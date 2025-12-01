Una regia da thriller quella della stagione 2025 di Formula 1 che si deciderà all’ultimo GP di Abu Dhabi della prossima settimana, sì perchè anche al Gran Premio del Qatar 2025 vince Max Verstappen che accorcia a -10 da Lando Norris. Ancora sprofondo rosso per la Ferrari. Risultati GP Qatar 2025.
Risultati GP Qatar 2025: vince ancora Max
Anche nel Gran Premio del Qatar 2025 (dopo il pasticcio di Las Vegas) la McLaren continua a rimettere in discussione un Mondiale 2025 di Formula 1 che sembrava aver già in tasca, alimentando sempre di più le speranze di rimonta della Red Bull di Max Verstappen. Sul circuito di Lusail l’olandese ha colto una vittoria cruciale, la settima della stagione, sfruttando un clamoroso errore strategico del muretto di Woking. Oscar Piastri e Lando Norris, che scattavano dalla prima fila e avevano il passo per dominare, si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e quarto posto.
Il verdetto della pista è pesante: il margine di Lando Norris in classifica piloti crolla a soli 12 punti su Verstappen e 16 su Piastri. Con una sola gara al termine, il gran finale di Abu Dhabi vedrà tre piloti matematicamente in corsa per il titolo in uno scenario da film. Quella che doveva essere una formalità per Norris si è trasformata in un incubo tattico, complicato ulteriormente dalle rigide limitazioni imposte da Pirelli sugli pneumatici.
E dire che il weekend era iniziato sotto i migliori auspici per la McLaren. Nella Sprint Race del sabato, Oscar Piastri aveva convertito la pole position in una vittoria dominante, precedendo George Russell e Lando Norris. In quella mini-gara, la superiorità tecnica della MCL38 era apparsa evidente, con Verstappen solo quarto e in difficoltà con il bilanciamento. Proprio quel risultato aveva illuso il team di Woking di poter gestire la gara lunga con margine, sottovalutando però l’impatto delle variabili esterne come la Safety Car e il limite dei giri Pirelli.
Ancora un weekend tremendo per la Ferrari che parte male con Lewis Hamilton nuovamente fuori dal Q1 che chiude solo 12°, mentre Charles Leclerc non va oltre un 8° posto. Intanto un ex di Maranello, Carlos Sainz, è fantastico e porta per la 2° volta la Williams sul podio quest’anno.
Ordine di arrivo gran premio del Qatar 2025
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
- Alexander Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas F1 Team)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin) – Ritirato
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – Ritirato
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) – Ritirato
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – Ritirato
Classifiche Formula 1 2025: piloti e costruttori
Classifica piloti F1
- Lando Norris (McLaren) – 408 punti
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti
- George Russell (Mercedes) – 309 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti
- Alexander Albon (Williams) – 73 punti
- Carlos Sainz (Williams) – 64 punti
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 41 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 punti
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 32 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 punti
- Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti
Classifica costruttori F1
- McLaren – 800 punti
- Mercedes – 459 punti
- Red Bull Racing – 441 punti
- Ferrari – 382 punti
- Williams – 137 punti
- Racing Bulls – 89 punti
- Aston Martin – 80 punti
- Haas F1 Team – 73 punti
- Kick Sauber – 68 punti
- Alpine – 22 punti
Quote antepost e prossimo GP, ultimo appuntamento ad Abu Dhabi
La Formula 1 si prepara a uno dei finali più drammatici della sua storia recente. Tra una settimana, sul circuito di Yas Marina, tre piloti avranno la possibilità matematica di diventare campioni del mondo, separati da soli 16 punti nell’ultimo GP dell’anno, il Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Lando Norris ha ancora il destino nelle proprie mani: se vince o arriva davanti ai rivali, è campione. Ma l’inerzia psicologica è tutta dalla parte di Max Verstappen. L’olandese, dato per spacciato solo due settimane fa, ha recuperato punti pesanti tra Las Vegas (grazie alle squalifiche) e Qatar (grazie alla strategia di gara), dimostrando una resilienza mentale che manca ancora al box McLaren. E non va dimenticato Oscar Piastri: l’australiano, libero da ordini di scuderia espliciti dopo il pasticcio di oggi, potrebbe giocare il ruolo del terzo incomodo, correndo per la gloria personale e rischiando di togliere punti decisivi al compagno di squadra. Il deserto ha rimescolato le carte e settimana prossima Abu Dhabi decreterà il vincitore.
Nelle prime quote i bookmakers puntano sulla vittoria di Max Verstappen @2.37 su Lando Norris @3.25, poi arriva Oscar Piastri @4.33, i tre protagonisti per il titolo iridato. Staccati tutti gli altri, con le Mercedes di George Russell @11 e Kimi Antonelli @15 che si lasciano alle spalle le Ferrari di Charles Leclerc @26 e Lewis Hamilton @41 volte la posta.
Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per il titolo piloti di F1 2025. Tutto aperto, ma Lando Norris ha un certo vantaggio che troviamo anche nelle lavagne che lo vedono @1.33 per la vittoria finale, su Verstappen @3.50 mentre Piastri è staccato @13, e dire che fino all’Olanda l’australiano sembrava perfetto e col mondiale piloti già in mano. McLaren già vincente da settimane del titolo costruttori (per il 2° anno di fila), si corre per il 2° posto ormai blindato da Mercedes su Red Bull, mentre la Ferrari è sprofondata come 4° forza.
