstappen @3.50 mentre Piastri è staccato @13, e dire che fino all’Olanda l’australiano sembrava perfetto e col mondiale piloti già in mano. McLaren già vincente da settimane del titolo costruttori (per il 2° anno di fila), si corre per il 2° posto ormai blindato da Mercedes su Red Bull, mentre la Ferrari è sprofondata come 4° forza.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.