Tappa iconica per il decimo appuntamento della Formula 1 a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio dove le Mercedes (e Kimi Antonelli in particolare) torna favorita, ma la Ferrari è vicina. Pronostici F1 GP Belgio 2026.

Pronostici F1 GP Belgio 2026: i protagonisti a Spa-Francorchamps

La Formula 1 torna in uno dei suoi tracciati più iconici con la 10° tappa del mondiale 2026, a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio 2026, ultimo doppio impegno prima della pausa estiva. Tappa iconica, anche se sarà l’ultima edizione prima della rotazione che vedrà il Belgio alternarsi nel calendario con Barcellona, una scelta che ha scontentato noi e tanti altri appassionati.

Il Mondiale 2026 ha un padrone in classifica e mille pretendenti in pista. Kimi Antonelli guida il campionato nonostante lo zero di Silverstone, dove un cedimento della sospensione lo ha tradito mentre correva verso la vittoria, l’ennesimo guaio di affidabilità della sua Mercedes dopo il ritiro di Barcellona. Il compagno-rivale George Russell ne ha approfittato per portarsi a -25, in un duello interno che finora ha visto il diciannovenne bolognese superiore sul piano della prestazione pura.

Dietro le frecce d’argento è tornata prepotente la Ferrari: il primo trionfo in rosso di Lewis Hamilton in Spagna e il ritorno al successo di Charles Leclerc a Silverstone, dopo quasi due anni di digiuno, hanno riacceso un Mondiale che sembrava indirizzato, e tengono entrambi in corsa per il titolo.

Più staccati ma sempre pericolosi il campione in carica Lando Norris con la McLaren e un Max Verstappen al centro delle tensioni di mercato sul suo futuro in Red Bull, andato vicino al colpo in Austria su una pista dalle caratteristiche simili.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Belgio 2026

Qualifiche e gara saranno visibili su Sky Sport e anche in chiaro, in differita, su TV8.

Venerdì 17 luglio: prove libere 1 alle 13:30, prove libere 2 alle 17:00.

Sabato 18 luglio: prove libere 3 alle 12:30, qualifiche alle 17:00.

Domenica 19 luglio: gara alle 15:00.

Gran Premio del Belgio: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Inaugurato nel 1921 e immerso nella foresta delle Ardenne, Spa-Francorchamps è il tracciato più lungo del calendario: 7.004 metri e 19 curve, con una forma allungata che ricorda una pistola. Proprio per la sua estensione è anche il GP con meno tornate, appena 44, che bastano però quasi sempre a produrre sorpassi, strategie divergenti e colpi di scena. Il menù comprende alcune delle curve più famose del motorsport, dalla mitica sequenza Eau Rouge-Raidillon ai curvoni velocissimi di Pouhon e Blanchimont, il tutto condito da continui cambi di pendenza e da un microclima unico: il circuito è così lungo che può piovere su un settore mentre sull’altro c’è il sole

Record. Michael Schumacher è il re di Spa con 6 vittorie, la Ferrari il costruttore più vincente con 18 successi, mentre nel 2025 il podio fu tutto motorizzato da Woking e Maranello, con Piastri davanti a Norris e Leclerc.

Meteo. Previsioni sui 18 gradi con possibilità di rovesci in tutte e tre le giornate. La collocazione geografica del circuito, immerso nella foresta delle Ardenne, introduce una costante variabile legata al meteo. La regione è soggetta a un microclima particolare, dove le perturbazioni tendono a stazionare a ridosso della pista, prolungando i tempi di asciugatura dell’asfalto. Questa instabilità si traduce spesso in condizioni miste, con alcuni settori del tracciato completamente bagnati e altri asciutti.

Pneumatici. Per affrontare le severe sollecitazioni imposte dalla pista belga, il fornitore unico Pirelli ha selezionato le mescole intermedie della gamma, ovvero C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft.