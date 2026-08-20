La pausa estiva della Formula 1 è terminata e nel fine settimana del 23 agosto si torna in pista col Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, casa di Max Verstappen, ma a darsi battaglia da favorite dovrebbero essere Mercedes e Ferrari, con un occhio di riguardo alla McLaren tornata competitiva con Norris che ha vinto in Ungheria prima delle ferie. Pronostici F1 GP Olanda 2026.

Pronostici F1 GP Olanda 2026: i protagonisti a Zandvoort

Il GP Olanda 2026, dodicesimo round del Mondiale di Formula 1, è in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto sul circuito di Zandvoort dove ci sarà anche la penultima Sprint della stagione. Si gareggia in casa di Max Verstappen, con una bolgia orange pronta a fare il tifo per il quattro volte campione del mondo della Red Bull che però in questa stagione non ha una monoposto abbastanza competitiva per gareggiare alla pari con le altre. Al momento Max è solo 6° con 106 punti e il suo compagno Isack Hadjar è ancora più indietro, ottavo con 68 punti e ci sono problemi per la seconda guida RedBull che si è infortunato ad un polso (durante una sessione in palestra secondo i primi rumors) e potrebbe saltare dunque l’imminente GP, col Drink Team che in quel caso promuoverebbe Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, schierando invece Yuki Tsunoda in Racing Bulls come compagno di Arvin Lindblad. Approposito di Max, si parlava di un suo possibile abbandono alla F1 e invece ha appena rinnovato con RB fino al 2030.

In particolare la Mercedes si conferma la macchina da battere con Andrea Kimi Antonelli: il giovane italiano che guida la classifica piloti con 50 punti di vantaggio e che sta mettendo grande pressione al compagno di team, George Russell, che iniziava l’anno come favorito, ma che ha visto sbriciolarsi GP dopo GP le proprie convinzioni, col giovane bolognese che invece ha sorpreso tutti.

Al 2° posto in classifica rimane sempre la Ferrari di Lewis Hamilton, una Ferrari che ha un pò deluso prima della sosta all’Hungaroring dove ci aspettavamo di meglio dalla Rossa. La SF-26 cerca riscatto anche con Charles Leclerc, e ha confermato comunque un buon progetto sviluppato a Maranello e l’inizio della seconda parte di stagione sarà cruciale con l’introduzione dell’ADUO 2, secondo aggiornamento della power unit previsto nell’ambito della finestra evolutiva concessa dai regolamenti, e dovrebbe arrivare per Monza, la gara di casa nel tempio della velocità, che assicurerebbe alla SF-26 un incremento nell’ordine dei 15 CV, equivalenti a circa 11 kW, ma anche per il fine settimana olandese è atteso un pacchetto di aggiornamento importante da Maranello, teso a migliorare l’efficienza complessiva della vettura.

In crescita la McLaren del campione del mondo Lando Norris, tornato a vincere prima della pausa estiva, con una monoposto che sembra aver fatto passi in avanti decisivi, anche se continua la stagione anonima di Oscar Piastri che però proprio qui a Zandvoort ha vinto lo scorso anno.

La nuova Cadillac ha anche un nuovo team principal, il polacco Marcin Budkowski che sostituisce Graeme Lowdon, per il quale la stessa Cadillac ha speso parole d’elogio, essendo stato lui uno degli iniziatori del progetto. Dopo 5 gare a secco cerca di tornare a punti anche la Haas di Ollie Bearman ed Esteban Ocon, con la scuderia americana che lo scorso anno qui mise a segno una doppietta a punti e in rimonta.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Olanda 2026?

Il Gran Premio d’Olanda, round numero dodici del Mondiale 2026 di Formula 1, verrà trasmesso per intero dalle prove libere alla gara in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207), oltre allo streaming su Sky GO e NOW. Inoltre, per questo appuntamento, sarà possibile seguire in diretta in chiaro la Sprint Race su TV8 (canale 8 del digitale). Qualifiche e gara invece si potranno vedere in differita.

Venerdì 21 agosto

Prove libere 1: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche Sprint: ore 16:30

Sabato 22 agosto

Sprint Race: ore 12:00

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 23 agosto

Gara: ore 15:00

Gran Premio d’Olanda: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Il percorso misura 4,259 km con 14 curve (10 destra, 4 sinistra). Si effettueranno 72 giri. La prima volta che si è corso qui è stato nel 1952 e da allora si sono disputati 35 edizioni del GP d’Olanda a Zandvoort ma questa purtroppo sarà l’ultima visto che dal 2027 Zandvoort non sarà più nel calendario F1. La prima parte del tracciato è veloce e ritmata, guidata da pieghe ad alto carico come la curva Schievlak. La seconda sezione si presenta invece più piatta e aperta. Gli elementi più evidenti del circuito sono costituiti da due curve sopraelevate con pendenze accentuate. La curva 3, la Hugenholtzbocht, presenta un’inclinazione di 18 gradi che permette ai piloti di utilizzare traiettorie differenti. L’ultima piega prima del traguardo, la Arie Luyendykbocht, ha un’inclinazione compresa tra i 15 e i 18 gradi e si immette direttamente sul rettilineo dei box, consentendo alle vetture di raggiungere l’inizio del giro a piena velocità.

Risultati 2025. 1° Piastri (McLaren), 2° Verstappen (Red Bull), 3° Hadjar (Racing Bulls). Pole position: Piastri (McLaren)

Record. Giro più veloce in Qualifica: 1:08.662, stabilito da Oscar Piastri su McLaren nelle qualifiche del 2025. Giro veloce in gara: 1:11.097, stabilito da Lewis Hamilton su Mercedes nel 2021. Maggior numero di vittorie: Jim Clark con 4 vittorie (1963, 1964, 1965, 1967). Max Verstappen, Niki Lauda e Jackie Stewart seguono a quota 3 successi. Maggior numero di pole position: A pari merito René Arnoux e Max Verstappen con 3 pole a testa. Costruttori più vincenti: Ferrari con 8 successi e la rossa ha anche il record di podi (25). Maggior numero di pole: Lotus con 8 pole.

Meteo. Le previsioni meteo per il Gran Premio d’Olanda 2026 a Zandvoort (21-23 agosto) indicano un fine settimana caratterizzato da temperature fresche e condizioni variabili, tipiche della costa olandese, con il rischio di pioggia concentrato soprattutto nelle prime giornate.

Pneumatici. Per il Gran Premio d’Olanda 2026 a Zandvoort, Pirelli ha selezionato il tris di mescole della gamma centrale: C2, C3 e C4.

Quote Formula 1 GP Olanda 2026

Per il GP d’Olanda è Kimi Antonelli @3 il pilota da battere ma c’è da fare i conti con un redivivo Lando Norris @5 alle sue spalle, assieme a Lewis Hamilton @5 mentre è più staccato Charles Leclerc @7 che rimane però un contender in un GP davvero molto aperto, visto che c’è da segnalare anche George Russell @8.50 che però ha una quota quasi il triplo rispetto a quella di Kimi. In doppia cifra Max Verstappen @10 nella gara di casa, ed Oscar Piastri @13.

A Zandvoort ci sarà anche la Sprint Race e le lavagne sono praticamente una copia carbone della gara lunga di domenica, con Antonelli @3 che stacca Norris @5 ed Hamilton @5, con Leclerc @7 e Russell @8.50. Per la pole position in Qualifica scende ancora Antonelli @2.75 mentre il giro veloce di Norris si gioca @4 volte la posta, staccando Hamilton @5.50 in questo caso, mentre Leclerc è stabile @7. Ancora più indietro Russell @9 per il giro veloce al sabato, mentre Verstappen rimane fisso @10 con Piastri che si allontana ulteriormente @15.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Olanda

Al rientro dalla pausa ci muoviamo con i piedi di piombo, poche giocate e stake bassi. Per la free pick siamo tentati dall’ultima del padrone di casa Verstappen ma vanno considerate Mercedes e Ferrari che rimangono le monoposto da battere e anche una McLaren in crescita, quindi il posto sul podio da guadagnarsi è sempre più difficile. Sulla carta questa inoltre è una buona pista per la SF-26, sempre a suo agio quando servono carico e stabilità. La monoposto di Maranello porterà degli aggiornamenti, tra cui un nuovo fondo, poi tra Monza ed Austin arriveranno altri sviluppo. Inoltre è previsto uno step di sviluppi molto corposo anche in Mercedes. Non a Zandvoort, dove se ne vedrà solo una parte, ma a Singapore.

PRONOSTICO: MAX VERSTAPPEN PODIO @3.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.