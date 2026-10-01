Un bel casino per i titolisti, visto che questa settimana la Formula 1 recupera il GP del Bahrain che però si correrà a Sepang in Malesia. Kimi Antonelli torna favorito sul compagno in Mercedes, George Russell, che arriva dal successo di Baku. Pronostici F1 GP Bahrain 2026.

Pronostici F1 GP Bahrain 2026: i protagonisti a Sepang

La Formula 1 è pronta a tornare in scena sul circuito di Sepang dopo quasi dieci anni di assenza visto che è proprio in Malesia che si recupera il GP Bahrain 2026 uno dei due appuntamenti cancellati in primavera a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente, che diventa così il 16° round del mondiale 2026 di F1.

La settimana scorsa a Baku, ha vinto George Russell che prova a riaprire un mondiale complicato con la vittoria davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar.

Dopo l’Azerbaigian Kimi Antonelli mantiene comunque la leadership del Mondiale con 306 punti e un vantaggio di 66 lunghezze sull’altra Mercedes Russell. Lewis Hamilton è terzo con 199 punti davanti a Lando Norris con 186 punti e a Charles Leclerc che è a quota 179. I piloti Ferrari non sono mai saliti sul podio negli ultimi cinque Gran Premi, un dato che certifica una crisi per certi versi sorprendente, se si pensa alle prestazioni tra maggio e luglio dello stesso Hamilton. In settimana inoltre la stessa Ferrari è intervenuta a confermare la fiducia al team principal Vasseur, dopo che si erano fatte insistenti le voci su un arrivo di Horner a Maranello.

Anche la McLaren deve riprendersi dopo il doppio zero di Baku, dove Norris è stato eliminato dalla carambola delle Alpine, un altra monoposto che in Azerbaigian ha masticato amaro, passando da una possibile doppia top-10, alla doppia eliminazione per colpa di Franco Colapinto su Pierre Gasly (e Norris appunto). Noi in un certo senso siamo contenti perchè grazie alla carambola di Franco abbiamo portato a casa la nostra scommessa per Baku: UNDER 17.5 PILOTI CLASSIFICATI @2.25.

Intanto l’Aston Martin continua a fare pena in pista, ma conferma sia Lance Stroll, che il 45enne (46 la prossima stagione), Fernando Alonso, che non ha proprio voglia di concludere così la propria carriera.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Bahrain

Il Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1 verrà trasmesso per intero dalle prove libere alla gara in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere in differita qualifiche e gara. In streaming su Sky Go e NOW.

Venerdì 2 ottobre

Prove libere 1: ore 6:30 – 7:30

Prove libere 2: ore 10:00 – 11:00

Sabato 3 ottobre

Prove libere 3: ore 6:30 – 7:30

Qualifiche: ore 10:00

Domenica 4 ottobre

Gara: ore 9:00

Gran Premio del Bahrain: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Circuito. Inaugurato nel marzo 1999 a pochi chilometri da Kuala Lumpur, Sepang è il primo circuito uscito dalla matita di Hermann Tilke ed è diventato il modello per gran parte degli impianti costruiti nei vent’anni successivi. Il tracciato si percorre in senso orario e misura 5.543 metri per 15 curve, con due zone DRS: la gara si disputa su 56 giri per una distanza complessiva di 310,398 chilometri. La caratteristica principale è la coppia di lunghi rettilinei paralleli uniti dal tornante finale, il punto di sorpasso più classico, mentre la sequenza delle curve 5 e 6 è il tratto veloce che mette alla prova gli assetti. La pista è molto larga e permette traiettorie diverse, cosa che storicamente ha favorito le battaglie ruota a ruota.

Record. Il record sul giro in gara appartiene a Sebastian Vettel, 1:34.080 con la Ferrari nel 2017, ovvero l’ultimo anno in cui la Formula 1 ha corso su questo tracciato. Vettel è anche il pilota più vincente a Sepang con quattro successi (2010, 2011, 2013 e 2015). Tra i piloti in attività, Fernando Alonso ha vinto tre volte (2005, 2007 e 2012), Lewis Hamilton una nel 2014 e Max Verstappen nel 2017. Il record di pole position è condiviso da Michael Schumacher e Hamilton, cinque a testa

Scorsa edizione (Sepang 2017). 1° Verstappen (Red Bull), 2° Hamilton (Mercedes), 3° Ricciard (Red Bull). Pole position: Hamilton (Mercedes)

Meteo. Il vero fattore da tenere d’occhio è il meteo: caldo intorno ai 33 gradi, umidità elevata e acquazzoni tropicali che possono arrivare all’improvviso, e le previsioni per il weekend indicano proprio rovesci temporaleschi.

Pneumatici. Pirelli ha selezionato la terna di mescole C2, C3 e C4 per affrontare le sollecitazioni dell’asfalto abrasivo e il degrado termico tipico del clima tropicale di Kuala Lumpur. La totale assenza di dati telemetrici con le monoposto di attuale generazione rende cruciali le sessioni di prove libere del venerdì.

Quote Formula 1, GP Bahrain 2026

Dopo le fatiche di Baku, per Sepang torna ad essere favorito Kimi Antonelli @2.37 per la vittoria in gara, ma George Russell @3.75 non è più così lontano. Si torna invece ad allontanare Lando Norris @7.50 che aveva riacceso le speranze della McLaren prima di un nuovo calo. Alle sue spalle Max Verstappen @8.00, anche se il vero calo è quello delle Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrambi @15.00 volte la posta. Male anche Oscar Piastri @17.00 con Isack Hadjar @26 che invece si avvicina ai primi.

Per le qualifiche del sabato la pole è sempre un affare tra Antonelli @2.75 e Russell @3 che qui è davvero molto vicino. Come terzo incomodo sul giro secco sale Verstappen @7 su Norris @7.50. Si avvicinano sensibilmente anche le Ferrari al sabato, con Leclerc @9.50 ed Hamilton @11, mentre Piastri @17 rimane piantato. Si torna ad allontanare Hadjar @51.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Bahrain 2026

In un weekend in cui corre anche la MotoGP, abbiamo deciso di puntare sul motomondiale a Motegi (clicca qui), piuttosto che sul recupero del GP del Bahrain a Sepang che nasconde molte insidie, quindi questa settimana andiamo con un no bet sulla Formula 1, concentrandoci sulle due ruote della MotoGP.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.