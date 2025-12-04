L’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 a Yas Marina tornerà a decretare il campione del mondo tra i piloti, una cosa che non succedeva da 4 anni. Sono in tre a giocarsi il titolo ad Abu Dhabi, Lando Norris che parte davanti a tutti, Max Verstappen autore di una clamorosa rimonta con Red Bull, e l’altra McLaren di Oscar Piastri che dopo una prima parte perfetta non ci ha capito più nulla nella seconda parte di stagione. Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2025

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2025: i protagonisti a Yas Marina

Per la prima volta dopo quattro anni il GP Abu Dhabi 2025 decreterà il prossimo campione del mondo di Formula 1, per l’ultimo e decisivo atto del mondiale 2025 in programma questa settimana nelle stradine di Yas Marina dove sarà lotta a tre per il campionato piloti. Lando Norris si presenta con 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 lunghezze sul compagno di squadra Oscar Piastri.

Il fuoriclasse della Red Bull, dopo essere riuscito a recuperare il pesante distacco in classifica piloti grazie a cinque successi nelle ultime 8 gare, spera ancora di vincere il quinto Mondiale consecutivo, impresa riuscita in passato soltanto a Michael Schumacher. Dall’altra parte la McLaren dovrà ritrovare il dominio dei mesi scorsi, un rendimento che gli ha permesso di mettersi in tasca il 2° titolo costruttori consecutivo, ma ora vuole tornare a festeggiare un pilota campione del mondo a diciassette anni di distanza dall’ultima volta con Hamilton.

Approposito di Lewis Hamilton, qui l’inglese è il pilota più vincente della storia con 5 successi, ma non pensiamo possa arrivare il 6° con una Ferrari con cui non ha raccolto nemmeno un podio. Per fortuna il GP Abu Dhabi rappresenterà anche l’ultima gara nell’era delle vetture a effetto suolo, prima di passare alla rivoluzione regolamentare del 2026 che a Maranello sperano possa rappresentare davvero un altro capitolo dopo anni di delusioni. Lo scorso anno la scuderia di Maranello qui a Yas Marina si giocò fino alla fine il titolo costruttori. Ora invece, reduce dal disastroso weekend in Qatar dove non ha brillato nemmeno Charles Leclerc, e chiuderà come quarta forza del campionato, dietro a McLaren, Mercedes e anche Red Bull che ha praticamente corso con un solo pilota, viste le difficoltà di Yuki Tsunoda che il prossimo anno lascerà il volante ad Isaak Hadjar che ha fatto benissimo da rookie con Racing Bulls. Avanti un altro!

Tornando ad Hamilton, a tallonare il sette volte campione del mondo in graduatoria c’è proprio il rookie 19enne italiano che ha preso il suo posto in Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, promosso a pieni voti in questa stagione che sta chiudendo in crescendo (finora tre podi) anche se il pilota di punta rimane George Russell che in questa stagione è stato capace anche di vincere con la monoposto della scuderia tedesca.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Abu Dhabi 2025?

Il GP Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere in differita qualifiche e gara. Disponibile in live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 5 dicembre

Prove libere 1: ore 10:30 – 11:30

Prove libere 2: ore 14:00 – 15:00

Sabato 6 dicembre

Prove libere 3: ore 11:30 – 12:30

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 7 dicembre

Gara: ore 14:00

Gran Premio di Abu Dhabi 2025: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Yas Marina ha ospitato 13 volte la gara finale della stagione di Formula 1. Si tratta di una struttura moderna e all’avanguardia, con un tracciato lungo 5,281 chilometri e 16 curve. I piloti lo conoscono bene, poiché è stato a lungo sede delle sessioni di test post-stagionali. Progettato da Hermann Tilke, il circuito è stato sottoposto a una revisione quattro anni fa, che ne ha leggermente ridotto la lunghezza, rendendolo più veloce e scorrevole e creando maggiori opportunità di sorpasso, soprattutto sul rettilineo di 1,2 chilometri tra le curve lente 5 e 6. Un altro tratto interessante è quello delle curve 10, 11 e 12, dove i piloti devono frenare bruscamente, generando così forti carichi laterali sulla vettura.

Caratteristiche tecniche. Lunghezza: 5,281 km. Curve: 16 (9 sinistra, 7 destra). Numero giri: 58. Zone DRS: 2. Primo GP: 2009. GP disputati: 16. Carico Aerodinamico: Medio. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 37%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Tempo speso in frenata: 22%. Frenata più impegnativa: la quinta staccata alla curva 8.

Record. Qui il pilota più vincente è Lewis Hamilton (5 come le pole), con Verstappen che potrebbe eguagliare quel record, dato che è a quota quattro. Proprio la Red Bull è la scuderia più vincente qui (7 successi). Giro veloce: 1:25.637 (Kevin Magnussen, 2024).

Risultato ultimo GP Abu Dhabi (2024). 1° Norris (McLaren), 2° Sainz (Ferrari), 3° Leclerc (Ferrari). Pole position: Norris (McLaren).

Meteo. I team avranno a disposizione due ore di prove libere al venerdì e il meteo dovrebbe essere favorevole. Non sono infatti previste precipitazioni durante la giornata, con un termometro che però oscillerà intorno ai 26°C nel momento in cui le vetture saranno in pista per la prima giornata di attività. La situazione dovrebbe essere piuttosto simile durante la giornata di sabato. Le temperature saranno costantemente sui venticinque gradi, come per la gara di domenica e anche qui non sono previste precipitazioni .

Pneumatici. Per l’ultimo appuntamento del 2025 Pirelli conferma la consueta selezione di mescole, ovvero C3, C4 e C5. Storicamente, il circuito di Yas Marina è soggetto al graining degli pneumatici, ma a partire dallo scorso anno questo fenomeno sembra essere relativamente limitato e la maggiore resistenza degli pneumatici attuali potrebbe ridurlo a tal punto che anche le Soft, solitamente utilizzate solo in qualifica, potrebbero diventare uno pneumatico su cui basare la strategia di gara.