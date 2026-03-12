E’ già tempo di tornare in pista con la Formula 1, dopo il debutto dominante delle Mercedes a Melbourne, e che sono favorite anche a Shanghai dove andrà in scena il Gran Premio della Cina 2026 con anche la prima sprint race dell’anno. Pronostici F1 GP Cina 2026.

Pronostici F1 GP Cina 2026: i protagonisti a Shanghai

Archiviata la prima gara della stagione 2026 di Formula 1 a Melbourne con la vittoria di George Russell davanti a Kimi Antonelli, in un dominio Mercedes che era quasi scritto, ma bene anche la Ferrari con Charles Leclerc sul podio, e con la monoposto di Maranello che si candida come primo avversario della scuderia tedesca, anche se molto indietro.

Ora si corre a Shanghai, il Gran Premio della Cina 2026, un altro GP senza soste dopo Melbourne, e non dimentichiamo che qui ci sarà già la prima Sprint Race della stagione, proprio quella sprint che lo scorso anno fu vinta da Lewis Hamilton, in quella che rimase l’unica soddisfazione del campione inglese al suo primo anno con la rossa che potrebbe accelerare e portare in pista già questa settimana la famosa ala “Macarena”.

Lo scorso anno in Cina dominarono le McLaren, che hanno però iniziato la nuova stagione con diversi problemi, come visto a Melbourne, col campione di casa, Oscar Piastri (che ha vinto qui a Shanghai lo scorso anno) subito fuori nel giro di riscaldamento, e anche il campione del mondo in carica, Lando Norris non ha brillato.

A Melbourne è stato un weekend difficile anche per Red Bull, partita solo 20° con Max Verstappen, dopo un errore in qualifica. Meglio il sabato di Isack Hadjar che però esce di scena alla domenica, mentre l’olandese rimonta fino al 5° posto finale.

La nuova Formula 1 ha fatto il suo debutto in Australia ma le novità regolamentari non hanno incontrato il favore unanime dei piloti. Già dopo la prima gara in infatti, diversi top driver hanno espresso perplessità e critiche sul comportamento delle nuove macchine e si parla perfino di un cambiamento al regolamento sulla aerodinamica attiva.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Cina 2026?

Cambia il format standard del weekend perché si disputerà la prima Sprint Race della stagione. Si parte venerdì alle 04:30 con il primo e unico turno di Prove Libere; si torna in pista poi alle 08:30 con le Qualifiche Sprint.

Sabato alle 04:00 si terrà la Sprint Race, seguita poi dalle Qualifiche alle 08:00.

Domenica 15 alle 08:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio della Cina.

La diretta TV sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) mentre la differità sarà su TV8 (orari da definire). In streaming su Sky Go e NOW.

Gran Premio Cina 2026: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Costruito nel 2002, il Shanghai International Circuit ha ospitato la prima gara di Formula 1 nel 2004. uella di Shanghai, è una pista particolarmente tecnica, per la quale è necessario avere una monoposto perfettamente aerodinamica. Qui il carico aerodinamico è di notevole importanza, soprattutto per la trazione in uscita dalle curve lente. Per quanto riguarda l’ala mobile, si può attivarla nei due lunghi rettilinei, punti strategici per il sorpasso sfruttando la scia dell’avversario. La superficie liscia dell’asfalto, è un aiuto per i team in quanto facilita di non poco la ricerca del giusto setup.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,451 km. Numero di curve: 16, nove a destra e sette a sinistra. Senso di marcia: orario

Record/Statistiche. Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (6) che è peraltro l’unico a poter vantare due affermazioni consecutive qui. Nelle prime sette edizioni si sono infatti susseguiti sette vincitori diversi prima del back to back dell’inglese. Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6). Team con più vittorie: MERCEDES (6). Team con più pole position: MERCEDES (7). Su 18 GP disputati a Shanghai: in 11 occasioni (61,1%) il vincitore è partito dalla pole position. In 15 occasioni (83,3%) il vincitore è partito da una delle prime tre caselle. I piloti peggio qualificati capaci di vincere sono stati Michael Schumacher e Daniel Ricciardo, scattati dal 6° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2018. In verità, solo 3 volte su 18 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di terzo. Ai due casi appena citati bisogna aggiungere quello di Jenson Button (5° nel 2010).

Risultato ultimo GP Cina (2025): 1° Oscar Piastri (McLaren), 2° Lando Norris (McLaren), 3° George Russell (Mercedes). Ci ricordiamo di questa edizione anche per il fattaccio della Ferrari a fine gara con Leclerc ed Hamilton (così come Pierre Gasly con Alpine), che furono squalificati dopo la corsa per irregolarità tecniche: Leclerc per peso sotto il minimo regolamentare e Hamilton per usura del fondo oltre i limiti consentiti.

Meteo. A Shanghai vedremo sicuramente la prima Sprint Race dell’anno, ma potremmo vedere anche la prima gara bagnata del 2026, già al 2° GP. Venerdì non dovrebbe infatti esserci pioggia durante la giornata e con un termometro che però oscillerà intorno ai 13°C nel momento in cui le vetture saranno in pista per la prima giornata di attività. La situazione dovrebbe essere piuttosto simile durante la giornata di sabato. Non dovrebbero esserci precipitazioni durante la prima Sprint race della stagione e durante le qualifiche per il GP. Domenica saranno circa sedici i gradi nel momento in cui le vetture saranno in pista per quella che sarà la seconda gara della stagione 2026. Potrebbero però esserci precipitazioni.

Pneumatici. Per questa trasferta, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrale della sua gamma: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft). È una scelta di continuità rispetto alle ultime due edizioni, ma volendo anche conservativa, dettata soprattutto dalla natura di un asfalto che continua a evolversi. La pista, infatti, è stata completamente riasfaltata nell’agosto del 2024, un intervento che ha sensibilmente aumentato i livelli di aderenza, riducendo di conseguenza i tempi sul giro.